Conoce más sobre los softwares de control horario

Cuando hablamos del software de registro de la jornada laboral, lo hacemos de aquel con el que es posible conocer las horas trabajadas. Con estos programas es posible registrar el comienzo y fin de la jornada laboral del trabajador. Es posible registrar los descansos, además de también las horas extras que se hagan por parte de los empleados.

En este sentido, no debemos olvidar que en 2019 entró en vigor la Ley de control horario de los trabajadores. En esta se establecerá que las empresas tienen que llevar el registro del horario por parte de los trabajadores. Con todo ello, es posible que se eviten los fraudes y los abusos a nivel laboral. Por todo esto, además del control horario, la propia ley lo que hace es establecer:

El registro de la jornada laboral se va a guardar por espacio de cuatro años.

Se encontrará disponible en todo momento para los trabajadores, inspección laboral y los sindicatos.

Los trabajadores deben conocer la duración y cómo se distribuye la jornada laboral.

Los sindicatos deben saber las horas extra que se harán por parte de la organización mensualmente.

Cuando no se cumpla la Ley de control horaria, lo que ocurrirá es que la compañía afrontará una infracción grave. En este sentido, es bueno saber que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueden solicitar esta clase de documentación. Aquí debes saber que el teletrabajo no nos va a eximir del control horario. Aunque vayamos a trabajar desde casa, se debe controlar la jornada laboral.

Cómo funciona el software de registro de jornada laboral

Este tipo de software consistente en el control de presencia es sencillo de usar. El control horas trabajadas en la mayoría de los casos solo va a necesitar a Internet para poder instalarlo. Posibilita fichar desde la web mediante la aplicación, desde el propio móvil del trabajador, que recibirá las pertinentes notificaciones. No solo es el fichar desde un ordenador o móvil, se puede hacer un punto de fichaje en la oficina. Se pueden incluso gestionar las ausencias con él.

Otro de los aspectos destacables son los softwares para el control de los fichajes es que son totalmente seguros. Por este motivo, para evitar que aparezca la picaresca, es posible elegir un fichaje geolocalizado, que nos permitirá saber desde dónde van a fichar los empleados. Además de las funciones como programa para registrar las horas trabajadas, las mismas se van a integrar en el panel del propio trabajador. Desde éste, el trabajador va a poder ir siguiendo la jornada laboral, las horas extra y demás. De la misma forma se va a poder usar para gestionar los días libres, vacaciones o las descargas de las nóminas, entre otras cosas.

Ventajas del software de control horario

La razón más importante para añadir un programa de software para la gestión de las horas de trabajo es el cumplir la normativa. Cuando hayamos visto que tenemos obligados a controlar y registrar las horas trabajadas, el software de control laboral ayuda a que se cumpla con ello con facilidad y eficacia.

Disponer de una app para el control horario nos va a permitir despreocuparnos por dicha cuestión. No es necesario seguir persiguiendo las hojas para fichar o extraer de forma constante los registros de la máquina para fichar. El trabajo de carácter automatizado va a permitir que centremos los esfuerzos en asuntos más importantes, pero existen más.

Facilidad de uso del software de control horario

Los softwares para la gestión de las horas de trabajo son bastante sencillos de usar. Hasta los trabajadores que tengan menos conocimientos sobre tecnología van a pode fichar gracias a un software de este tipo. Está claro que el mundo cuenta con un móvil, por lo que fichar es bastante cómodo. Se puede acceder desde cualquier clase de dispositivo y en todo momento.

Minimiza el riesgo de error

En el momento en el que contamos con el control de los fichajes manualmente, es sencillo el que podamos cometer alguna clase de error. Pese a que sea de manera inconsciente, los errores humanos, lo cierto es que se producen.

Lo bueno que tiene este tipo de software es que el error de los seres humanos pasa a ser eliminado. Solo hay un fallo y es que al trabajador se le pase el fichar una jornada. Eso sí, aunque ocurra esto, el error es posible subsanarlo con facilidad.

Todo ello, además de garantizar una gran precisión al seguir el horario, hace que sea más sencillo cumplir con la norma laboral vigente, de tal forma que se eviten las sanciones producidas por incumplimientos. Por último, es de gran importancia el poder destacar que se permite el almacenaje de los archivos de fichajes de manera ordenada y clara. Así se podrá acceder a estos en cualquier instante.