Los expertos aseguran que la reconstrucción de Valencia puede lograrse “en un año y medio” si la sociedad civil se moviliza

El evento New In Revive Valencia, organizado por Atlas Tecnológico, ha aglutinado en la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de Valencia a más de una decena de expertos internacionales en reconstrucción. Según Andrés Rodríguez-Pose, de la London School of Economics, “la solución va a tardar en llegar exactamente lo mismo que se tarde en consensuar; si funciona todo se puede salir en un año y medio”. Adonai Herrera-Martínez, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), ha instado a “imaginar ya qué ciudad queremos tener en 15 años y planificarla en función de esa misión de sostenibilidad, no de intereses privados e individuales”.

Profesionales del ámbito estratégico, geopolítico e incluso satelital han explicado en el New In Revive Valencia que “la dana puede ser una oportunidad no solo para reconstruir, sino para catapultar Valencia e impulsarla a un estadio de desarrollo mejor al que se situaba antes de la catástrofe”, según ha afirmado Pablo Oliete, CEO de Atlas Tecnológico. Para conseguirlo, el New In ha hecho “un llamamiento a la colaboración y a la cohesión coherente entre las partes involucradas, siempre ubicando a los civiles en el centro del asunto”.



María José Catalá, alcaldesa de Valencia, ha sido la encargada de la inauguración institucional del evento. Catalá ha instado a reformular el planteamiento estratégico valenciano y asegurar, en primera instancia, “que la población se sienta segura, personal y profesionalmente”. Para ello, ha renegado del slogan vacío y ha hecho un llamamiento a una transformación coherente con la realidad que está viviendo Valencia. “Queremos que los negocios vuelvan a abrir la persiana”, ha señalado, y ha criticado el uso de préstamos públicos con intereses en circunstancias de esta índole. Según la alcaldesa, “después del barro no puede haber más barro”, y procede, “no es momento de batallar, sino de sanar, trabajar y generar consensos”.

Albrecht Beck, director general de Prepared International y experto de la ONU, ha examinado cómo catástrofes como la ocurrida en Valencia no son aisladas, pues otros países europeos, incluso su natal Alemania, también han experimentado las consecuencias del cambio climático. “Estos eventos evidencian, pese a las grandes inversiones, una falta de preparación técnica”, ha señalado con contundencia. Es por eso por lo que resalta la necesidad de integración de la población del país y dejar atrás las divisiones internas para colaborar con resiliencia. Para superar estas limitaciones, se requiere un modelo de gestión unificado que utilice los datos para anticiparse a los acontecimientos y transformar la crisis en una oportunidad.

Andrés Rodríguez-Pose ha avalado la idea de Beck al exponer que “Valencia debe pensar no solamente en ‘derrocar al dragón de la dana’”, sino en transformar la ciudad y mejorarla. “La solución va a tardar en llegar exactamente lo mismo que se tarde en consensuar. Si funciona todo se puede salir en un año y medio”, afirma el experto. La clave es, según Pose, “el diálogo con los afectados, colaboración de las autoridades e inversión en los ámbitos con demanda real”. Ha recomendado, además, desarrollar una estrategia integrada, mecanismos que promocionen la deliberación pública, identificar los motores económicos, tomar decisiones dirigidas a los afectados y reconstruir de manera sostenible. “Sin embargo, para que esto suceda, todos debemos remar a la misma dirección”, concluye.

“Debemos imaginar qué ciudad queremos tener en 15 años y planificarla en función de esa misión de sostenibilidad, no de intereses privados e individuales, sino colectivos y públicos”, ha reflexionado Adonai Herrera-Martínez. El valenciano residente en Londres ha explicado que la población debe escuchar a dos grupos fundamentales: los científicos y las aseguradoras, para entender por qué ocurren los procesos y anticiparse y traducir las pérdidas financieras. En este marco, la perspectiva verde es un captador de oportunidades de valor, por ello, según Herrera-Martínez, “debe invertirse en soluciones basadas en energías renovables, de hecho, la naturaleza es una herramienta efectiva para la adaptación y tiene enormes retornos”.

Natacha Kucic ha aportado una perspectiva diferente: cómo cambiar el relato significa cambiar la realidad. “La imaginación, que forma parte del relato, es la fuerza que permite a nuestra especie crear nuevas realidades, identidades e incluso de estimular marcos de colaboración”, sintetiza. La guionista de cine de origen yugoslavo concibe a España como “el país de la amistad” y, por esa idiosincrasia nacional y nuestra capacidad de improvisación y trabajo, los eventos terribles se hacen más llevaderos. Es por eso por lo que el “nosotros” puede cambiar la realidad y podemos “ser los autores de nuestra salvación y escribir nuestra propia historia”.

New In Revive Valencia ha incluido una sesión llamada Big Ideas, en la que 10 representantes de la empresa, la sociedad y el sector público han expuesto en tres minutos su propuesta para la reconstrucción. Serán Vicente Ruiz, presidente de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València y de RNB; la diseñadora Marta de Diego; la directora general de MaxLinear y presidenta de Valencia Silicon Cluster, Mayte Bacete; la directora de innovación de SPB, Eva Giner; y el presidente de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT), Fernando Saludes.

Junto a ellos, trasladarán también sus Big Ideas la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet; el director general de la Fundación Cre100do, Rafael Vaquero; el cofundador y COO de MESBook, Fernando Molinuevo; Àurea Rodríguez, que forma parte del EIT Culture and Creativity CLC South West; Javier G. Recuenco, conferenciante y CSO en Singular Solving.

El CEO de Gobernanza Industrial, Carlos G. Triviño, Javier G. Recuenco, CEO de Singular Solving, y el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de València, Juan Giner, conversarán sobre el modelo de territorio, para reconstruir “con sentido”. El CSO de MESBook, Diego Sáez de Eguílaz, el CMO de Zeleros Hyperloop, Juan Vicén, y la responsable de orquestación de Atlas Tecnológico, Constanza Retamal, hablarán de las tecnologías disponibles para la reconstrucción.