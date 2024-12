Cinco activos antiinflamatorios con efecto 'zen' para estas Navidades

180 the concept revela qué activos incluir en la alimentación para que las Navidades dejen de sonar a inflamación abdominal y altibajos emocionales Llega un momento en la vida que parece inevitable no relacionar la Navidad con inflamación estomacal y con altibajos emocionales. El primer factor puede surgir de la alimentación más calórica propia de estas fechas y el segundo estar provocado por un sinfín de razones, pero, muchas veces, uno es la consecuencia del otro.

Para que estas afecciones dejen de llamar a la puerta con la llegada de las Navidades, la directora de I+D+i de la firma nutricosmética 180 the concept,Gema Cabañero, revela qué cinco activos con poder antiinflamatorio y relajante incluir en la alimentación para afrontar estas fiestas de la mejor manera posible.

Activos antiinflamatorios con efecto ‘zen’, palabra de experta

¿Por qué se está más hinchado en Navidad? ¿Es todo culpa de la alimentación que se realiza? Tal y como indica Gema Cabañero, "en esta época del año se unen dos factores que son los principales responsables de la inflamación abdominal. Por una parte, la Navidad, somete a la mayoría de las personas a momentos de estrés y tristeza, por otra, en estas fechas está dispobible mucha variedad de alimentos ricos en grasa y con alto contenido de azúcar que cuando se toman parece que alivian esa tensión o emoción que preocupa".

Y es que, tal y como indica la experta, las emociones juegan un rol fundamental en la cantidad, calidad y velocidad de alimentos que se ingieren, muchas veces provocando que se utilice la comida como herramienta de gestión de las emociones.

Para abordar esta problemática y superar el hambre emocional que genera esa sensación de pesadez estomacal y lleva a consumir más alimentos de los necesarios, es crucial enfocarse en dos aspectos: incorporar ingredientes antiinflamatorios que no solo alivien la hinchazón y el malestar físico, sino quetambién contribuyan a mejorar el bienestar emocional. "De este modo, se podrá abordar la relación entre la alimentación y las emociones de una manera más integral" añade la directora de I+D+i de la firma nutricosmética. Desde 180 the concept destacan los siguientes ingredientes:

Citrato de magnesio: reduce la inflamación y promueve la relajación, aliviando el estrés, el cansancio y la fatiga. Además, el magnesio forma parte de múltiples tejidos como músculos, huesos y células nerviosas. "Otra de sus funciones más interesantes es que interviene en la síntesis de proteínas, ARN, ADN, moléculas energéticas y ATP, molécula presente en todos los seres vivos, que es la principal fuente de energía para las células" indica Cabañero.

esta planta es reconocida por su poder adaptógeno que favorece la resistencia física y anímica. "Su capacidad energizante y antiestrés, reduce la fatiga crónica y mejora la fertilidad y la libido" añaden desde la firma. L-Arginina: este aminoácido cuenta con propiedades que provocan la relajación vascular necesaria para lograr la vasodilatación. Esta acción vasodilatadora mejora el flujo sanguíneo y el aporte de nutrientes a todas las células del organismo, mejorando el rendimiento deportivo y el aumento de la masa muscular. "Al mejorar la oxigenación y el transporte de nutrientes a los tejidos, puede disminuir el estrés físico. Sumado a ello, contribuye en la función inmunitaria, ayudando al cuerpo a combatir el estrés oxidativo y las inflamaciones" indican desde la marca.

tiene un importante poder antioxidante que ayuda a reducir los radicales libres producidos por el estrés oxidativo, interviniendo a su vez en la recuperación celular, imprescindible para restablecer la energía del organismo. Además, reduce los niveles de cortisol en sangre, disminuyendo la sensación de estrés y ansiedad. Colágeno: gracias a sus efectos en la salud física y el sistema nervioso, el colágeno también mejora el estado anímico de manera indirecta. "Ayuda a mejorar la mucosa del intestino, mejorando la salud del sistema digestivo, lo que puede reducir la inflamación. También fortalece la piel, las articulaciones, y los huesos, lo que puede reducir dolores y molestias físicas", explica Gema Cabañero. El salvavidas nutricosmético con el que incluir estos activos en el día a día

