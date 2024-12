Las experiencias de turismo astronómico que ofrece Orión Madrid Astroturismo

Observar el universo es una experiencia emocionante e inolvidable que gana cada vez más adeptos. Ahora bien, para disfrutar de estas observaciones, es necesario disponer de telescopios y conocimientos sobre el cosmos. De esta manera, es posible interpretar y entender el cielo nocturno.

Por estas razones, la empresa Orión Madrid Astroturismo cuenta con profesionales capacitados para proporcionar servicios de ocio y turismo astronómicos. Estos especialistas son astrónomos certificados y avalados por la Fundación Internacional Starlight. En la siguiente entrevista, Rubén Romero, CEO de Orión Madrid Astroturismo, cuenta más al respecto.

¿Qué motivó a los fundadores de Orión Madrid Astroturismo a iniciar este proyecto?

El motivo principal de la iniciativa, viene de nuestra pasión por el cosmos y la motivación de acercar la astronomía a todos los públicos de una forma sencilla y divertida. Convirtiendo la astronomía en algo accesible a todas las personas en una modalidad de aprendizaje a través del ocio.

¿Cómo la compañía logra acercar la astronomía a personas sin conocimientos previos?

A través de lenguaje sencillo y cercano que se adapta a cualquier nivel. Sobre todo con historias y anécdotas que llevan implícitos múltiples datos y teoría astronómica, conseguimos que nuestro público pueda fijar y comprender teoría muy compleja, casi sin darse cuenta.

¿Qué tipo de actividades y experiencias inmersivas ofrece Orión Madrid Astroturismo?

Trabajamos a nivel nacional, fusionando diferentes actividades, con profesionales de sectores del arte, la cultura, el deporte y la gastronomía, entre otros, con la astronomía. Con todo ello creamos experiencias de tarde/noche, días completos o incluso escapadas de fin de semana inolvidables, donde disfrutar, aprender y descubrir el turismo de interior tan maravilloso que tenemos en España.

Además, tenemos una extensa oferta de actividades de interior, con talleres divulgativos y planetarios itinerantes, que llevamos a cualquier rincón de nuestro territorio, para en épocas del año más frías, en las que salir de noche apetece menos, desestacionalizar completamente las actividades relacionadas con la astronomía y poder disfrutar de ellas durante todo el año.

¿En qué consiste la nueva modalidad de ocio y turismo? ¿Qué la hace diferente?

El turismo u ocio cultural nocturno, es prácticamente inexistente en España. Con la creación del Astroturismo, conseguimos ampliar esta oferta de turismo cultural también a la noche, para esas personas que al terminar el día quieren algo diferente a la oferta cotidiana. Además, se ayuda a descubrir lugares maravillosos en nuestro país completamente desconocidos, ya que muchas veces necesitamos alejarnos de la contaminación lumínica para disfrutar de los cielos oscuros en lugares y parajes increíbles, donde el turismo es poco frecuente o no está masificado, ayudando también a dar visibilidad a estos territorios y aportando nuestro granito de arena al crecimiento económico de estos lugares, a través del Astroturismo

¿Cómo Orión Madrid Astroturismo fusiona arte, cultura, naturaleza, deporte y aventura con ciencia y astronomía?

Como hemos comentado anteriormente, trabajando con profesionales de estos sectores, buscando nexos de unión que nos ayuden a crear experiencias entre ellos, que ayudan al público aficionado a estas modalidades de turismo activo a descubrir la astronomía y viceversa.

¿Qué es la Fundación Internacional Starlight? ¿Cuál es la importancia del respaldo profesional que ofrecen?

La Fundación Starlight, nació en el año 2007 con el Tratado de la Palma para la protección del cielo nocturno y la defensa del derecho que todos tenemos a la luz de las estrellas y la difusión de la astronomía. A través de sus certificaciones y sellos de calidad, actualmente es la entidad más importante a nivel mundial.

Múltiples acuerdos y vinculaciones con entidades gubernamentales, llevan el objetivo de alcanzar el propósito por el que se firmó este tratado y demuestran la importancia de la defensa del cielo nocturno.

Nosotros nos sentimos orgullosos de tener trato personal, como empresa certificada con este sello de calidad, que avala un trabajo bien hecho y una calidad excelente de nuestras actividades y experiencias.

Además de ser representantes de la Fundación y llevarla por bandera por todo el territorio nacional, en esta tarea tan importante para todos como es la importancia de luchar contra la contaminación lumínica, un problema que ya está demostrado científicamente que afecta a la salud del ser humano.

¿Qué dicen los clientes o qué perciben ustedes acerca de la experiencia que viven con Orión Madrid Astroturismo?

Nos sentimos muy afortunados y sin duda el mejor pago a nuestro trabajo son los comentarios y reseñas de nuestros clientes, de los cuales recibimos un feedback excelente de plena satisfacción con nuestras experiencias, recompensando nuestro esfuerzo y pasión por acercar el Universo a todas las personas que nos acompañan cada día.

¿Han incorporado nuevas tecnologías a su servicio?

Siempre estamos al día con la incorporación de todas las nuevas tecnologías que nos ayudan en nuestro empeño para la difusión de la astronomía, buscando nuestro principal objetivo, que es la plena satisfacción de todos y cada uno de nuestros clientes.

¿Qué experiencia recomiendan para alguien que nunca ha tenido el privilegio de observar el cielo nocturno con detenimiento?

Cualquiera de las experiencias que ofrecemos por todo el territorio nacional, están pensadas para público con cero conocimiento, pero con pasión e interés por las estrellas y los diferentes cuerpos celestes que se esconden en el cielo nocturno.

Como he comentado anteriormente, no es necesario ningún tipo de conocimiento, solo se necesita pasión, ganas de divertirse y aprender para disfrutar de nuestras experiencias.

Orión Madrid Astroturismo introduce a niños, jóvenes y adultos en las maravillas del cosmos a través de parques, aventuras, centros recreativos, conferencias y observaciones astronómicas. Además, ofrece formaciones integrales para que todos sus clientes puedan comprender el universo y capturen la esencia del mismo de acuerdo a sus percepciones e interpretaciones.