Cómo prevenir las humedades en el hormigón con soluciones innovadoras en Canarias

La impermeabilización de hormigón en Canarias se ha convertido en una necesidad crucial para garantizar la durabilidad y resistencia de las estructuras, especialmente debido al clima y las condiciones ambientales de la región. Las humedades no solo afectan la estética del hormigón, sino que también comprometen su integridad estructural a largo plazo.

Para abordar esta problemática, Clauni Canarias, distribuidor exclusivo de los productos Penetron, ofrece soluciones basadas en tecnología de cristalización que proporcionan una protección integral y sostenible.

Tecnología Penetron, una solución avanzada para la impermeabilización de hormigón La tecnología de cristalización aplicada en los productos Penetron ha revolucionado el enfoque de la impermeabilización de hormigón en Canarias. Este sistema consiste en la penetración de productos químicos en las microfisuras y capilares del hormigón, donde reaccionan con el agua y los compuestos minerales presentes para formar cristales insolubles. Estos cristales sellan los poros y evitan la entrada de agua y contaminantes, protegiendo el hormigón de manera permanente.

Productos como Penetron Admix, que se incorpora directamente durante la mezcla del hormigón, y Penetron Slurry, un impermeabilizante aplicado superficialmente, destacan por su capacidad para ofrecer una protección integral. Además, al permitir que el hormigón respire, este sistema evita la acumulación de presión de vapor, lo que lo convierte en una solución efectiva incluso en condiciones adversas.

El uso de estos productos es especialmente relevante en proyectos emblemáticos de Canarias, como el Loro Parque o el Auditorio de Los Llanos de Aridane, donde la durabilidad del hormigón ha sido un factor determinante para el éxito de las obras.

Beneficios de prevenir las humedades en el hormigón Prevenir las humedades en el hormigón es fundamental no solo para garantizar su vida útil, sino también para reducir los costes asociados a reparaciones y mantenimiento. Al utilizar productos basados en tecnología de cristalización, se logra mejorar la resistencia del hormigón frente a ciclos de congelación y deshielo, así como ataques químicos. También es posible prolongar la durabilidad de las estructuras, minimizando el impacto del agua y otros agentes externos. Asimismo, se reduce el impacto ambiental, gracias a una solución que requiere menos aplicaciones y mantenimiento a lo largo del tiempo.

La impermeabilización de hormigón en Canarias con productos Penetron, disponibles exclusivamente a través de Clauni Canarias, no solo asegura estructuras más resistentes y duraderas, sino que también contribuye a preservar el entorno local mediante soluciones innovadoras y sostenibles. Con una trayectoria de éxito en proyectos locales, esta tecnología se posiciona como una respuesta definitiva para proteger el hormigón de los desafíos que presenta el clima de Canarias.

Para más información sobre cómo aplicar estas soluciones en diferentes proyectos, Clauni Canarias ofrece soporte técnico y comercial, garantizando que cada cliente encuentre el producto adecuado para sus necesidades específicas. Su compromiso con la calidad y la innovación refuerza la importancia de adoptar medidas preventivas que protejan las estructuras y el entorno en las Islas Canarias.