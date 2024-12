Sabores de Yecla, recetas recomendadas con el vino DEMUERTE como protagonista

La gastronomía española ha convertido el vino en un aliado imprescindible en la cocina, transformando platos cotidianos en experiencias llenas de sabor. Desde la Denominación de Origen Yecla, los vinos DEMUERTE de Winery On Creations son el complemento ideal para una gran variedad de recetas, gracias a su calidad y complejidad. Elaborados con uvas autóctonas como la Monastrell, estos vinos no solo destacan en la mesa, sino también en la cocina, aportando profundidad, carácter y un toque distintivo a distintas creaciones culinarias.

Mejillones al vino blanco DEMUERTE WHITE Los mejillones al vino blanco son una receta sencilla pero llena de sabor, ideal para realzar el frescor del marisco. Al utilizar DEMUERTE WHITE, un blanco de la variedad Verdejo, el plato adquiere un carácter único, con notas tropicales y cítricas que complementan a la perfección el sabor del marisco. Este vino, con su acidez equilibrada y su toque mineral, convierte los mejillones en una experiencia culinaria fresca y sofisticada.

Para preparar esta receta, basta con cocinar los mejillones al vapor junto con una reducción de DEMUERTE WHITE, ajo y perejil. El resultado es un plato ligero y delicioso, ideal para acompañar con pan recién horneado.

Carrilleras en salsa de vino tinto DEMUERTE CLASSIC Un guiso de carrilleras siempre es sinónimo de sabor y tradición. Incorporar DEMUERTE CLASSIC, un tinto elaborado con Monastrell y Syrah, eleva esta receta al añadir notas de frutos rojos maduros y un sutil toque especiado. Este vino aporta profundidad a la salsa y garantiza que la carne quede tierna y jugosa.

Elaborar esta receta requiere sellar las carrilleras, añadir verduras y cocinar lentamente en una mezcla de caldo y vino. DEMUERTE CLASSIC impregna la carne de sabores intensos y aromas únicos, logrando un plato reconfortante y delicioso.

Peras al vino tinto DEMUERTE ONE Como postre, las peras al vino son un clásico reinventado con DEMUERTE ONE, un vino joven y fresco que potencia el dulzor natural de la fruta. Este tinto, con aromas de cereza y ciruela, crea un contraste perfecto entre la acidez del vino y la suavidad de las peras cocidas.

La preparación es simple: las peras se cuecen a fuego lento en una reducción de vino, azúcar y especias como canela o clavo. Al finalizar, el resultado es un postre elegante y lleno de matices.

Torrijas al vino tinto DEMUERTE GOLD Para los amantes de la innovación en la cocina tradicional, las torrijas al vino tinto DEMUERTE GOLD son una propuesta irresistible. Este tinto, con su estructura y carácter, añade profundidad al plato, gracias a sus notas de frutos negros y especias. El vino se utiliza como base para empapar las rebanadas de pan antes de freírlas, logrando un equilibrio perfecto entre tradición e innovación.

La colección DEMUERTE no solo destaca por su calidad en la mesa, sino también por su versatilidad en la cocina. Cada una de estas recetas muestra cómo los vinos de Yecla pueden transformar platos tradicionales en propuestas únicas y llenas de sabor.

Winery On Creations invita a descubrir el potencial culinario de sus vinos DEMUERTE y a explorar nuevas maneras de disfrutar la riqueza enológica de Yecla, combinando tradición, innovación y pasión por el buen comer.