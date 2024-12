El 47 y Querer, ganadoras de los 30 Premios Forqué

“El 47” se ha hecho con el galardón al Mejor Largometraje de Ficción y “Querer” con el premio a la Mejor Serie de Ficción en la 30 edición de los Premios José María Forqué. Además de estos reconocimientos, la cinta de Marcel Barrena ha conseguido el premio al Cine y Educación en Valores y la serie de Alauda Ruiz de Azúa se ha alzado con los trofeos a Mejor Interpretación Masculina en Series para Pedro Casablanc, quien ya fue nominado en la 21º edición por “B, La película”, y Mejor Interpretación Femenina en Series para Nagore Aranburu. Ambas producciones se han erigido como grandes triunfadoras de la noche al alzarse con todas las candidaturas a las que fueron nominadas.



En las categorías interpretativas en cine, la interpretación de Carolina Yuste en “La infiltrada” ha resultado merecedora del galardón a Mejor Interpretación Femenina, mientras que Eduard Fernández se ha hecho con el reconocimiento a Mejor Interpretación Masculina por su papel en “Marco”, convirtiéndose en la segunda vez que el actor consigue este premio tras su victoria en 2014 con “Todas las mujeres”.

“El 47”, escrita por su director, Marcel Barrena, junto con Alberto Marini y producida por Grup Mediapro SLU, obtuvo la victoria en los galardones de Mejor Largometraje de Ficción y Cine y Educación en Valores. “Todos tenemos derecho a una vivienda digna, de esto va esta película. También trata sobre cómo recibimos a los que más lo necesitan, que son los expulsados de su casa y es un homenaje a la riqueza que tienes este país con sus lenguas”, ha declarado su director, coautor de esta ficción basada en la historia real de Manuel Vital, un humilde conductor de autobús barcelonés encarnado por Eduard Fernández que, en 1978, se convirtió en un héroe al luchar a bordo de este vehículo para demostrar que su barrio merecía acceso a un servicio de autobús de línea sistemáticamente negado por el Ayuntamiento.

La serie “Querer”, creada por Alauda Ruiz de Azúa y producida por Movistar Plus+, obtuvo el premio a Mejor Serie de Ficción y se convirtió en el título con mayor número de reconocimientos de la noche al contar, también, con los galardones a Mejor Interpretación Masculina en Series para Pedro Casablanc, quien recordó al recoger el trofeo “a todas esas mujeres que como el personaje de Miren, que interpreta mi querida Nagore, están sufriendo en silencio esta lacra y esta costumbre terrible que estamos heredando”, y Mejor Interpretación Femenina en Series para Nagore Aranburu, quien agradeció la gran confianza y profesionalidad de Ruiz de Azúa y llamó a escuchar, comprender y no juzgar a víctimas como las que la actriz interpreta en esta producción. Por su parte, la creadora aprovechó la recogida del premio a Mejor Serie de Ficción para también recordar a todas las mujeres que pudieron contar su historia, a las que no saben si podrán y a todos los que las han acompañado y escuchado. Con estos tres galardones, la serie, que narra la dura historia de unos hijos que se debaten entre el dilema de apoyar a su madre o defender a su padre ante una acusación de violación, se ha convertido en la triunfadora en todas las categorías televisivas.

En el apartado actoral de largometrajes, Carolina Yuste subió al escenario para recoger el reconocimiento a la Mejor Interpretación Femenina por su papel de policía infiltrada en la banda terrorista ETA en el filme “La infiltrada” (Arantxa Echevarría; Infiltrada LP, A.I.E.; Bowfinger International Pictures, S.L.; Beta Ficcion SL; Esto también pasará), una experiencia que calificó de “muy difícil” ya que “había que ser muy sensibles, tener mucho amor, mucho respeto”. “Como sociedad hay algo que no nos podemos permitir, que es usar el dolor, la herida de las víctimas, para sacar rédito en ciertos lugares y por eso creo en el valor enorme que tiene la cultura, el arte, el cine, para crear diálogo, reparar y crear la sociedad que queremos ser”, ha explicado.

El premio a Mejor Interpretación Masculina recayó sobre Eduard Fernández por encarnar el caso real de Enric Marco, un impostor que fingió ser víctima del holocausto frente a medios y asociaciones, en “Marco” (Aitor Arregi, Jon Garaño; La Verdad Inventada A.I.E.; Irusoin S.A.; Moriarti Produkzioak S.L.; Atresmedia Cine, SLU): “Es una maravillla cuando se hace cine por hacer cine, por el gusto de contarlo bien”, ha declarado el actor, quien, como el protagonista de la historia, encuentra su vocación en encarnar otras vidas, por lo que ha querido “brindar por todos los farsantes que hay en el mundo, que aquí sois varios y varias”. El intérprete ha resultado uno de los personajes más aclamados de la noche al contar con dos películas nominadas en las que interpretaba el papel protagonista.

EL MEJOR AUDIOVISUAL ALZA LA ESTATUILLA DE LOS FORQUÉ

En una gala para el recuerdo, la emoción invadió a los profesionales que, en las distintas categorías, pudieron alzarse con el preciado galardón. Así, “Mariposas Negras” (David Baute, Ikiru Films, SL; Tinglado Films, SL; Anangu Group S.L.U.; Corporacio Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A.) consiguió el Forqué a Mejor Largometraje de Animación contando la historia de tres mujeres de distintos puntos del planeta obligadas a migrar por el cambio climático. “Marisol, llámame Pepa” (Blanca Torres, Tu luz y mi calma, SL; Sarao Films, SL; CRTVE) hizo lo propio con el Premio a Mejor Documental narrando la vida de la histórica cantante y actriz, y “La gran obra” (Alex Lora Cerdos, Euphoria Productions; Calabaza Films; Alex Lora PC; Filmakers Monkeys) fue premiada como Mejor Cortometraje por su narración de un conflicto entre dos familias motivado por la desigualdad económica.

En el apartado a Mejor Película Latinoamericana del Año resultó triunfadora “El lugar de la otra” (Maite Alberdi, Fabula), una cinta en la que una joven secretaria intenta resolver un misterioso caso de asesinato y que supone el segundo galardón consecutivo para Maite Alberdi, premiada el pasado año en la misma categoría por “La memoria infinita” y nominada para la 26º edición por “El agente topo”. De la misma manera, el Premio del Público, patrocinado por Cinesa, ha recaído sobre “Casa en flames” (Dani de la Orden, Playtime-Sábado A.I.E.; Atresmedia Cine S.L.U.; Sábado Películas; Playtime Movies; Eliofilm S.R.L.), una comedia sobre las complejas relaciones de una familia durante un fin de semana en la Costa Brava.

30º ANIVERSARIO CON UNA HISTÓRICA MEDALLA DE ORO

La gran celebración del 30º aniversario de los galardones de la industria tuvo lugar en el Palacio Municipal IFEMA Madrid, desde donde la presentadora Elena S. Sánchez condujo una gala retransmitida por La 2 de TVE y RTVE Play. En ella se repasó el legado de estas treinta ediciones, así como de la figura de José María Forqué, fundador de EGEDA que da nombre al galardón.

Enrique Cerezo, presidente de EGEDA, otorgó el tradicional reconocimiento de la Medalla de Oro al director, productor, guionista y divulgador José Luis Garci, una figura esencial de nuestro cine que, como el propio Enrique Cerezo resaltó, “encarna a la perfección la figura del director-productor”, con títulos como “Las Verdes Praderas” (1979) , “El abuelo” (1998), “Luz de domingo” (2007), “You’re the one (una historia de entonces)” (2000), “Historia de un beso” (2002), “La herida luminosa” (1997), “Canción de cuna” (1994), “Sesión continua” (1984), la trilogía de “El crack” (1981, 1983, 2019) o “Volver a empezar” (1982) con la que reflejó el clima de cambio que atravesaba la España de la época y se alzó con el primer Premio Óscar concedido a una película española. Asimismo, bajo su firma se suceden méritos como el guion de “La cabina” (Antonio Mercero, 1972), primera producción española en conseguir un Premio Emmy, créditos de productor en películas como “Viva la clase media” (José María González-Sinde, 1980) y proyectos como preservador y divulgador del patrimonio audiovisual español e internacional a través de libros, radio y televisión.

En alusión al conocido filme, la entrega de este galardón honorífico supuso para Enrique Cerezo el aprobar una “asignatura pendiente” con un profesional legendario de nuestro audiovisual al que debemos el poder disfrutar de “obras de enorme relevancia y calidad”.

Por su parte, José Luis Garci ha querido aprovechar la ocasión para sumar a su sentido agradecimiento algunas reivindicaciones. “Me parece inaudito que no le hayan dado el Premio Nacional de Cinematografía o la Medalla de las Bellas Artes a Enrique Cerezo”, ha sentenciado como primera reivindicación, señalando que a su faceta de productor, “uno de los mejores que hemos tenido”, se añade su faceta de restaurador, devolviendo a la vida “el diez o veinte por ciento del cine español” y comparando su labor, gracias a la cual podemos disfrutar de las cintas incluso con mayor calidad que cuando fueron rodadas, con la realizada con iconos del cine universal como Martin Scorsese. A ello se ha unido una reivindicación de la figura del camarógrafo, resaltando su valor artístico más allá de la virtuosidad técnica al convertirse en “los ojos del director” y queriendo recordar a algunos de los profesionales más icónicos que para el director debieran resultar homenajeados en igualdad a sus compañeros del sector.

A la entrega de galardones se sumaron, a lo largo de la gala, las actuaciones musicales de Diana Navarro y María Toledo, que unieron sus voces para entonar el clásico de la canción en castellano “Volver”, ligado eternamente al séptimo arte por haber sido llevado en multitud de ocasiones a la gran pantalla. De la misma manera, la actuación de Sole Giménez, entonando la nana valenciana “Mareta, Mareta” en recuerdo a las víctimas de la trágica DANA que ha azotado el país, desató uno de los momentos más sentidos de la noche.

Asimismo, con el objetivo de conmemorar el 30º aniversario de los premios, voces de nuestro audiovisual pusieron en relieve el valor de trabajar en esta industria haciendo frente a las dificultades que a menudo se presentan en el camino hacia el éxito. A ésta la acompañaron otras intervenciones como la de Carlos Latre, quien recordó con su talento de imitador algunas de las grandes voces de la gran pantalla; el número de apertura interpretado por Martín Cuervo y Miquel Fernández, en el que versionaron el tema “Este es el momento”, de Coque Malla, perteneciente a la banda sonora de “Campeones”; o el cierre con la interpretación de Asier Etxeandía del clásico de Los Bravos “Bring a Little Loving”, estrenado en la película “¡Dame un poco de amooor...!” una de las cintas más conocidas y veneradas de José María Forqué.