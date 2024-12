España lidera en la Unión Europea las capturas de pescado y marisco gracias a la pesca de arrastre

Esta técnica de pesca, pese a ser una gran desconocida por parte de los consumidores, hace posible que una gran variedad de especies de pescado formen parte de la alimentación española. "La pesca que sabe" es una campaña informativa impulsada por Pesca España, OPPC3 y lOPPF-4, tres entidades formadas por pescadores que pretenden dar visibilidad y valor a la pesca de arrastre, que no solo lleva a los hogares producto de gran calidad, sino que también da de comer a más de 6.000 familias en España La pesca es uno de los grandes motores económicos del país y la técnica de arrastre —que consiste en remolcar una o varias redes con forma de cono entre uno o dos barcos— da empleo a unos 900 buques españoles, lo que suponía un 12% de la flota nacional en 2022. Estas familias de pescadores que se dedican a la pesca de arrastre, en muchos casos con una gran tradición pesquera y marítima, traen a las mesas españolas, un gran porcentaje de las especies que se comen a diario. El pescado es uno de los productos más beneficiosos para la salud, a nivel nutricional. Es rico en proteínas, vitaminas como la vitamina D, ácidos grasos como el Omega 3 o minerales como el zinc; favoreciendo todo ello al sistema cardiovascular, a los huesos y a la memoria.

La merluza o la pescadilla son los dos pescados más consumidos por los españoles y llegan a sus hogares gracias a este sector. Le siguen otros productos de gran tradición como rape, gallos, cigalas, pota, calamar o bacalao y todos ellos son esenciales en la dieta mediterránea y en la cultura gastronómica española. Tanto es así que, según el Informe de Navidad de ALDI de este año, el pescado y el marisco son los productos más consumidos y deseados de estas las Navidades, estando en 5 de cada 10 mesas de los españoles. Pescados como la merluza, el rape o el besugo y mariscos como las cigalas, hacen las delicias de las fiestas navideñas y no podrían estar en las comidas o cenas de los hogares españoles si no existiera la pesca de arrastre.

La pesca de arrastre hoy en día sigue una estricta regulación que permite la renovación y conservación de la biodiversidad marina y se minimizan los efectos sobre los ecosistemas marinos. Asimismo, la captura del pescado tiene una menor huella de carbono frente a la carne roja, el pollo, el queso, los frutos secos o el tofu. En lo que respecta a las especies, hay muchas de ellas que fundamentalmente se capturan mediante este tipo de arte de pesca es el caso de pescados como el lenguado, la acedía, el gallo, el fletán negro, el rape, el congrio, el salmonete, la gamba, la cigala, la galera, el langostino, la puntillita, la sepia o el calamar.

Según datos del MAPA de 2022, la flota pesquera española actualmente está compuesta por un total de 8.657 barcos de pesca, ocupando la tercera posición del ranking europeo, tras Grecia (14.550) e Italia (12.179). Son barcos que operan en un 97% en caladeros nacionales y extraen cerca de 797.342 toneladas de pescado y marisco; lo que se traduce en el 40% de la facturación en Europa. Su actividad está perfectamente regulada por las autoridades europeas mediante datos de capturas y reparto de cuotas por países, asegurando así la sostenibilidad ambiental y económica. También desde la Unión Europea se apoyan iniciativas en materia de I+D+I, mejoras tecnológicas en favor de la selectividad, las capturas o la eficiencia energética, así como la transferencia de conocimiento, destacando España como país puntero; de hecho, la única agencia europea de control de pesca, la EFCA, tiene su sede en Vigo. Antonio Nieto, gerente de Pesca España añade: "Promover la sostenibilidad ambiental, social y económica es una garantía de viabilidad y de futuro para las más de 6.000 familias que viven en España de esta actividad pesquera, pero también de la alimentación de millones de personas y un legado para las generaciones futuras".

Los pescadores, conocedores de la importancia de su materia prima para la alimentación y para el desarrollo económico de las comunidades costeras, son los principales actores implicados en sostenibilidad y el cuidado y respeto de los mares y los ecosistemas, a la vez que alimentar cada día a 3 de cada 4 familias en España.