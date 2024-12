El nuevo proyecto que revoluciona el bienestar y la salud en Murcia

Altaona Sports & Wellness Resort, desarrollado por The Art Of Living In Spain (TAOLIS), se posiciona como uno de los proyectos más innovadores en Murcia, avanzando con determinación para convertirse en un referente de bienestar, salud y recreación activa. Situado en un impresionante entorno natural de 3,6 millones de metros cuadrados y a tan solo 15 minutos del centro del Murcia. Este resort fusiona lujo, confort y un estilo de vida activo, ofreciendo una experiencia única tanto a residentes como a visitantes.

En pleno proceso de expansión, el complejo contará con instalaciones exclusivas que lo harán un destino atractivo no solo para Murcia, sino para toda la costa española.

Con un enfoque multidisciplinar, sus espacios han sido diseñados para satisfacer las necesidades de personas de todas las edades, llegando a convertirse en el lugar perfecto para quienes busquen un estilo de vida saludable, relajación y diversión en un entorno natural y seguro.

Un complejo integral para todos y en pleno proceso de expansión Altaona Sports & Wellness Resort no es solo un complejo residencial de lujo en un entorno incomparable; es un espacio estratégico diseñado para ofrecer una experiencia de vida integral para todos. Va más allá del concepto tradicional de resort y proporcionará opciones que abarcan diversas necesidades y estilos de vida:

Residencial de lujo: viviendas sostenibles de alta calidad, construidas con la última tecnología modular y certificación energética. Proyectos inmobiliarios con el aval y galardón de European Property Awards.

Senior Living: con la idea de apoyar a los residentes en todas las etapas de su vida se ha planteado este centro especializado para personas mayores que combinará independencia con bienestar, proporcionando acceso a servicios de salud y un estilo de vida activo y enriquecedor.

Wow Experience: Más de 220,000 m² estarán dedicados al deporte y a la recreación, con instalaciones de primer nivel como la Surf Lagoon, un centro de bienestar especializado en longevidad y una gran variedad de instalaciones de primer nivel para quienes busquen disfrutar y mejorar su calidad de vida a través de actividades físicas y de relajación.

Infraestructura sostenible, segura y accesible Actualmente, el resort incluye una infraestructura de vanguardia, diseñada para garantizar seguridad, sostenibilidad y bienestar. Entre sus elementos clave se incluyen sistemas avanzados de gestión hídrica, instalaciones ecoeficientes y amplias zonas verdes, todo ello alineado con un firme compromiso ambiental. Destacan iniciativas como la integración de energía solar, la reutilización de agua y un diseño pensado para la armonía con la naturaleza como techos verdes (ya instalados en las propiedades construidas), reforestación, ofreciendo un entorno ideal para disfrutar y conectar con un estilo de vida saludable y responsable.

Seguridad y accesibilidad La seguridad y accesibilidad son pilares fundamentales del diseño de Altaona Sports & Wellness Resort. El complejo cuenta con vigilancia 24/7 y un sistema de seguridad discreto pero eficaz, ofreciendo un entorno tranquilo y protegido para todos sus usuarios. Además, dispone de dos entradas para una mayor accesibilidad y comodidad.

Su ubicación estratégica permite una conexión rápida con servicios esenciales como cercanía al principal hospital de Murcia y a su aeropuerto, así como a las playas y el centro de Murcia, garantizando una experiencia cómoda y bien conectada. Cabe destacar que además la tecnología es clave acelerando todos los procesos, con app, reservas de todo etc.

Experiencias únicas para todos los gustos y edades Una Surf Lagoon para Todos los Niveles

Entre los principales atractivos del resort, destaca la creación de la primera piscina de olas de última generación en Murcia, una de las pocas existentes en toda España. Este innovador espacio, capaz de generar hasta 1,000 olas por minuto, está diseñado para atraer tanto a surfistas novatos como a expertos, convirtiéndose en un auténtico imán para los amantes del deporte y la aventura. Además, la experiencia se verá enriquecida con un exclusivo beach club, que ofrecerá un entorno perfecto para relajarse y disfrutar del mejor ambiente.

Centro de Bienestar y Longevidad

Incluirá una clínica especializada en planes personalizados de salud basados en análisis genéticos de última tecnología. Este centro estará orientado a ayudar a los visitantes a mejorar su calidad de vida y promover una longevidad activa, utilizando la última tecnología para proporcionar tratamientos y planes de bienestar adaptados a las necesidades de cada persona.

Instalaciones deportivas y de recreación:

Con 15 pistas de pádel, 10 canchas de tenis, un gimnasio de última generación y espacios para pilates, yoga y meditación, el resort se convierte en un destino integral para quienes buscan una vida activa y saludable.

Comunidad Unida: gastronomía, encuentros y conexión

Uno de los grandes pilares de Altaona Sports & Wellness Resort es su comunidad vibrante, que disfruta de momentos de interacción gracias a los diversos espacios de encuentro repartidos por el complejo. Desde restaurantes al aire libre hasta acogedores ambientes interiores, el resort ofrece múltiples opciones para socializar y conectar. En este sentido, la restauración de su Parador histórico, que promete ser el corazón de Altaona, complementará la experiencia social.

Proyectos inmobiliarios exclusivos La oferta residencial de Taolis en Altaona abarca una variedad de proyectos diseñados para satisfacer los gustos y necesidades de todos sus residentes. Cada vivienda se ha concebido con la más avanzada tecnología, garantizando lujo, confort y eficiencia energética A +, todo ello en un entorno natural inigualable.

Entre estos destacan las majestuosas Villas Santolinas, que ofrece cinco modelos exclusivos; los acogedores Adosados Azalea, que combinan funcionalidad arquitectónica con un estilo de vida singular; Villas Retama, con seis modelos situados frente a los lagos y campos de golf, ofreciendo un entorno inigualable, y Las Vistas Altaona, ubicadas a los pies de la montaña, proporcionando vistas y acceso directo a la naturaleza circundante.

Y Oasis Altaona, su proyecto más reciente, y ganador al Mejor Proyecto Sostenible por los International Property Awards.

Además, Bespoke Villas ofrece la posibilidad de personalizar tu vivienda según tus preferencias, con parcelas en ubicaciones exclusivas a elegir, para quienes buscan una experiencia completamente única y adaptada a su estilo de vida.

Un proyecto en sintonía con las tendencias globales de bienestar y longevidad Ante la creciente demanda de alternativas que favorezcan la salud, el deporte y el equilibrio personal, Altaona responde ofreciendo un espacio diseñado para mejorar la calidad de vida de sus residentes y visitantes. Más que un simple destino turístico, es un concepto innovador que integra una amplia oferta de productos y servicios enfocados en el multideporte, la relajación y el bienestar. Con acceso a instalaciones de primer nivel en un entorno natural privilegiado, el proyecto se posiciona como una opción ideal para quienes buscan adoptar un estilo de vida más saludable y activo, redefiniendo lo que significa vivir en armonía con la naturaleza y mejorar continuamente la calidad de vida.