Los cinco productos imprescindibles para una piel luminosa antes de Navidad

Las firmas Byoode, Omorovicza, Perricone MD, Medik8 y Boutijour seleccionan los cosméticos estrella para presumir de bien bonita en Navidad Las festividades navideñas traen consigo un sinfín de eventos: cenas de empresa, reuniones familiares y encuentros con amigos que no se ven en meses. Para lucir radiante en cada ocasión, es esencial preparar la piel con antelación. Estos cinco productos destacan por su capacidad para transformar el rostro, logrando un aspecto saludable y luminoso.

1. Una esencia revitalizante para la piel

El Nopal & Kombucha Metaphor de Byoode es una esencia facial bifásica inspirada en la cosmética coreana, ideal para revitalizar pieles apagadas. Su fórmula combina ácido hialurónico, probióticos, antioxidantes como el cacao teobroma y aceite de semilla de nopal, aportando hidratación, luminosidad y protección. Es un cóctel que actúa como tónico y sérum, fortaleciendo la barrera cutánea y promoviendo un aspecto equilibrado y lleno de vida.

Precio: 69 €

Disponible en: Byoode.com



2. Iluminador con tratamiento antiedad

El No Makeup Highlighter de Perricone MD no solo ilumina la piel con un acabado natural, sino que también trata la pigmentación y unifica el tono. Su fórmula incluye perlas pigmentadas que reflejan la luz y vitamina C Ester, ideal para combatir el tono apagado con el uso continuado.

Precio: 41 €

Disponible en: PerriconeMD.es



3. Mascarilla con efecto inmediato

Para ocasiones en las que el tiempo es limitado, la Silver Skin Saviour de Omorovicza es una mascarilla tipo mousse que ofrece resultados visibles en 10-15 minutos. Contiene plata coloidal, conocida por sus propiedades antibacterianas, junto con ácidos glicólico y salicílico que exfolian e iluminan. También incluye niacinamida y un complejo termal biofermentado que nutre profundamente.

Precio: 91 €

Disponible en: PureNicheLab.com



4. Tónico exfoliante para uso diario

El Press & Glow de Medik8 ofrece una exfoliación suave y progresiva que ilumina y unifica el tono de la piel. Su fórmula con un 5% de polihidroxiácidos (PHA) y extracto de açai es lo suficientemente delicada para pieles sensibles, permitiendo su uso dos veces al día.

Precio: 35 €

Disponible en: Medik8.es



5. Parches para el contorno de ojos

Los Lotus Melight Eye Patches de Boutijour son mascarillas de hidrogel diseñadas para tratar signos de fatiga en la zona ocular. Incorporan el complejo White Ten™ para reducir manchas, bolsas y ojeras, junto con flor de loto antioxidante. En tan solo 30 minutos, revitalizan e iluminan la mirada.

Precio: 63 €

Disponible en: PureNicheLab.com

Prepararse para la temporada festiva nunca fue tan sencillo. Estos productos, con fórmulas cuidadosamente elaboradas, garantizan resultados visibles y un rostro lleno de luminosidad para deslumbrar en cualquier evento.