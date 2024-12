Refuerzo educativo en Barcelona, una respuesta necesaria ante los retos en matemáticas

En 2023, el informe TIMSS (Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias) reveló que España obtuvo una puntuación media de 482 en matemáticas, muy por debajo de la media internacional de 500. Solo el 5% de los alumnos españoles alcanzaron el nivel avanzado, frente al 30% de países líderes como Finlandia o Estonia. Estos resultados sitúan al país entre los últimos puestos de la OCDE y la Unión Europea, lo que evidencia la necesidad urgente de implementar estrategias educativas efectivas.

En Barcelona, academias especializadas como Matiks, situada en el barrio de Gràcia, juegan un papel clave para abordar estas dificultades. Con clases de refuerzo adaptadas a cada estudiante, fomentan el aprendizaje práctico y ayudan a superar las barreras en matemáticas, una materia fundamental para el desarrollo educativo. Estas iniciativas destacan por su capacidad para mejorar tanto el rendimiento académico como la confianza de los alumnos.

A continuación, Marta Álvarez, licenciada en matemáticas y fundadora del centro, analiza esta situación y explica cómo las clases de refuerzo pueden marcar la diferencia.

¿Qué opinión le merecen los resultados del informe TIMSS 2023, que sitúan a España entre los últimos puestos en matemáticas y ciencias?

Por desgracia, son unos resultados que no sorprenden. Siguen una tendencia que ya se ha ido observando en los últimos años, tanto en los informes TIMSS como en los informes PISA.

Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales causas que explican el bajo rendimiento en matemáticas entre los alumnos españoles?

Las matemáticas siempre han costado mucho. Es una materia en la que muchos estudiantes presentan dificultades. En los últimos años, se han ido introduciendo cambios en las metodologías y en la forma de abordar esta asignatura en los colegios, pero no parece que hayan aportado mejoras significativas en los resultados.

Además, en los últimos años, se observan también bajos resultados en comprensión lectora. Si los estudiantes no entienden lo que leen, difícilmente comprenderán qué se les está preguntando o el enunciado de un problema.

¿Qué importancia tienen las clases de refuerzo en matemáticas para abordar estas carencias?

Lo ideal sería que no fuesen necesarias las clases de refuerzo. Pero es cierto que pueden ayudar a los estudiantes que tengan dificultades. Si un estudiante no comprende una materia o tiene muchas dudas, disponer de un profesor que le pueda explicar de forma individualizada o en grupo reducido, le ayudará a comprenderla mucho mejor y a resolver esas dudas.

Además, algunos estudiantes tienen vergüenza o no se atreven a preguntar en clases y se quedan con las dudas. En cambio, en un entorno mucho más reducido y controlado se sienten más cómodos y consultan lo que necesitan.

¿Cómo diseñan en Matiks las clases para que los alumnos puedan superar sus dificultades y mejorar sus resultados académicos?

Una de las características más importantes de Matiks es la personalización de las clases. Realizar clases individuales o en grupos muy reducidos nos permite asignar a cada estudiante el profesor que mejor se adapte a sus necesidades.

Nos adaptamos a los horarios y necesidades de las familias, nos coordinamos con los colegios en aquellos casos que es necesario, buscamos diferentes metodologías y usamos la que mejor le vaya a cada estudiante.

En su opinión, ¿por qué áreas como Gràcia necesitan especialmente este tipo de refuerzo educativo?

Este tipo de refuerzo no es exclusivo de un área concreta. En Gràcia hay muchos centros educativos tanto públicos como concertados, por lo que hay una gran concentración de estudiantes. Pero el refuerzo educativo se necesita en cualquier zona en la que haya estudiantes con necesidades.

¿Qué cambios considera que deberían implementarse en el sistema educativo español para mejorar las competencias en matemáticas y ciencias?

Creo que los cambios deberían realizarse de forma más profunda, no centrarse en unas materias concretas. Es muy preocupante que los estudiantes fallen en comprensión lectora y en usar el pensamiento lógico. Si tienen dificultades en comprender lo que leen, les costará todo lo demás.

En la parte concreta de matemáticas y ciencias, está demostrado que los nuevos métodos no están mejorando demasiado los resultados. Buscan que los estudiantes comprendan los procesos, pero cambian algunas formas de realizar cálculos que desconciertan a los padres. A veces vienen familias a nuestro centro porque los padres no saben cómo ayudar a sus hijos a realizar divisiones, porque ahora lo hacen de forma diferente.

Creo que modificar según qué métodos no es la solución. Lo importante es que los estudiantes entiendan el porqué y a partir de ahí que utilicen el método que les vaya mejor. Las matemáticas manipulativas pueden ayudar a comprender mejor el proceso, pero después se debe trabajar el cálculo y la resolución de problemas.

Además, el profesorado de primaria debería estar más formado en estas materias, conocer métodos alternativos y motivadores para el alumnado.

¿Cómo está ayudando Matiks a los estudiantes a ganar confianza en matemáticas, más allá de las notas académicas?

Ayudamos a los estudiantes a comprender mejor las matemáticas, realizamos los ejercicios con ellos, detectamos sus puntos flojos y resolvemos sus dudas. Poco a poco ven que son capaces de realizar los ejercicios de forma autónoma, cosa que les ayuda a ganar confianza y de este modo consiguen mejorar sus notas académicas.

¿Qué planes futuros tiene Matiks para seguir apoyando la educación en Barcelona y responder a las necesidades de los estudiantes?

Queremos seguir ayudando a los estudiantes que tienen dificultades en cualquier materia. Pero también queremos acompañar a todos aquellos que tienen interés por las ciencias.

No solo queremos realizar refuerzo escolar, sino también hacer divulgación científica para acercar las materias de ciencias a los estudiantes.

El refuerzo educativo se presenta como una herramienta imprescindible para revertir la situación actual del aprendizaje en matemáticas en España. Academias como Matiks están liderando esta transformación en barrios como Gràcia, proporcionando soluciones personalizadas y efectivas que van más allá de las aulas tradicionales.

A través de estrategias innovadoras y la dedicación de profesionales como Marta Álvarez, estas iniciativas no solo mejoran las competencias académicas, sino que también contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. La apuesta por una educación de calidad, apoyada en el refuerzo escolar, es una inversión esencial para asegurar un futuro prometedor en el ámbito científico y tecnológico.