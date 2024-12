Iveth Pérez se dirige a todo aquel que necesite una voz con la que conectar en su libro; ‘¿Crees que puedes hacerme daño?’

CÍRCULO ROJO.- ‘¿Crees que puedes hacerme daño?’ es un relato crudo y sincero sobre la resiliencia. “Va dirigido a cualquier persona que haya pasado por situaciones complicadas y busque una voz con la que conectar, es especialmente relevante, para quienes estén interesados en la introspección y el crecimiento personal, y para aquellos que deseen entender mejor los efectos que ciertas experiencias pueden tener en la vida de una persona. También puede resonar en quienes busquen un empujón para seguir luchando”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una historia real, contada desde el corazón, con todas sus luces y sombras, se va encontrar con momentos de dolor, pero también con una perspectiva de esperanza y crecimiento. Es un viaje emocional que muestra, a pesar de los obstáculos es posible sanar y reconstruirse. Cada página está llena de verdad y emoción, con la esperanza de que quienes lean este libro se sientan comprendidos y acompañados en sus propias luchas”.

La propia Iveth destaca de este libro, la valentía y autenticidad con la que desarrolla la historia. “Creo que lo más especial es que invita a los lectores a enfrentarse a sus propias sombras y encontrar fuerzas en los momentos de vulnerabilidad”.

SINOPSIS

¿Crees que puedes hacerme daño? es un libro muy conmovedor que te mostrará hasta dónde puede llegar la maldad de las personas hacia los niños, pero también te ayudará a encontrar la manera de siempre verle el lado positivo a cualquier adversidad. No solo sabrás cómo la protagonista de la historia venció a todos los monstruos, sino cómo se venció a sí misma también, matando de raíz todos los pensamientos destructivos que la acechaban. Comprenderás que no importa cuánto daño te hagan, ya que siempre hay una fuerza interior, más allá de la superficie, que te ayudará a salir del hoyo al que crees que perteneces. Es un libro cuyo objetivo es hacerte entender que no te rindas, para que, sea lo que sea por lo que estés pasando, no te detengas y enfrentes al enemigo más grande que todos tenemos: el miedo. E intentar una y otra vez las cosas hasta conseguirlas, dominando tu mente, y convertir todo ese dolor en poder, hasta obtener la paz y, sobre todo, conservar el buen corazón.

AUTORA

Mayra Iveth Pérez Saravia nació el 23 de febrero de 1997 en San Miguel (El Salvador), pero ahora vive en Barcelona (España). Es auxiliar de enfermería, pero su sueño es estudiar para ser médico forense o algo relacionado con ello. Le encanta el deporte y ponerse retos. Es muy competitiva y perfeccionista consigo misma.