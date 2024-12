Envolver los regalos a lo 'American style' para triunfar estas Navidades

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina, la firma lifestyle Cavallini & Co, trae estas ideas para darle un toque personal a los regalos al más puro estilo americano Si hay un lugar donde las celebraciones navideñas se llevan a otro nivel, sin duda es Estados Unidos. Su entusiasmo no solo se ve en sus decoraciones, también en la combinación de imaginación y estilo para crear regalos bellamente empaquetados que se asemejan a una obra de arte. Para las personas que también viven con intensidad estas fechas, la firma lifestyle de San Francisco, Cavallini & Co presenta estas ideas para envolver y decorar los regalos de una forma llamativa para hacerlos destacar debajo del árbol.

Un toque vintage con pósters decorativos

Los pósters navideños de Cavallini son una opción perfecta para envolver regalos de gran tamaño. Con diseños retro que incluyen escenas invernales, árboles de Navidad y el clásico Santa Claus, los paquetes se verán como salidos de una postal antigua.

En Cavallini & Co se puede elegir entre cuatro diseños:

Póster Christmas Quilt (disponible en puntos de venta de Cavallini & Co. En España) compuesto por múltiples cuadros pequeños, cada uno con ilustraciones clásicas y coloridas, con elementos como ángeles, regalos, velas, campanas, acompañados con frases tradicionales como el conocido "Merry Christmas".

compuesto por múltiples cuadros pequeños, cada uno con ilustraciones clásicas y coloridas, con elementos como ángeles, regalos, velas, campanas, acompañados con frases tradicionales como el conocido "Merry Christmas". Póster Snowman (disponible en puntos de venta de Cavallini & Co. en España): protagonizado por un simpático muñeco de nieve, como los que se construyen de niño, cargadito de regalos. Para un toque extra festivo, se puede complementar este alegre muñeco de nieve con cintas rojas o doradas para hacerlo resaltar más.

protagonizado por un simpático muñeco de nieve, como los que se construyen de niño, cargadito de regalos. Para un toque extra festivo, se puede complementar este alegre muñeco de nieve con cintas rojas o doradas para hacerlo resaltar más. Póster Christmas Tree (disponible en puntos de venta Cavallini & Co. en España): su ilustración central de un árbol de Navidad decorado con adornos tradicionales y una estrella brillante en la cima le hacen perfecto para evocar el espíritu clásico de la Navidad.

su ilustración central de un árbol de Navidad decorado con adornos tradicionales y una estrella brillante en la cima le hacen perfecto para evocar el espíritu clásico de la Navidad. Póster Christmas Santa (disponible en puntos de venta Cavallini & Co. en España): este diseño tan versátil es perfecto para dar un toque nostálgico a los regalos de Navidad. ¿Qué hay más navideño que el mágico Santa Claus? Bolsas reutilizables con encanto navideño

Una buena alternativa sostenible es envolver los regalos con una tote bag, que ya son un regalo por sí mismas. Una vez los obsequios están en su interior, son los diseños navideños de las tote bags de Cavallini los que hablan por sí mismos. También, se pueden rellenar con papel de seda en tonos dorados o plateados para darle un aspecto aún más festivo y destacar los regalos que contienen. Se puede elegir entre los dos diseños de Cavallini fabricados en algodón 100% natural:

Tote Bag Holly (disponible en puntos de venta Cavallini & Co. en España): ilustrada con una rama de acebo, asociado con la buena suerte y la protección en muchas culturas, se convierte en un gran envoltorio para portar los regalos de tus seres queridos. Además, su diseño es lo suficientemente elegante y discreto para utilizar en otros momentos del año, especialmente donde se quiera destacar su estilo vintage.

ilustrada con una rama de acebo, asociado con la buena suerte y la protección en muchas culturas, se convierte en un gran envoltorio para portar los regalos de tus seres queridos. Además, su diseño es lo suficientemente elegante y discreto para utilizar en otros momentos del año, especialmente donde se quiera destacar su estilo vintage. Tote Bag Christmas Village (disponible en puntos de venta Cavallini & Co. en España): como si de un cuento se tratara, esta tote bag muestra un vívido pueblo navideño donde los niños juegan y todo está decorado. Su estilo nunca pasará de moda, por lo que se volverá en un imprescindible para estas fechas. Para dar un toque más especial a los regalos

Etiquetas y pegatinas: pequeños detalles que enamoran

Para llevar el arte de envolver regalos al siguiente nivel, agrega etiquetas y pegatinas que darán un toque más personalizable a cada regalo. Es la mejor forma de dar un toque divertido y elegante a los regalos. Las diferentes etiquetas y pegatinas navideñas de Cavallini & Co están decoradas con diferentes motivos navideños, desde pueblos nevados y Papá Noel hasta plantas típicas de esta época, lo que les da versatilidad e incentivan la imaginación. Además, la caja metálica donde vienen guardadas es muy práctica y tiene un bonito y atemporal diseño.

Postales que cuentan historias

En un mundo cada vez más individualizado, son los pequeños detalles lo que marcan la diferencia. Las postales navideñas son un gesto aparentemente sencillo, pero de gran impacto, pues denota que se ha dedicado tiempo en pensar en quien se le regala, lo cual tiene un gran valor emocional. Ya sea junto a un regalo, o para enviar a seres queridos, es una forma tangible de conexión en la distancia, que tiene un impacto diferente a un mensaje digital, ya que es más íntimo, personal y perdurable en el tiempo.

En Cavallini & Co se puede elegir entre 8 paquetes de postales navideñas, cada uno con 18 postales, entre los que destacan:

Postales Christmas Village (disponible en puntos de venta Cavallini & Co. en España) : al igual que la Tote Bag, la postal de este paquete muestra una encantadora escena navideña en un pintoresco pueblo cubierto de nieve, donde los tejados rojos y verdes evocan los colores clásicos de la Navidad. Es como retroceder en el tiempo y volver a vivir las Navidades de la infancia.

: al igual que la Tote Bag, la postal de este paquete muestra una encantadora escena navideña en un pintoresco pueblo cubierto de nieve, donde los tejados rojos y verdes evocan los colores clásicos de la Navidad. Es como retroceder en el tiempo y volver a vivir las Navidades de la infancia. Postales Christmas Wreath (disponible en puntos de venta Cavallini & Co. en España) : protagonizada por una clásica y elegante corona de acebo que simboliza y porta diversos mensajes y valores como la esperanza, la vida eterna, la buena fortuna o la hospitalidad y el calor hogareño, muy vinculados a estas fechas de celebración.

: protagonizada por una clásica y elegante corona de acebo que simboliza y porta diversos mensajes y valores como la esperanza, la vida eterna, la buena fortuna o la hospitalidad y el calor hogareño, muy vinculados a estas fechas de celebración. Postales Christmas Cats (disponible en puntos de venta Cavallini & Co. en España): para aquellos amantes de los gatitos, o que les gustan presentaciones más divertidas, esta postal de gatitos cantando villancicos es perfecta. La combinación ideal entre ternura, elegancia y humor con un toque vintage.