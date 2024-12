Javier Milei también cocina en Italia

Palabras de Javier Milei que yo comparto:” Yo tengo mis propias recetas. Que no son políticamente correctas, ni tan profesionales, pero no se puede negar que por ahora han dado resultado. Son diez consignas y hoy, humildemente, quiero compartirlas con ustedes.

Primero, es mejor decir una verdad incómoda que una mentira confortable, todo plan de gobierno debe partir desde la verdad, no intentamos adaptar la realidad a un modelo equivocado. Segundo, nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas, consideramos que escuchar a los políticos es darles la espalda a los ciudadanos de bien. Tercero, nunca hay que negociar las ideas para traer un voto. Cuarto, a diferencia de la economía, la política es un juego de suma cero. Quinto, la única forma de combatir el mal organizado es con el bien organizado. Sexto, cuando el adversario es fuerte, la única forma de derrotarlo es con una fuerza mayor; es lo que Poper decía:” No se puede ser tolerante con el intolerante”. Séptimo, la mejor defensa es siempre un buen ataque, nosotros no tenemos que darles explicaciones a quienes arruinaron el país. Octavo, dar la batalla cultural desde el poder no solo es recomendable, sino que es una obligación. Noveno, la única manera de combatir el socialismo es desde la derecha, el extremo centro sus posiciones y sus herramientas, son siempre y en todo lugar, son siempre funcionales a la izquierda criminal. Décimo, nosotros defendemos una causa justa y noble, muchísimo más grande que cada uno de nosotros; las personas somos meros instrumentos en esta causa y tenemos que dar la vida por ella”.