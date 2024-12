Revolucionando el mundo ‘cripto’: conversación con Tomás Mújica

Recientemente se ha celebrado en España, en Madrid, CrytoDays. La comunidad Web3 en España está creciendo rápidamente y CryptoDays ha sido fundamental para fortalecerla. La plataforma se posiciona como un puente que conecta a startups emergentes, grandes corporaciones y talentos en busca de oportunidades en el espacio blockchain. Con eventos cuidadosamente organizados, CryptoDays no solo educa sino que también inspira a los asistentes a colaborar y co-crear soluciones de futuro en el mundo de la tecnología y el mundo cripto. En este evento han hablado destacados personalidades como Tomás Mujica, Dangel Rodriguez, Gunnar Camner, Yassir Doutroi o Borja Mosconi.

Hemos tenido la oportunidad que Tomás Mújica nos atendiera en esta entrevista y se lo agradecemos que nos haya dedicado parte de su escaso tiempo.



1-¿Qué es exactamente CryptoDays y qué papel juega en la escena cripto de Madrid? CryptoDays es una serie de eventos agnósticos de cadena diseñados para reunir a builders, entusiastas, artistas, inversores y proyectos del espacio Web3 en España. Nuestro objetivo es claro: impulsar la implementación y adopción de tecnología blockchain a través de experiencias sociales significativas. A lo largo del 2024, hemos colaborado con importantes players del ecosistema como Base, Solana, Xverse y Algorand Foundation, logrando que Madrid sea un punto de encuentro para quienes están construyendo el futuro del blockchain.

CryptoDays no es solo un espacio de aprendizaje, es una oportunidad para interactuar, experimentar y generar conexiones en un ambiente relajado y auténtico, lejos de la formalidad de los grandes congresos. En cada evento, buscamos crear puentes entre la comunidad y los protocolos, demostrando cómo la tecnología blockchain puede transformar sectores y mejorar la sociedad.

2-¿Existe un tabú sobre las criptomonedas en España? Desde nuestra experiencia, no diría que exista un tabú, pero sí una notable falta de educación y una información muchas veces distorsionada sobre el sector. España tiene grandes proyectos y empresas construyendo en Web3, como es el caso de Dextools, pero en ciudades como Madrid aún falta visibilidad y espacios para que la comunidad se reúna de forma constante.

La comparación con ciudades como Barcelona es inevitable: allí el ecosistema tiene una dinámica vibrante con eventos semanales. Madrid, por su naturaleza más institucional y corporativa, avanza a un ritmo diferente. Sin embargo, eso está cambiando. Con iniciativas como CryptoDays, estamos marcando la pauta para que la comunidad tenga un espacio recurrente donde conectar, aprender y crecer.

Nuestra misión es clara: proporcionar educación y mostrar casos de uso reales de la tecnología blockchain, fomentando la adopción de protocolos que puedan generar impacto positivo en la sociedad.

3-Comparativa internacional de la comunidad cripto en España. España está en un momento interesante dentro del panorama global. Si bien hay mucho talento y proyectos de calidad, falta cohesión y espacios que permitan a la comunidad fortalecerse. La clave para dar ese siguiente paso es que surjan más iniciativas como CryptoDays y eventos recientes como Merch Madrid, que promueven la interacción entre sectores corporativos, culturales y financieros.

En comparación con países como Alemania o Francia, España necesita unificar esfuerzos. La creación de eventos donde la comunidad se sienta representada, las alianzas estratégicas con instituciones y la visibilidad de los logros de los proyectos locales serán esenciales para posicionarnos como un referente en Europa.

4-¿Cuáles son vuestros planes de futuro y objetivos a largo plazo? Para 2025, nuestro principal objetivo es expandirnos más allá de Madrid hacia ciudades como Valencia, Málaga y otras por definir en Asturias, Cantabria y el País Vasco. Queremos unir las comunidades locales, fomentar alianzas y hacer que España sea reconocida como un líder en el espacio Web3.

Además, buscamos organizar eventos de mayor escala, reuniendo a más de 1000 personas y trabajando con marcas grandes para amplificar su visibilidad. Queremos que nuestros eventos sean un punto de referencia para la adopción del blockchain, con dinámicas atractivas y espacios inclusivos donde la tecnología y las personas converjan.

5-Tu perspectiva sobre el mercado cripto actual. El mercado está en un momento emocionante, entrando en un bull market con Bitcoin alcanzando los 100.000 USD por primera vez. Esto genera un sentimiento positivo que beneficia a toda la industria.

Las tendencias emergentes, como los memecoins, aunque incomprendidas por muchos, han abierto nuevas narrativas que conectan con audiencias más jóvenes. Además, tecnologías como DePIN y soluciones de privacidad con ZK están ganando relevancia, al igual que los RWA (Real World Assets), que se consolidarán en el próximo año.

Estamos en la antesala de una adopción retail masiva, y en CryptoDays queremos ser parte de esa transición. Queremos que quienes forman parte de nuestros eventos estén listos para lo que viene y que, juntos, sigamos construyendo el futuro del blockchain.