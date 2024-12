S2GRUPO presenta su nueva identidad corporativa en el marco de su 20º aniversario

La empresa S2GRUPO, referente en ciberseguridad, inteligencia y defensa digital, ha presentado su nueva identidad corporativa coincidiendo con la celebración de su 20º aniversario Este cambio estratégico refuerza su compromiso con la protección y la anticipación en un entorno digital cada vez más complejo, destacando su papel como líder en un sector esencial para la autonomía estratégica y la seguridad global.

La nueva imagen corporativa se consolida ahora a través de una campaña que incluye el lanzamiento de un emotivo vídeo especial de Navidad. Este recurso audiovisual no sólo celebra las dos décadas de trayectoria de la compañía, sino que también subraya valores fundamentales como la protección, la confianza y la innovación, pilares que han definido a S2GRUPO desde sus inicios.

El rediseño de la identidad visual ha sido desarrollado en colaboración con Granissat, una cooperativa creativa valenciana especializada en branding y comunicación estratégica. El nuevo diseño refleja aspectos clave como la solidez y el liderazgo, representados mediante líneas limpias y modernas; la innovación y la capacidad de adaptación, esenciales en un entorno digital en constante transformación; y la humanidad y cercanía, que reafirman la misión de S2GRUPO de cuidar a personas y organizaciones.

Rafael Rosell, director de Comercial, Marketing, Comunicación y ESG de la compañía, ha destacado que "la ciberseguridad exige no solo tecnología de vanguardia, sino también una narrativa capaz de transmitir confianza y liderazgo. La nueva identidad visual no es un cambio superficial, es un activo estratégico que nos permite diferenciarnos, proyectar nuestra misión con claridad y consolidar nuestro rol como referente global en un sector que define el futuro digital".

Por su parte, María Duart, subdirectora de Marketing, Comunicación y ESG, ha subrayado que "en un contexto donde la ciberseguridad es compleja e invisible, el diseño y la comunicación son herramientas esenciales para traducir esa complejidad en confianza y entendimiento. Esta identidad refleja quiénes somos: un equipo que anticipa, protege y lidera el futuro digital con soluciones innovadoras y cercanas".

Con más de 700 profesionales y presencia en España, Portugal y América Latina, S2GRUPO se posiciona como un socio estratégico en ciberseguridad a nivel global. Su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el talento refuerzan su capacidad para garantizar la seguridad y la resiliencia digital de organizaciones públicas y privadas.