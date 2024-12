Food&Fun, el team building de cocina en Valencia

Food&Fun nació en Valencia en 2009 como el primer escenario culinario de la ciudad, creado por un equipo multidisciplinar con una devoción única por la cocina y un enfoque en la sostenibilidad. Esto es, una filosofía de cocina circular y el uso de ingredientes locales y de proximidad, frescos y de primera calidad.

Cientos de empresas que buscan organizar eventos corporativos, celebraciones de empresa y experiencias de team building divertidas alineadas con sus valores de empresa, ya han confiado en Food&Fun para organizar sus eventos empresariales y actividades para grupos. Ofrecen una amplia variedad de actividades gastronómicas: Paella, tapas, cocina temática (mexicana, italiana, etc.), … Su actividad de team building estrella y más demandada es el Circular Challenge. Consiste en un emocionante reto en el que los distintos equipos deben elaborar una receta sostenible e innovadora usando ingredientes locales y de temporada que tendrán que buscar en el Mercado Central, próximo a Food&Fun. Con solo el arroz como punto de partida, cada equipo trabajará contra reloj para crear un plato sostenible, minimizando el desperdicio alimentario y justificando su elección de ingredientes en la valoración final.

Los team building que organiza Food&Fun son experiencias de cocina innovadoras. No solo fomentan la colaboración, creatividad y el trabajo en equipo para que todos los participantes mejoren sus habilidades, sino también promueven el respeto por el planeta, alineando los valores empresariales con la sostenibilidad.

Muy bien ubicado en pleno centro de Valencia, es un espacio donde la cocina se convierte en un teatro vivo. Está dirigido por Felicidad (CEO) e Isabel (al frente de la Organización de Eventos), apasionadas del mundo de la cocina con una amplia experiencia y que cuidan cada detalle al máximo con sus clientes. En Food&Fun cada miembro del equipo es fundamental para asegurar que sus clientes disfrutan de una experiencia culinaria divertida e inolvidable, con una deliciosa comida o cena maridada por vinos de la tierra, con el compromiso de uso de ingredientes de proximidad, siguiendo una política de “cero desperdicio” para reducir el impacto ambiental.

Por eso, Food&Fun está considerada como una de las mejores escuelas de cocina de Valencia. Ofrecen cursos de cocina, talleres y workshops culinarios que abarcan desde la paella tradicional valenciana, arroces, etc. hasta cocina internacional y temática como la japonesa, mexicana e italiana, de la mano de chefs expertos. Reputados chefs valencianos como Miquel Ruiz enseñan no solo sus recetas sino también sus técnicas culinarias y trucos para que los asistentes se conviertan en auténticos chefs expertos. Food&Fun diseña sus talleres no solo para enseñar recetas, sino también para sumergir a los participantes en la cultura y la historia de cada plato, promoviendo un respeto por los ingredientes materias primas.

Aparte de eventos corporativos, Food&Fun también es un lugar ideal para celebrar ocasiones especiales de una manera original. Desde cumpleaños hasta despedidas de soltero y soltera y fiestas temáticas, Food&Fun convierte cada celebración en algo muy especial y único.

Food&Fun, escenario culinario en Valencia tiene los mejores ingredientes para organizar eventos de empresa únicos y eventos privados: pasión por la cocina, diversión asegurada, creatividad y sostenibilidad. Puedes contactarles a través de su página web foodandfun.es, email (info@foodandfun.es) o teléfono.