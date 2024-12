Cómo proteger a una empresa de los ciberataques, por Certitec

El aumento del riesgo de ciberataques supone una amenaza constante para las empresas, que enfrentan vulnerabilidades crecientes en la protección de sus redes y datos. La transformación digital, la expansión del teletrabajo y la proliferación de dispositivos conectados han incrementado las brechas de seguridad, facilitando accesos no autorizados y filtraciones de información crítica.

Frente a este panorama, Certitec ofrece soluciones avanzadas de seguridad informática, adaptadas a las necesidades de cada organización, que garantizan la protección de datos online y la seguridad en redes.

Empresas vulnerables y cómo solucionarlo Las empresas, independientemente de su tamaño o sector, se encuentran cada vez más expuestas a amenazas como malware, ataques de ransomware y accesos ilícitos a sus sistemas. La vulnerabilidad aumenta cuando no se implementan medidas preventivas o herramientas específicas de seguridad en redes. Esto puede provocar interrupciones operativas, pérdidas económicas y daños irreparables a la reputación corporativa.

Certitec soluciona estas problemáticas a través de sistemas de seguridad avanzada, como firewalls de última generación. Estas herramientas bloquean ciberataques en tiempo real mediante tecnologías de inspección profunda de paquetes (RFDPI) y prevención de amenazas, tanto en la nube como en la red interna. La implementación de autenticación de dos factores (2FA), cifrado de datos y filtrado web refuerza la seguridad y dificulta el acceso no autorizado.

Además, la compañía ofrece soluciones específicas como la virtualización de servidores, que optimiza la infraestructura tecnológica y facilita una gestión segura de la información.

Soluciones informáticas a medida y protección de datos La protección de datos online es esencial para cualquier organización que quiera operar en un entorno digital seguro y competitivo. Certitec diseña e implementa soluciones informáticas a medida, adaptadas a las necesidades concretas de cada empresa, ya sean pymes, grandes corporaciones u organismos oficiales. Herramientas como los sistemas de acceso remoto seguro (SSLVPN) y copias de seguridad periódicas garantizan que la información crítica esté siempre protegida y disponible ante posibles ciberamenazas.

Además, la firma fortalece la seguridad en redes mediante medidas clave como el cifrado avanzado de datos, el filtrado de direcciones MAC y la implementación de protocolos WPA3, que blindan las conexiones inalámbricas frente a ataques externos. Estas soluciones integrales no solo garantizan la protección de los datos, sino que también permiten prevenir interrupciones operativas y fortalecer la competitividad empresarial en un entorno tecnológico cada vez más complejo.

La combinación de soluciones de seguridad informática y la protección de datos online de Certitec proporciona a las empresas la estabilidad y confianza necesarias para operar con eficiencia y seguridad en un entorno digital en constante evolución.