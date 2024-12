Un proyecto en Lanzarote del estudio checo OOOOX gana los APE Grupo Architecture Awards

La renovación de "Villa Amonita" en Lanzarote (España), por el estudio de la República Checa OOOOX, resuelve de forma magistral el equilibrio entre el natural e intenso paisaje volcánico de la isla y los materiales utilizados El proyecto "Villa Amonita", localizada en la volcánica isla de Lanzarote (España), de los arquitectos checos OOOOX, ha obtenido el premio de los APE Grupo Architecture Awards, unos reconocimientos que cumplen su segunda edición y cuyo fin es poner en valor el ejercicio de la arquitectura y el uso de la cerámica.

En la segunda edición de los premios, el jurado ha estado presidido por el arquitecto Francisco Mangado, Medalla de Oro de las Bellas Artes y miembro de la Academia de Arquitectura de Francia, acompañado por el prestigioso diseñador e interiorista Francesc Rifé, y Susana Babiloni, presidenta del Colegio de Arquitectos de Castellón. En total, se han presentado 47 trabajos procedentes de todo el mundo, destacando así por su internacionalidad.

Durante la deliberación, el jurado ha valorado de ‘Villa Amonita Lanzarote’ el equilibrio "entre el natural e intenso paisaje volcánico de la isla y el blanco terso de los materiales, en particular de la cerámica utilizada". "Un contraste que se mantiene no solo en el exterior, también en los espacios interiores", apunta la valoración.

"Los autores logran un diálogo bello y atractivo entre naturaleza y edificación, entre contexto y artificio, donde lo nuevo resulta realmente sutil", añade el acta de la deliberación de los premios. También se ha evaluado "muy positivamente el manejo de colores y materiales, dispuestos de manera sencilla pero muy elegante". "Un proyecto, en definitiva, que sugiere cuan atractivo y delicado puede ser vivir en la isla de Lanzarote", se apunta para finalizar la valoración.

El jurado ha querido destacar la versatilidad y riqueza de la cerámica, otorgando una mención de honor al ‘Restaurante Caruso’, en Santo Domingo (República Dominicana), del estudio de arquitectura Arquimilio, procedente del mismo país.

‘Restaurante Caruso’ (República Dominicana), Arquimilio

El jurado ha valorado "la frescura de la intervención y la intención de generar un lenguaje propio, con un resultado intenso y ciertamente llamativo". Destaca de él "el hecho de haber logrado un espacio donde se puede estar disfrutando".

"Tras la radical referencia a imágenes y elementos de la tradición local y popular del Caribe, se revela, no obstante, una sutil manera de expresar un hacer propio y desinhibido, para acondicionar espacios interiores", apunta el jurado. En este sentido, se matiza que "resulta atractiva la intensidad escenográfica y manierista, así como la elaboración de "lo popular" que los autores aportan".

Los APE Grupo Architecture Awards están dirigidos a profesionales y proyectos de cualquier parte del mundo, y el premio cuenta con una dotación económica de 5.000 euros.