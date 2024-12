Vetformación propone regalar educación veterinaria, una experiencia única para amantes de los animales

La formación profesional se ha convertido en una de las opciones más valoradas a la hora de elegir un regalo con propósito. Regalar cursos de veterinaria no solo representa conocimiento y nuevas competencias, sino también un impulso hacia un futuro profesional lleno de oportunidades, nuevos retos y motivación.

Durante este periodo de fiestas, Vetformación, una escuela especializada en la formación de auxiliares veterinarios, apuesta por convertir la educación en el mejor regalo posible con una promoción vigente hasta el 24 de diciembre.

Regalar formación y recibir más: la promoción de Vetformación Vetformación ha decidido regalar un curso de formación de especialización a todo nuevo alumno o alumna matriculado durante este mes de diciembre, concretamente entre los días 9 y 24 de diciembre. Esta promoción está dirigida exclusivamente a nuevas matrículas y multiplica el valor del regalo al ofrecer formación adicional sin coste, además del curso principal elegido.

Por un lado, para aquellos que se matriculen en el Curso de Auxiliar Veterinario o en Peluquería Canina, será posible elegir de manera gratuita entre uno de los siguientes cursos de especialización: Nutrición para animales de compañía o Introducción a la Educación Canina. Por otro lado, quienes formalicen su matrícula en cursos más específicos, como Etología Canina o Felina o en Animales Exóticos —incluyendo especialidades como Herpetología, Micromamíferos o Aves Exóticas—, recibirán como obsequio el curso de Primeros Auxilios en Animales de Compañía.

Esta promoción exclusiva responde a la idea de multiplicar por tres el valor del regalo: al regalar o auto-regalar un curso, se entrega la mejor opción posible, que es la formación profesional y la adquisición de competencias nuevas. Además, Vetformación complementa esta formación inicial con un segundo curso gratuito y, en última instancia, el beneficio se extiende a los "mejores amigos de cuatro patas", que son quienes disfrutan de una atención más especializada y cualificada.

Formación con futuro para amantes del cuidado animal Vetformación pone el foco en la educación como herramienta de crecimiento personal y profesional, destacando el valor de regalar cursos de veterinaria durante estas fiestas. El Curso de Auxiliar Veterinario, una de sus propuestas más demandadas, capacita a los alumnos en competencias teóricas y prácticas fundamentales para el sector veterinario, gracias a su combinación de formación online y prácticas en clínicas y hospitales colaboradores.

Durante el periodo del 9 al 24 de diciembre, la promoción exclusiva de la empresa permite a las nuevas matrículas acceder a formación adicional sin coste. Esta acción no solo aporta a los alumnos la oportunidad de regalarse o recibir conocimientos que pueden transformar sus vidas, sino que también fortalece su preparación en áreas esenciales como la nutrición, la educación y los primeros auxilios en animales de compañía.

De este modo, regalar formación en Vetformación no solo abre las puertas a un futuro profesional lleno de posibilidades, sino que multiplica la ilusión y el impacto positivo en los animales y en quienes dedican su vida a cuidarlos. Esta iniciativa convierte la educación en el regalo más valioso para estas fiestas.