ADEL pone 725.000 euros en manos de los emprendedores de la Sierra Norte

Correspondientes a dos convocatorias. La primera va destinada a empresas rurales en general (600.000 euros). La segunda -125.000 euros- sufraga operaciones relacionadas con productores agroalimentarios. Estas ayudas que gestiona el grupo de desarrollo rural favorecerán una inversión total de 1,553 millones de euros en la Sierra Norte La presidenta de ADEL, Maria Jesús Merino y el delegado de la Junta de Comunidades en Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, han firmado esta mañana, en la sede del grupo de desarrollo rural de la Sierra Norte de Guadalajara contratos con 19 proveedores de la comarca por un importe global de 725.000 euros. Las ayudas de los fondos LEADER europeos gestionados por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La presidenta de ADEL, María Jesús Merino, daba las gracias, en la sede del GDR que acogía el acto, a los emprendedores por la labor que hacen en la Sierra Norte. "Si no hubiera empresas, emprendedores y ganas, no habría oportunidades de futuro en nuestra tierra", ha señalado. Merino ha puesto en valor también la labor de los grupos de desarrollo rural, recalcando que son una fuente imprescindible de recursos para que los promotores puedan llevar a cabo sus proyectos en la comarca. Por último, la presidenta ha subrayado que ADEL Sierra Norte, una vez más, ha puesto en manos de los emprendedores todos los fondos europeos que se han asignado al GDR, "como siempre", habiendo quedado, incluso, promotores en lista de espera. "Todo ello indica que hay ganas de emprender y de hacer cosas en el territorio", ha terminado.

Por su parte, el delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, Jose Luis Escudero, ha destacado la labor del Grupo de Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte "para seguir aumentando la gran familia de emprendedores que ha venido cultivando para su arraigo en la Comarca durante sus 30 años de actividad". En estas tres décadas, ADEL ha impulsado 1.175 proyectos que han creado y consolidado casi 1.000 empleos en 80 municipios y 147 núcleos de población. A ellos se han sumado los 19 nuevos contratos con empresarios firmados esta mañana. "Estos proyectos, que abarcan sectores como la hostelería, el turismo, la agroalimentación y los servicios locales, demuestran cómo las ayudas facilitan el emprendimiento en zonas afectadas por la despoblación" ha celebrado Escudero que ha resaltado cómo estas iniciativas "contribuyen al aumento de la calidad de vida en los entornos rurales, ofreciendo una mayor variedad de servicios a los ciudadanos y, por tanto, fomentando el asentamiento de la población en estos municipios".

Las ayudas se circunscriben a dos convocatorias. La primera de ellas, la 1/2024, destinada a las empresas rurales en general, cuenta con un crédito de 600.000 euros. En este marco, ADEL ha firmado 14 contratos con otros tantos promotores, con la finalidad de aprobar ayudas para transformar la economía rural con proyectos empresariales, tanto en empresas nuevas como existentes, recuperar, reactivar y relanzar la economía rural y aumentar la resiliencia y confianza rural.

Entre estos proyectos están algunos como la adaptación de un albergue al pujante, y con cada vez más importancia, turismo sostenible en Barbatona, la construcción de un complejo turístico en Valdesotos, la puesta en marcha de un estudio de grabación de música y oficina técnica en la Riba de Santiuste, o de una empresa de servicio de compostaje de biorresiduos en la localidad de Cendejas de En Medio.

La segunda convocatoria, la 2/2024, tiene como fin la aportación de ayudas a la inversión de industrias agroalimentarias. Dotada con 125.000 euros, en este caso se han firmado cinco contratos con promotores, que se van a destinar a proyectos como un almacén para truficultura en la pedanía seguntina de Torrevaldealmendras, la construcción de una nave para explotación ganadera en Cantalojas, la adquisición de maquinaria para la elaboración de hamburguesas en Sigüenza, la activación de mejoras en una prensa e instalaciones de filtrado de aceite en Matillas y la compra de un vehículo isotermo para una explotación ganadera en Romanillos de Atienza.

Las ayudas por valor de estos 725.000 euros supondrán una inversión en la comarca de 1,553 millones de euros, que van a llegar a once municipios del territorio de ADEL, lo que indica que los fondos llegan a toda la comarca, y también, como señalaba Escudero, a sectores muy diversos como el primario, pero también a otros bien distintos, como el cultural, el turístico o el sector servicios.

Al acto acudía también el delegado de Agricultura en Guadalajara de la Junta de Comunidades, Santos López Tabernero, entre otras personalidades del mundo rural guadalajareño, para apoyar la iniciativa de los promotores y para transmitirles sus mejores deseos.