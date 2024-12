Grupotec cierra 2024 con una facturación de 250 millones de euros

La bióloga y divulgadora científica, Odile Rodríguez de la Fuente, ha participado, con una ponencia, en el Congreso Anual de Grupotec, celebrado hoy en Valencia La empresa de ingeniería, Grupotec, ha celebrado hoy su congreso anual, en el Palau de les Arts de València. La compañía, que opera en toda la cadena de valor, desde la prestación de servicios, el desarrollo de proyectos y la realización de proyectos llave en mano, ha cerrado el ejercicio 2024 con un incremento en la plantilla del 14%, con 658 profesionales y una facturación de 250 millones de euros. En 2025, Grupotec espera un incremento en su facturación del 30%, con respecto a 2024 y un incremento en la plantilla del 11%.

Desde su creación en 1997, Grupotec no ha dejado de crecer. En la actualidad cuenta con un equipo de 658 personas, la mayor parte titulados y tituladas superiores en los campos de la ingeniería, la arquitectura, la economía y la abogacía. La compañía opera en el negocio de ingeniería y arquitectura y su actividad más relevante se da en los sectores de las energías renovables, el medioambiente, la industria y la edificación. Desde el inicio de la actividad, Grupotec ha construido parques fotovoltaicos que suman una potencia superior a 2.050 MW, en más de 18 países de Europa, África y América. Y, en el ámbito del medioambiente, trabaja diseñando y construyendo plantas en los sectores del biogás, tratamiento, reutilización y depuración de aguas, tratamiento de residuos. Otra rama de actividad es la realización de proyectos de ingeniería y arquitectura en sectores tan variados como la industria, la logística, el sector de alimentación. En los últimos años, la compañía ha extendido su actividad hasta el sector inmobiliario, realizando proyectos de arquitectura, desarrollando y construyendo proyectos de edificación. El presidente de Grupotec, Olallo Villoldo ha manifestado durante el congreso que "los beneficios son fundamentales para una empresa, pero también lo son las personas y valorar el impacto que la empresa tiene en la sociedad".

Odile Rodríguez de la Fuente

Al congreso también ha asistido la bióloga y divulgadora científica, Odile Rodríguez de la Fuente, y, en su ponencia, ha asegurado que "la revolución silente está teniendo lugar, desde el punto de vista de un cambio de paradigma total, con soluciones totalmente innovadoras y creativas, en todos los ámbitos de la sociedad. El equipo de Grupotec se tiene que dar cuenta que está en la línea correcta y que este es el camino. Con el lema de Grupotec, Ingeniería para un mundo más sostenible, esta empresa está aplicando mucha creatividad y siendo muy disruptiva para crear un modelo en el que se pueda vivir en armonía con la naturaleza". El pasado año la ponencia corrió a cargo del jugador de baloncesto, Marc Gasol, quien compartió las enseñanzas y experiencias que le han llevado a lo más alto del deporte.

El compromiso de Grupotec con la DANA: "Juntos Impulsamos lo extraordinario"

Grupotec es una compañía con un fuerte compromiso, no solo porque sus principales ramas de actividad están relacionadas con el medio ambiente y las energías limpias, también porque la compañía cuenta con una larga trayectoria realizando iniciativas sociales y medioambientales de muy diversa naturaleza. Este espíritu lo ha demostrado con la rápida respuesta ante la tragedia de la DANA. La compañía ha impulsado una campaña de donaciones dentro de su propio equipo, con el compromiso de la empresa de multiplicar las aportaciones y la colaboración de la Fundación MEDIOLANUM. Esta campaña no solo ha permitido realizar una importante aportación de fondos, sino que ha contribuido la cohesión interna, reforzando la idea de solo si "permanecemos unidos", se pueden paliar las situaciones más adversas. También ha promovido, dentro de su plantilla, la creación de equipos de voluntarios, a los que ha dotado de medios, (transporte, bombas, equipos de limpieza…). Desde la tragedia, 190 profesionales de Grupotec no han dejado de trabajar realizando diversas labores de apoyo en las zonas afectadas. "Hace casi dos meses que vivimos esta tragedia en València y sus efectos siguen ahí. Son muchas las personas que han perdido seres queridos y otros muchos siguen padeciendo las consecuencias de lo ocurrido. En este contexto tan adverso nos planteamos la conveniencia o no hacer el congreso, ya que, al fin y al cabo, se trata de una celebración, en un momento muy difícil para muchos. La decisión de la compañía ha sido seguir adelante y celebrar su congreso anual con la firme convicción de que, en estos momentos tan complicados, es más importante que nunca, que las empresas y sus equipos se comprometan con el objetivo común de dar un impulso a la actividad económica y de esta manera contribuir a paliar los efectos de lo ocurrido. Con esa visión surgió el lema del congreso: Juntos Impulsamos lo extraordinario", ha asegurado Olallo Villoldo.