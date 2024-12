El G.O. TransferEMB optimiza la producción de carne de vacuno con innovadoras técnicas reproductivas

El Grupo Operativo TransferEMB, liderado por CORSEVILLA S.C.A. junto a CICAP, Equus Ibérica y la Universidad de Córdoba, se encuentra en la última fase de un ambicioso proyecto cuyo objetivo es mejorar la ecoeficiencia reproductiva en el sector ganadero mediante la transferencia de embriones y el uso de tecnologías avanzadas.

Bajo el título “Mejora de la ecoeficiencia reproductiva en la elaboración de carne de vacuno mediante la transferencia de embriones”, este proyecto ha desarrollado soluciones innovadoras que combinan biotecnología reproductiva y herramientas digitales para optimizar los sistemas ganaderos de producción de carne. Entre estas, destacan la producción de embriones mediante técnicas in vitro e in vivo, la digitalización de procesos reproductivos y una calculadora de huella de carbono que facilita evaluar y reducir el impacto ambiental de la actividad ganadera.

Con una ejecución prevista hasta junio de 2025, TransferEMB está enfocado en integrar razas cárnicas de alta calidad, como Limousin y Angus, en las ganaderías andaluzas, utilizando vacas autóctonas adaptadas al entorno como receptoras. Esta estrategia no solo asegura la sostenibilidad del proceso, sino que también contribuye a mejorar la rentabilidad del sector ganadero mediante la producción de animales con mayores rendimientos cárnicos.

Además de los avances técnicos, el proyecto ha priorizado la divulgación de sus resultados y actividades, incluyendo el desarrollo de una página web específica y campañas en redes sociales que buscan involucrar tanto a la comunidad ganadera como a la sociedad en general.

Esta iniciativa se alinea con los principios de sostenibilidad y digitalización promovidos a nivel europeo y cuenta con financiación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022 a través de fondos FEADER, además de la cofinanciación de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Con el inicio de 2025, TransferEMB encara la recta final de su ejecución con grandes expectativas de impacto en la ganadería extensiva. Las actividades restantes, como la transferencia de embriones a receptoras autóctonas y la validación del modelo tecnológico que apoya dicha transferencia, serán las bases para una producción ganadera extensiva de calidad mucho más sostenible y rentable.