El Festival Costa Sonora se estrenará en Alicante con lo mejor de la música urbana

El primer avance de cartel confirma a los artistas RVFV, Kidd Keo, Marina Reche, La Pantera, MVRK y Alvama Ice, quienes actuarán junto a muchos otros aún por confirmar, los días 2 y 3 de mayo en Alicante El Festival Costa Sonora se convertirá en 2025 en la cita imprescindible de los amantes de la cultura urbana a principios de mayo en el recinto alicantino Multiespacio Rabasa.



Costa Sonora celebrará 4 años de música urbana de la mano de la promotora Farándula, tras la celebración de Farándula 2022, Negrita Alicante 2023 y 2024, con la puesta en marcha del nuevo proyecto Costa Sonora 2025.



El cartel de Costa Sonora 2025 ofrecerá los conciertos de los artistas más importantes del género, con un cartel único a nivel nacional. Será el primer gran festival de la temporada, dando el pistoletazo de salida a la temporada de festivales, aprovechando el buen tiempo de mayo en la Costa Blanca y la festividad por el puente del trabajador.



El recinto Multiespacio Rabasa acogerá dos jornadas consecutivas con las mejores prestaciones e instalaciones, un montaje y producción de primer nivel, fácil acceso y párquing gratuito.



Primer avance de cartel

Uno de los platos fuertes será nada menos que RVFV, cuya voz se ha convertido en uno de los sonidos más reconocibles de la escena urbana nacional. Su singular mezcla de trap, reggaeton y flamenco un gran atractivo del festival Costa Sonora.



Otro gran artista que encabeza el cartel del festival es el alicantino Kidd Keo, pionero del género trap en España, con un estilo propio, con tanto éxito dentro y fuera de nuestras fronteras.



La cantante Marina Reche desarrolla su carrera dentro de los géneros pop, electrónica y R&B. Tras el éxito de su primer EP 'Claridad', y la gran acogida nacional e internacional de sus últimos adelantos, presentará en Alicante su gira 'Lo He Intentado Tour'.



Por su parte, La Pantera estrenará su primer disco en Costa Sonora, nuevo material con tintes de trap latino donde refleja un cambio de etapa y pone de manifiesto el proyecto más importante de su carrera.



Completando el primer avance de cartel estará MVRK quien lanzó, a principios de este año, su primer álbum 'La fe que me tengas', disco que le ha hecho conseguir el reconocimiento de los medios y la escena urbana, potenciando la explosión de su carrera. En el festival Costa Sonora presentará su primera gira, una oportunidad única para conectarse con sus fans y compartir su música en vivo.



Con un cartel variado y vibrante, el Festival Costa Sonora no solo marca el inicio de la temporada de festivales, sino que promete ser un evento inolvidable.



Entradas a precio promocional

En la web www.costasonora.es se encuentran a la venta los primeros abonos a precio promocional, hasta fin de existencias, así como toda la información y novedades del festival.