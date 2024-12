Academia 10 impulsa la revolución educativa: se alía con Tormo Franquicias para su expansión nacional en 2025

La academia líder en idiomas y formación profesional da el gran salto al modelo de franquicia, llevando su innovadora propuesta educativa más allá de Granada Academia 10 Formación no solo lidera en innovación educativa, gracias a un concepto de servicios versátil como centro preparador de inglés, apoyo escolar y universitario y oposiciones. Gracias a su colaboración con Tormo Franquicias, la marca ha lanzado su formato de franquicias para llevar el modelo de Academia 10 Formación a todas las ciudades españolas que han demandado y hay necesidad de una academia como esta.

Un modelo educativo único y disruptivo

Academia 10 Formación no es una academia convencional. Su propuesta se centra en la adaptación a las necesidades del alumno, combinando formación tradicional con herramientas digitales de última generación. Dispone de dos plataformas para cada necesidad. Gracias a su plataforma online y su sistema E-learning exclusivo para cursos como Aptis, los alumnos tienen la posibilidad de aprender a su propio ritmo, con temarios actualizados y acceso a grabaciones de clases. Esta flexibilidad es uno de los grandes atractivos para los franquiciados, quienes pueden ofrecer un servicio personalizado en función de las demandas del mercado local.

Socios estratégicos para crecer: Tormo Franquicias Consulting

Lo que diferencia a Academia 10 de otras franquicias de formación es su enfoque disruptivo y la calidad de sus servicios, respaldados por certificaciones oficiales de renombre como Cambridge y Trinity. Los franquiciados no solo se benefician de un modelo probado, sino de una estructura de soporte integral que incluye formación continua, estrategias de marketing personalizadas, asesoría en la selección de localización, y herramientas tecnológicas avanzadas.

"Nuestra colaboración con Tormo Franquicias nos permite expandir nuestra propuesta educativa innovadora y flexible a un mayor número de emprendedores que comparten nuestra visión de transformar la educación. El modelo de negocio que ofrecemos es accesible, rentable y está diseñado para emprendedores con o sin experiencia previa en el sector educativo", comenta Víctor García uno de los socios fundadores de Academia 10 Formación.

La única en franquicia: Certificaciones oficiales y calidad garantizada

Además de su metodología única, Academia 10 es Centro Preparador y Examinador Oficial de reconocidas certificaciones internacionales, como Cambridge, Trinity y Aptis. Esto garantiza a los franquiciados un servicio con acreditaciones oficiales, brindando a los estudiantes una formación de calidad que cuenta con el respaldo de instituciones globales.

¿Por qué invertir en Academia 10 Formación?

Con su modelo flexible y de fácil implementación, Academia 10 ofrece una oportunidad única para los inversores que deseen entrar en el mundo de la educación con una marca consolidada y en plena expansión. La colaboración con Tormo Franquicias facilita todo el proceso de puesta en marcha, desde la selección del local hasta la apertura, pasando por la formación y el apoyo continuo. Con una alta demanda de formación en idiomas y habilidades profesionales, los franquiciados tienen el potencial de obtener rentabilidad rápidamente.

"Academia 10 no solo ofrece una formación de calidad, sino también la posibilidad de ser parte de un cambio en el sector educativo. Nuestro modelo de franquicia es una excelente opción para emprendedores que buscan un negocio probado, con un enfoque innovador y una proyección de crecimiento en el mercado", agrega Víctor.