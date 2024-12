Acibadem revela cuáles serán las cirugías plásticas más solicitadas para el 2025

La armonía facial se perfila como una nueva meta en los procedimientos faciales La búsqueda por realzar la belleza natural ha cobrado fuerza en los últimos años, influenciada, entre otras cosas, por las tendencias que predominan en las redes sociales. Estas plataformas se han convertido en un altavoz donde las personas encuentran inspiración para mejorar su aspecto y probar distintas técnicas que les hagan sentirse mejor consigo mismas. En este contexto, la cirugía estética apuesta cada vez más por procedimientos sutiles que respetan la armonía facial y realzan lo mejor de cada individuo.

A lo largo de este año, son tres los procedimientos que han destacado por su popularidad y se perfilan como favoritos para 2025: Looksmaxxing, Fox Eye Lift y Mini Facelift. Estos tratamientos alteran la apariencia, sin embargo, no buscan cambios drásticos, sino que se enfocan en la armonía y en destacar lo mejor que cada persona desee. Pero "¿alguna vez has oído hablar de estos procedimientos?" A continuación, se descubrirá en qué consiste cada uno de ellos:

Looksmaxxing: es una tendencia que busca mejorar los rasgos faciales de manera sutil a través de un conjunto de pequeños ajustes estéticos. Esto puede incluir procedimientos no invasivos como una rinoplastia sutil, bichectomía, blefaroplastia, tratamientos dentales, levantamiento de cejas con hilos tensores o rellenos faciales para resaltar los pómulos y la mandíbula. El objetivo es mejorar la apariencia de forma que parezca natural, sin cambios drásticos, logrando un resultado más armonioso del rostro.



Fox Eye Lift: es un tratamiento estético no quirúrgico que ha ganado popularidad en 2024 debido a su capacidad para lograr una mirada más rasgada y juvenil, similar a la que tienen muchas celebridades. Se realiza mediante hilos tensores que se insertan cerca de las cejas, logrando un efecto levantado y abierto. Este tratamiento rápido y mínimamente invasivo no requiere un largo periodo de recuperación, siendo ideal para quienes desean darle más vida a su mirada de manera sutil pero efectiva.



Mini Facelift: está enfocado en combatir los primeros signos de envejecimiento, como la flacidez en el rostro, especialmente en áreas como la línea de la mandíbula y el cuello. Los resultados son visibles y rejuvenecen el rostro sin alterar la expresión facial, proporcionando un efecto natural y equilibrado. Utiliza incisiones pequeñas para lograr ese efecto sin cirugía invasiva. Este procedimiento también tiene una recuperación rápida y ofrece un resultado natural.

