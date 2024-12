Los productos ibéricos que nadie quiere que falten en la mesa estas Navidades, según Dehesa Las Cumbres

España, diciembre de 2024 – La carne y los embutidos no pueden faltar en las mesas de Navidad, ya sea en familia, con amigos o compañeros de trabajo. Los españoles consumen estos productos por su calidad en gran cantidad a lo largo del año, pero, sobre todo, en fechas tan especiales como estas.

Según Dehesa Las Cumbres, especialistas en producción y venta de ibéricos, el 50% de las ventas de jamón ibérico provienen de la campaña de Black Friday y de la temporada de Navidad. “En cifras, para el sector de los ibéricos curados, el último trimestre del año representa entre el 40% y el 50% de la facturación anual gracias a la venta de jamones y paletas ibéricas de cebo, de cebo de campo y bellota, entre otras cosas”, asegura Antonio Caballero, responsable de Ventas en Dehesa Las Cumbres.

En la demanda de alimentación de los hogares españoles siguen destacando los productos frescos, de hecho, alimentos como las carnes, suponen un 19% sobre el gasto total en los hogares. A este producto se une la carne transformada, que son aquellos alimentos que se conservan mediante el ahumado, curado o salado, como son los embutidos.

El consumo per cápita de carne transformada durante 2023 fue de casi 11 kilos por persona. Dentro del sector ibérico, el jamón y la paleta ibérica son los más consumidos. Como estos productos no pueden faltar en los hogares españoles, y mucho menos en Navidad, traen las carnes y embutidos ibéricos que se deben de tener en la mesa.

Para los amantes de los productos ibéricos Plato sostenible de productos ibéricos

Este diseño, único en el mercado, cuenta con una reducción del 90% plástico y es apto para presentaciones directas en mesa porque mantiene en todo momento la temperatura perfecta para su consumo.

Además, este formato da a los restauradores un servicio rápido y eficiente, con un diseño exclusivo, que garantiza la máxima calidad del producto, sin afectar a su operatividad, lo que supone un coste controlado para estos.

Plato de jamón de cebo de campo ibérico 50% cortado a mano

Con esta presentación, siempre podrás disfrutar de la máxima expresión del jamón, con un corte y emplatado artesano realizado a cuchillo por maestros cortadores y presentado en atmosfera protegida para un consumo fácil al estar las lonchas sueltas. El ibérico de DLC cortado a mano es un producto que mantiene en todo momento sus propiedades.

Caña de lomo de cebo ibérico 50%

Este es un producto muy especial porque mantiene nuestra receta tradicional que ha pasado de generación en generación. Este lomo ibérico cuenta una curación prolongada con el objetivo de obtener un delicado producto, uno de los más valorados por los paladares más exigentes.

Jamón de bellota 100% puro ibérico

Este es el mayor exponente de la gastronomía ibérica y uno de los productos más demandados en época de Navidad. Y es que son muchos los españoles que cuentan en sus hogares con una pata de jamón para deleitar a sus familiares e invitados. Este es un jamón de bellota 100% ibérico, proveniente de cerdos alimentados con bellotas y de los recursos naturales de la dehesa. La excelente calidad de esta materia prima, junto a una curación tradicional en bodega durante más de 40 meses, garantiza la máxima expresión organoléptica de este manjar.

Jamón de cebo de campo ibérico 50% raza ibérica

Este jamón de cebo de campo ibérico 50% raza ibérica proviene de cerdos engordados en régimen de semi libertad, alimentándose de recursos naturales y complementando su alimentación con cereales y legumbres. Su curación tradicional durante más de 30 meses garantiza un sabor excepcional. Se trata de una opción más económica para deleitar a todos los paladares que pasen por tu casa en estas fechas navideñas.

Guacamole ibérico

Este producto estrella no puede faltar en Navidad, sobre todo, en los hogares de aquellos que aman la gastronomía española y la cocina italiana.

Este fiambre de fino aroma y sabor es enaltecido por el umami propio del ibérico, que suma un extra de melosidad y contraste de texturas, matizado en la selección de pimientas y hierbas aromáticas tradicionalmente usadas en el proceso de curación. Esta guanciale es elaborado a partir de la papada del cerdo ibérico.