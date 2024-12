Wondercool, la historia que cambió el curso de la industria de las bebidas

La historia de Wondercool comenzó con un viaje que cambiaría el curso de la industria de bebidas en España. Los socios fundadores, en busca de innovación y nuevas oportunidades, decidieron viajar a Corea del Sur, un país donde la tecnología y la vanguardia se fusionan de manera perfecta. Fue allí donde descubrieron un proyecto innovador: una tecnología de superenfriamiento, inicialmente desarrollada con fines médicos, capaz de preservar órganos a temperaturas bajo cero sin congelarlos. Lo que tenían ante sí no era simplemente una idea, sino una herramienta que prometía transformar el futuro de la hostelería.

El actual CEO de Wondercool tuvo la visión de aplicar esta tecnología a líquidos, especialmente cervezas y otras bebidas, dentro del sector Horeca. Visualizó un impacto revolucionario en la manera de conservar y servir las bebidas, marcando un antes y un después en la experiencia del consumidor.

El camino no sería sencillo. Tras múltiples viajes a Corea, largas estancias y noches sin descanso, forjaron una alianza que superó barreras culturales y técnicas. Cada desafío no hacía más que reforzar el enfoque del proyecto Y, finalmente, tras varios años de esfuerzo, Wondercool consiguió la exclusividad sobre esta avanzada tecnología.

"Wondercool busca ofrecer experiencias totalmente disruptivas en el sector de la hostelería, con el objetivo de redefinir los estándares actuales".

De regreso en España, presentaron la tecnología al fabricante Efficold, perteneciente del Grupo Onnera, quien decidió apostar por este avance disruptivo, que parecía desafiar las leyes tradicionales de la física. Esta colaboración fue un hito clave en el desarrollo del proyecto.

A través de varios encuentros, Wondercool logró que los ingenieros surcoreanos visitaran España para compartir su conocimiento técnico con el equipo de Efficold.

Este intercambio permitió que Wondercool estableciera un acuerdo de fabricación en España, convirtiéndose en la marca pionera en desarrollar y patentar el primer superenfriador del mercado.

La revolución del frío Pero, ¿qué es exactamente Wondercool? Pues Wondercool es la marca pionera en refrigeración bajo cero que ha desarrollado una tecnología que permite que las bebidas y los alimentos no se congelen dentro de sus equipos, aun cuando la temperatura de almacenamiento sea inferior a la de congelación del producto.

"La filosofía de la marca consiste en dirigirse hacia un futuro en el que Wondercool se mantenga comprometido con la continua innovación y el desarrollo de tecnologías de superenfriamiento".

Tras varios años de investigación y desarrollo, Wondercool ha implementado con éxito esta tecnología en equipos de hostelería, ofreciendo una solución disruptiva que se vislumbra como la herramienta del futuro para el sector Horeca.

Esta innovadora solución, con su capacidad de enfriamiento a gran velocidad, enfoque bajo cero sin congelar y postergación de la descomposición de los alimentos, ha demostrado multiplicar las ventas en los establecimientos que poseen un equipo Wondercool.

¿Qué hay detrás del proyecto de Wondercool? Desde el lanzamiento de sus primeros superenfriadores, fabricados en España en julio de 2020, Wondercool ha ofrecido una solución innovadora al sector hostelero, que prometía ayudarles a impulsar la venta de bebidas durante una época tan desafiante como la pandemia.

"Quiero que Wondercool avance hacia un futuro en el cual pueda seguir brindando soluciones que beneficien al hostelero".

Tras 4 años, sus estudios de mercado aseguran que los establecimientos que cuentan con uno de estos equipos han conseguido triplicar sus ventas de bebidas. "Por esta razón, quiero que Wondercool avance hacia un futuro en el cual pueda seguir brindando soluciones que beneficien al hostelero. Visualizo un futuro donde Wondercool esté presente en cualquier rincón del mundo donde se disfruten bebidas frías", asegura Mariana Camargo, Project Manager. "Desde aquí, os damos la bienvenida a la verdadera revolución del frío".

Producido por EcoBrands