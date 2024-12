Los platos preparados de Emcesa, aliados contra el desperdicio alimentario en Navidad

Con el objetivo de reducir el despilfarro en los hogares españoles, la compañía cuenta para sus platos preparados con opciones de porciones ajustadas y un packaging más responsable, fomentando un consumo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente El desperdicio alimentario es un desafío mundial, que no solo afecta al medio ambiente, sino que también implica un alto costo económico y social.

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los hogares españoles desperdiciaron más de un millón de kilos de comida durante el año 2023, lo que representa un incremento del 1,1% en comparación con el año anterior.

Del mismo modo, las últimas cifras sobre el desperdicio de alimentos proporcionadas por Eurostat revelan que una persona en España desperdicia en casa el equivalente a 30 kilos de alimentos cada año. Esto supone que cada español desperdicia más de medio kilo de alimentos a la semana (0,570 kg), unos 2,3 kilos de alimentos al mes, y unos 250 euros en comida al año. Este aumento pone de manifiesto la necesidad urgente de cambiar hábitos y adoptar medidas más sostenibles.

Conscientes de ello, con la Navidad a la vuelta de la esquina y las celebraciones típicas con comidas o cenas familiares, con amigos o de empresa, Emcesa pretende concienciar a los consumidores sobre el desperdicio alimentario.

La empresa lleva tiempo apostando por la sostenibilidad a través de iniciativas innovadoras, llevando a cabo la optimización de sus procesos productivos y la innovación en sus productos.

Para ello, la compañía ha desarrollado una gama de platos preparados que permiten a los consumidores disfrutar de porciones ajustadas a sus necesidades, evitando sobrantes que puedan acabar en la basura.

La línea de "Cocina Fácil" incluye platos cuya preparación hay que culminar con 10 minutos al horno, sartén o en el microondas. Así, se encuentran platos como ternera a la jardinera, oreja en salsa, pasta de morcilla ibérica con piñones, rabo de ternera al vino tinto o codillo a la gallega.

El catálogo "Casi a Punto" contiene una serie de productos, cuya preparación requiere 15 minutos en horno o microondas y cuyos productos han sido elaborados en brasas de carbón de encina. Una línea que se presenta envasada al vacío, dentro de un estuche de cartón, y en la que se pueden encontrar deliciosas recetas como codillo, hamburguesas, pierna de cordero, asados de pollo a la brasa, alitas y costillar de cerdo, estos tres últimos en formato de entero o de mitad.

Asimismo, desde el año 2015 Emcesa utiliza envases rPET y alcanza ya los 11,4 millones de envases con al menos un 80% de rPET. De esta manera, la empresa ha logrado reducir la "huella de plástico" en sus productos, favoreciendo a su vez la economía circular.

No solo eso. Emcesa colabora también con el Banco de Alimentos de Toledo, donando sus excedentes de producción y contribuyendo también a que las personas en situación de vulnerabilidad puedan alimentarse.

En definitiva, Emcesa busca dar una respuesta directa a estos datos alarmantes, ofreciendo una alternativa en beneficio no solo del propio consumidor, sino también del medio ambiente.