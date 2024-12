SURUS; impulsando la Economía Circular y Sostenible en las Administraciones Públicas

¿Qué es la Economía Circular?

La Unión Europea define la economía circular como «un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende».

Adoptar la economía circular implica un cambio radical respecto al modelo lineal tradicional de "extraer, producir y desechar", que genera un elevado impacto ambiental y desperdicio de recursos. En su lugar, promueve la reutilización y el reempleo de bienes y materiales para maximizar su utilidad y valor.

Las Administraciones Públicas deben adoptar un papel relevante para impulsar la Economía Circular Las Administraciones Públicas tienen un rol clave en liderar la transición hacia una economía circular. Con recursos significativos y la capacidad de influir en amplios sectores de la sociedad, estas instituciones pueden implementar políticas, proyectos y prácticas que fomenten la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos.

Sin embargo, este liderazgo enfrenta desafíos prácticos, como la correcta gestión de activos obsoletos, la implementación de procesos sostenibles y la necesidad de alinearse con regulaciones medioambientales. También el confiar en la colaboración público-privada, de cara a girar el modelo actual de subastas (incluyendo las acciones de marketing y comunicación) de las Administraciones Públicas hacia uno que permita un acceso y difusión a todos los ciudadanos y fomente una participación masiva.

Aquí es donde SURUS aporta soluciones efectivas y adaptadas a las necesidades del sector público, ayudándoles a potenciar su reputación institucional: las Administraciones Públicas que apuestan por la economía circular refuerzan su imagen como entidades comprometidas con la sostenibilidad.

SURUS: transformando la gestión de bienes públicos para fomentar la economía circular en las Administraciones Públicas SURUS, líder en la gestión de activos y proyectos de economía circular, colabora con Administraciones Públicas en toda España para garantizar que los bienes que ya no necesitan se gestionen de manera responsable y eficiente. Su enfoque no solo asegura un impacto ambiental positivo, sino también un retorno económico tangible.

Entre los servicios que SURUS ofrece a las Administraciones Públicas destacan:

Gestión de activos obsoletos: identificación, clasificación y valoración de activos que ya no son útiles para su reutilización o reventa, a través de su “Efecto Reempleo”.

Subastas circulares: uso de su plataforma digital de subastas Escrapalia para conectar bienes públicos con casi 350.000 compradores potenciales interesados en darles una segunda vida, acompañada de acciones de marketing y de comunicación que aseguren la obtención de potenciales interesados.

Transparencia y cumplimiento normativo: asegurando que todos los procesos cumplan con las normativas vigentes y ofrezcan la máxima trazabilidad.

Consultoría y asesoramiento personalizado: diseñando estrategias sostenibles que optimizan los recursos y maximizan el impacto positivo.

Marketing, comunicación y subastas diferenciales al servicio de las Administraciones Públicas SURUS, a través de su web Escrapalia y de acciones personalizadas y segmentadas de marketing y comunicación, permite a las Administraciones Públicas comercializar activos de forma sencilla, transparente y eficiente. Desde inmuebles, mobiliario y equipos informáticos hasta vehículos y maquinaria, todos los bienes pueden ser reintroducidos en el mercado a través de subastas altamente competitivas.

Para ello, se realizan acciones en cada proyecto tales como:

Notas de prensa: para lograr repercusión en medios que atraiga a potenciales compradores.

Visibilidad orgánica y de pago en medios digitales: de forma que en estos medios tan empleados por el público, como buscadores y redes sociales, se refleje la subasta.

Visibilidad en la web Escrapalia: donde, a través de los propios lotes junto con banners y newsletters, los cientos de miles de visitas a la web son impactadas.

Contacto directo con potenciales interesados: obtenidos de anteriores subastas y diferentes bases de datos, que son contactados por email, mensajería de redes sociales y llamadas.

Landings específicas: donde los activos, fechas y condiciones de subasta y resto de materiales promocionales son mostrados a los interesados.

Vídeos: en los cuales los activos son visualizados y descritos para todos aquellos que no puedan verlos in situ, adaptando la comunicación a los segmentos de compradores.

Streamings en directo: en los que un presentador enseña y describe los objetos a subasta en el canal de YouTube

Tour virtuales: donde los bienes son mostrados con un recorrido virtual de 360º realizado mediante un vuelo con un dron.

Los casos de éxito de SURUS en proyectos con Administraciones Públicas abren un gran abanico de posibilidades de colaboración público-privada Durante los 15 años que lleva desarrollando proyectos de economía circular y sostenible, muchas han sido las Administraciones Públicas que han confiado en SURUS para ejecutar proyectos de enajenación de activos, con grandes ejemplos a resaltar tales como:

Colaboración con el Ministerio de Defensa para el reempleo del portaaviones más grande de España, el Príncipe de Asturias, donde SURUS fue un paso más allá del achatarramiento del navío para reemplear gran parte de los equipos del mismo, haciendo que el valor económico generado de su reempleo se convirtiese en un importante valor social en una subasta benéfica en la que participaron más de 4.200 personas

Venta de un parque de maquinaria del Ministerio de Sanidad por 2,6 millones de €, con más de 700 visitas presenciales a la campa de potenciales interesados, más de 70 medios haciéndose eco de la subasta, casi 1.000 pujadores y más de 40.000 pujas

Renovación del parque móvil de Correos, donde se subastaron u vendieron más de 3.000 vehículos con un ingreso superior al 250% mínimo estimado

Venta de más de 4.000 objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid, activos extraviados y no reclamados entre mobiliario, enseres y equipos informáticos que no tenían ni un dueño ni una utilidad, los cuales fueron vendidos en su totalidad superando en un 150% el valor mínimo establecido

Recuperación de suelo y fondos para el Ayuntamiento de Valencia, quien, una vez finalizado el contrato por el que la ciudad alojaba el Gran Premio de Formula 1, buscó desmantelar al completo los boxes ubicados en dos edificios protegidos propiedad del consistorio con el fin de recuperar suelo público

Segunda vida para 9 caballos procedentes de la ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos), los cuales encontraron un nuevo hogar tras una subasta de solamente 21 días, casi 70 pujadores y adjudicación por encima de los precios de reserva

¿Cómo puede cualquier Administración Pública contactar con SURUS para comenzar a comercializar activos? Cualquier entidad pública interesada en sumarse a los beneficios de la Economía Circular con SURUS puede contactar a mvazquez@surusin.com o ponerse en contacto a través del formulario existente en surusin.com/soluciones/soluciones-administraciones-publicas/#formulario-contacto.