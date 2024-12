La Infraestructura de Datos Espaciales de Adif (IDEADIF) se apoya en BIM y GIS para mejorar la gestión de sus activos ferroviarios

Esta plataforma tecnológica permite acceder y conocer en tiempo real toda la información de las estaciones, líneas de ferrocarril y demás instalaciones La red ferroviaria gestionada por Adif consta de más de 1.500 estaciones y 15.000 kilómetros de líneas, entre otras instalaciones. Un enorme número de activos cuyo mantenimiento y puesta al día no sería posible sin el apoyo de potentes herramientas y sistemas de información. IDEADIF, basada en sistemas de información geográfica (GIS), es la plataforma tecnológica diseñada para acceder y conocer en tiempo real el estado de todos esos activos, facilitando así la planificación y su mejor gestión, incluidos proyectos en lo que implementan metodología BIM (Building Information Modeling). Pero IDEADIF no solo ofrece servicios internamente, sino que extiende su ámbito como servicio público de cara al exterior, dotando recursos de información geográfica en internet y constituyendo un nodo IDE según establece la directiva Inspire.

Con el fin de actualizar y mejorar las funciones de esta plataforma, Adif ha licitado recientemente y por un importe de 2.624.100,00 euros, un contrato de servicios para la evolución de la Infraestructura de Datos Espaciales de Adif. El objeto del contrato es cubrir una serie de necesidades que permitan realizar el mantenimiento y el desarrollo de la plataforma IDEADIF, para lo cual se han identificado una serie de tareas clave que deberá acometer el adjudicatario. Entre ellas se encuentran la evolución y mantenimiento de la infraestructura software y hardware de IDEADIF, los componentes de desarrollo (framework) y visores geográficos internos, los servicios de información geográficos internos y externos, otras integraciones con IDEADIF, o los nuevos desarrollos e integraciones.

Asimismo, el adjudicatario deberá demostrar su solvencia técnica o profesional presentando diversos certificados, entre otros, uno que refleje haber prestado servicios en proyectos en que se hayan realizado tareas de integración entre un entorno colaborativo en el que se trabaja bajo metodología BIM y un entorno de sistema de información geográfico (GIS).

Y es que este modelo de trabajo colaborativo, BIM, permite aglutinar en un único modelo digital toda la información de los proyectos, lo que lo ha convertido en una herramienta clave en el sector del transporte ferroviario en España, ya que conlleva una mayor eficiencia en los proyectos y calidad a menor coste. De hecho, su uso, tal y como asegura Javier Lozano López, Subdirector BIM y de Continuidad Digital de Adif en una entrevista publicada en la sección AbiertoXObras de la consultora especializada Espacio BIM (www.espaciobim.com), forma parte del ambicioso Plan Estratégico 2030 de Adif: "Pretende optimizar la competitividad y sostenibilidad de Adif en el sector de la gestión y explotación de las infraestructuras ferroviarias, dando respuesta a los retos de futuro. Y para ello, BIM va a ayudar a mejorar los procesos", afirma Lozano.

En esta misma línea, Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y Director del Máster BIM Manager Internacional (+IA y VR) de Espacio BIM, uno de los máster BIM online más demandados por los profesionales del sector AECO, insiste en que esta tecnología "permitirá a Adif centralizar toda la información de sus proyectos (geométrica, documental, etcétera) en un modelo digital desarrollado por todos los agentes que intervienen".

Está claro que la modernización del transporte ferroviario pasa por la implementación de BIM y Adif no va a dejar escapar ese tren. Tampoco su plataforma tecnológica IDEADIF, que ve en el uso de dicha metodología una oportunidad única para mejorar la gestión de toda la información de sus activos.