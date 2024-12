Cabello 2025: las diez tendencias que vas a querer llevar sí o sí

La primera edición de la Pasarela Fígaro Street, celebrada en octubre, desvela las 10 propuestas de peinado que dominarán el 2025. Desde cortes atrevidos y juveniles hasta estilos sofisticados y pulidos, estas tendencias vienen pisando fuerte y prometen encajar con cualquier melena y personalidad.

Pasarela Fígaro Street – Fotógrafo: Esteban Roca



Long Bob o Lob con toque de luz: el clásico que nunca falla

El corte favorito de todas las edades vuelve con un aire renovado. Largo hasta los hombros, sin capas y con mechas frontales que iluminan el rostro, este look es perfecto para llevarlo liso o con ondas suaves que aportan movimiento y rollazo. ¡Sencillo y siempre favorecedor!

Shullet: el corte rebelde que arrasa ¿Textura y actitud? El shullet lo tiene todo. Esta mezcla entre el shag y el mullet aporta volumen, movimiento y mucha personalidad, especialmente en cabellos finos. Con capas ligeras y flequillo abierto, se adapta a cualquier tipo de melena. ¡El look rockero que no pasa desapercibido!

Brócoli Haircut: el peinado más cool para adolescentes y no tanto…

Fresco, divertido y lleno de volumen. Inspirado en la forma de esta verdura, el Brócoli Haircut luce con rizos abundantes arriba y laterales más cortos. La clave para mantenerlo en su punto: productos que definan el rizo y digan adiós al frizz.

Rock Star Curls: la vuelta del volumen ochentero

Rizos a lo grande, capas largas y un toque retro. Este estilo ochentero es pura actitud para quienes quieren destacar. Acompáñalo con highlights estratégicos para darle luminosidad y movimiento. ¡Prepárate para sacar tu lado estrella del rock!

Tomboy: el look andrógino que marca tendencia

Corto, cómodo y con mucha personalidad. El corte Tomboy fusiona lo mejor del estilo masculino y femenino, con laterales pulidos y volumen en la parte superior. Dale tu toque con un flequillo texturizado o de lado y presume de estilo fresco y versátil.

Long Fringe: el flequillo XL que rejuvenece

Si tienes melena larga y quieres un cambio sin drama, este es tu look. Capas suaves y un flequillo largo que enmarca el rostro para un efecto rejuvenecedor instantáneo. Añádele ondas ligeras, mechas balayage y complementos como un lazo en el cabello para darle un toque romántico y chic. Fácil de mantener y lleno de estilo, ¡es la apuesta perfecta!

Razor Bob: el corte desenfadado con un toque fresco

El clásico bob se moderniza con puntas desfiladas a navaja que le dan un movimiento natural y desenfadado. La tendencia 2025 lo acompaña del color Cherry Red, el rojo más vibrante y favorecedor. ¿Te atreves?

Multilayers Cut: volumen sin complicaciones

¿Pelo fino? ¡Adiós al drama! El Multilayers Cut utiliza capas estratégicas para crear textura y volumen sin perder ligereza. Es el corte perfecto para dar cuerpo a cualquier tipo de melena. ¡Fácil, dinámico y favorecedor!

Pasarela Fígaro Street – Fotógrafo: Esteban Roca



Shaggy Bob: el estilo retro más casual

El Shaggy Bob es la fusión ideal entre lo setentero y lo moderno. Con capas desfiladas que aportan volumen y textura, es el corte casual que siempre queda bien. Suma el color Milk Tea Rose, un tono rosado sutil y elegante que realza cualquier look.

Butterfly Cut: el efecto trampantojo que arrasa

¿Largo o corto? ¡Tú decides! El Butterfly Cut juega con capas invisibles que crean un efecto de movimiento y volumen, sin perder longitud. Las mechas Old Money Blond son el toque final para una melena luminosa, elegante y con un aire rejuvenecedor.

¿Listos para un cambio de look? Inspírate en estas tendencias y dale a tu cabello el toque que marcará la diferencia en 2025. ¡Tu próxima transformación empieza aquí, en la Pasarela Fígaro Street!