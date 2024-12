Alta demanda impulsa una nueva edición del taller de Margarita Ramos Topham para superar el sobreendeudamiento

En un contexto donde el sobreendeudamiento afecta a miles de familias españolas, las iniciativas que promueven soluciones prácticas y apoyo emocional se han convertido en un pilar fundamental para la recuperación económica. Margarita Ramos Topham, abogada fundadora de Cancelamos tu Deuda en Canarias, ha llevado a cabo el primer taller gratuito "Encuentros con la Verdad: Cómo dejar de estar oprimidos por las deudas", un evento que ha contado con una participación de 25 personas y que destaca como un referente en la lucha contra el endeudamiento.

El taller, celebrado con gran éxito, no solo ha permitido a los asistentes conocer herramientas legales y estrategias para superar su situación financiera, sino que también ha inspirado a muchos con la experiencia personal de Margarita, quien superó una deuda familiar de 675.000 euros. Ante la abrumadora demanda, la abogada ha confirmado la celebración de una nueva edición en enero de 2025.

Una historia personal que inspira y guía a cientos de familias Durante el taller, Margarita Ramos Topham compartió su historia personal de superación, narrando cómo logró salir de una deuda familiar significativa mientras enfrentaba los retos de ser madre, esposa y profesional. Este relato no solo captó la atención de los asistentes, sino que también sirvió como un ejemplo práctico de que, con la orientación adecuada, es posible recuperar la estabilidad económica.

“Enfrentar mis propias deudas me permitió comprender los miedos y las barreras a los que tantas familias se enfrentan diariamente. Hoy, puedo transmitir ese conocimiento y ofrecer herramientas reales para que otros también puedan superar sus dificultades”, explicó Margarita Ramos Topham durante su intervención.

El impacto positivo del taller ha llevado a que muchas familias soliciten nuevas ediciones, lo que ha motivado el anuncio de una segunda convocatoria para enero, donde se espera aún mayor participación.

Mentorías personalizadas para una recuperación integral En el marco del taller, se presentó también un programa de mentorías personalizadas diseñado por Cancelamos tu Deuda en Canarias. Este programa va más allá de la cancelación de deudas, ofreciendo a los participantes un acompañamiento completo para reconstruir su situación financiera y fortalecer sus capacidades de gestión económica.

Las mentorías incluyen sesiones individuales que permiten adaptar las estrategias a las necesidades específicas de cada participante. Además, se busca fomentar una mentalidad resiliente frente a futuros retos financieros, asegurando que las herramientas aprendidas tengan un impacto duradero.

Este enfoque integral refuerza el compromiso de Margarita Ramos Topham y su equipo en la búsqueda de soluciones prácticas y sostenibles para las familias afectadas por el sobreendeudamiento. La nueva edición del taller, prevista para enero de 2025, promete ser una nueva oportunidad para continuar con esta misión.

El éxito de "Encuentros con la Verdad" subraya la importancia de iniciativas como esta, que no solo brindan soluciones legales, sino que también inspiran a cientos de familias a tomar las riendas de su futuro económico.