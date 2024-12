Google Cloud presenta Google Agentspace y NotebookLM Plus para potenciar la productividad de las empresas

Google Cloud ha anunciado la introducción de dos nuevas soluciones para clientes corporativos, diseñadas para capitalizar los conocimientos de la empresa combinando el razonamiento avanzado de Gemini, funciones de búsqueda con calidad Google y los datos propios de la empresa, con independencia de dónde estén alojados.

La primera de estas soluciones es Google Agentspace, concebida para elevar la productividad del personal desde el primer prompt, ya que ayuda a realizar tareas complejas que requieren planificación, investigación, generación de contenidos y acciones.

La segunda es NotebookLM Plus, la versión más reciente y avanzada de NotebookLM de Google, una solución de IA que mejora la productividad y la colaboración haciendo uso de la información que proporcionan los propios usuarios.



"Para una empresa, la genialidad no reside solo en el talento individual, sino en la inteligencia colectiva de la organización. Sin embargo, esa genialidad suele estar oculta en silos, inaccesible a quienes más la necesitan, cuando más la necesitan. Según nuestros estudios, los trabajadores de las empresas utilizan, de media, de cuatro a seis herramientas solo para formular una pregunta y responderla*. Con Google Agentspace y NotebookLM Plus, estamos ayudando a nuestros clientes a capitalizar las posibilidades de la IA generativa para llevar a su equipo humano a nuevos niveles de productividad", afirma un portavoz de la compañía.

Google Agentspace: agentes de IA y búsqueda asistida por IA para las empresas

Google Agentspace es un agente de búsqueda multimodal, adaptable a cada empresa individual, capaz de actuar como una fuente centralizada de datos empresariales fiables para toda la organización.

Con las mejores capacidades de búsqueda de Google, Agentspace proporciona asistencia en formato de conversación, responde preguntas complejas, hace recomendaciones de manera proactiva e incluso emprende acciones basadas en la información específica de la empresa. Puede trabajar tanto con datos no estructurados —como documentos y correos electrónicos— como con datos estructurados, como tablas. Asimismo, dispone de una función de traducción incorporada, para facilitar a los empleados el acceso a la información cuando la documentación en la que se basa está escrita en otro idioma. Lleva preinstalados conectores para las aplicaciones de terceros más utilizadas, como Confluence, Google Drive, Jira, Microsoft Sharepoint, ServiceNow y otras, de modo que los empleados puedan acceder y consultar fácilmente fuentes de datos relevantes y tomar las mejores decisiones.

Google Agentspace es también el punto de partida para crear agentes de IA personalizados, capaces de utilizar IA generativa aplicada de forma sensible a cada contexto. Esto permite a las empresas escalar la IA al alojar todos estos agentes en una única interfaz intuitiva, que sirve como punto de acceso único a estos agentes expertos para el personal. Pronto, los empleados también podrán usar una herramienta visual de código reducido para crear y ajustar sus propios agentes expertos en Google Agentspace.

Con Google Agentspace, los analistas de negocio pueden detectar fácilmente tendencias del sector y elaborar presentaciones convincentes, sólidamente sustentadas en datos, explotando recomendaciones generadas mediante IA. Los ingenieros de software pueden identificar y resolver errores de una forma más proactiva, con un proceso de construcción e iteración más eficaz que les permite acelerar los ciclos de implantación. Los profesionales del marketing pueden analizar el rendimiento de sus campañas a un nivel más profundo, optimizar las recomendaciones de contenidos y aplicar fácilmente ajustes de precisión a sus campañas para lograr mejores resultados.

Como siempre, la seguridad es una prioridad. Agentspace se basa en la infraestructura segura por diseño de Google Cloud, que ofrece a los clientes todas las garantías para implantar agentes de IA en toda la organización, con la máxima confianza. Además, Google Cloud ofrece una serie de controles granulares de las TIC, como control de acceso basado en roles (RBAC), controles de servicio VPC, integración IAM y claves de cifrado gestionadas por el propio cliente (CMEK). Todo ello garantiza que los datos del cliente están protegidos y cumplen en todo momento la normativa aplicable.

Casos de uso

"En Deloitte, el conocimiento es la base de nuestro trabajo. A nuestros equipos de gestión del conocimiento les ha impresionado enormemente la capacidad de Google Agentspace para unificar información dispersa entre distintos silos de datos. Con Agentspace, nuestros profesionales pueden encontrar la información que necesitan al instante, y eso potencia su productividad y eficacia. Aparte de la búsqueda de información, las capacidades de IA generativa de Google Agentspace dan a nuestros equipos los medios necesarios para transformar esos conocimientos en acciones, lo cual nos permite ofrecer soluciones y conseguir resultados con mayor rapidez, en beneficio de nuestros clientes. A largo plazo, Agentspace nos parece un elemento clave para transformar la forma en que damos servicio a nuestros clientes, ya que incrementa la intensidad de la colaboración y abre la puerta a nuevos niveles de conocimiento e innovación dentro de nuestra organización". – Kevin Laughridge, Alphabet Google US Lead Alliance Partner, Deloitte Consulting LLP.

"En Nokia, creamos tecnología que contribuye a un mundo mejor y más conectado. Google Agentspace tiene potencial para cambiar radicalmente la forma en que nuestros equipos hacen aflorar información crítica y la capitalizan. Algo que nos gusta especialmente es su capacidad para combinar fuentes de datos variadas y darnos respuestas personalizadas, adaptadas al contexto. La posibilidad de unificar nuestros recursos de conocimiento, disponer de asistencia de IA y automatizar flujos de trabajo nos pone en disposición de reducir el tiempo que dedicamos a buscar información. Con ello, nuestros procesos de toma de decisiones son más ágiles y, a la vez, mejora la colaboración y la productividad”. – Alan Triggs, Chief Digital Officer, Nokia.

"En Decathlon, nos mueve la pasión por el deporte y un firme compromiso con la innovación. Google Agentspace tiene una capacidad extraordinariamente prometedora para conectar nuestros equipos con la información adecuada —de nuestra organización o de otras—, y para proporcionar asistencia a la carta. Puede convertirse en una herramienta esencial para nuestros expertos en diseño de productos, marketing e investigación, ya que puede ayudarles a tomar decisiones más rápidas y mejor informadas, lo que en última instancia redundará en experiencias aún mejores para nuestros clientes. Por su forma de interaccionar con los datos y con nuestras herramientas de trabajo, a nuestros distintos equipos les parece una gran oportunidad para dar respuesta a nuestras necesidades”. – Youssef Bakkali, Group Product Manager, Decathlon.

"En Banco BV, queremos poner en manos de nuestro equipo humano herramientas y tecnologías de colaboración verdaderamente innovadoras. Google Agentspace nos está ayudando a hacer realidad esa visión de dotar a nuestros empleados de las tecnologías de IA generativa más avanzadas para realizar búsquedas, solicitar asistencia y emprender acciones, en todos nuestros sistemas críticos, de una forma segura y conforme con las normas. Hemos visto que nuestros usuarios pioneros ya utilizan Google Agentspace para realizar análisis más rápidos y exhaustivos, y que interaccionan con los contenidos de nuevas formas multimodales en línea con nuestra visión del trabajo como algo colaborativo y relativamente relajado”. – Fabio Jabur, Head of Data and AI, Banco BV.

“Tenemos un equipo humano de más de 12.000 personas que comparten un objetivo común: ofrecer a nuestros clientes productos esenciales asequibles, para que su vida diaria sea un poco más fácil. Somos el mayor minorista de alimentación de Singapur y entendemos que nuestros empleados son fundamentales para cumplir esa misión social. Por eso, estamos construyendo con Google Agentspace una plataforma de funciones de búsqueda y asistencia, que cubrirá toda nuestra organización, con el objetivo de dar a nuestro equipo las herramientas que necesitan para dar lo mejor de sí mismos cada día y reducir su carga de trabajo manual. Google Agentspace dotará a nuestros empleados de un asistente capaz de buscar información en todos nuestros documentos, sistemas internos e incluso aplicaciones de terceros, y de un ayudante que les facilitará sus tareas y con el que podrán interaccionar empleando lenguaje natural. El objetivo, en definitiva, es mejorar el acceso a los conocimientos y racionalizar los procesos a todos los niveles de la empresa. Creemos que, si nuestro personal puede acceder al conocimiento y compartirlo sin esfuerzo, podremos también mejorar la experiencia de los clientes y la eficiencia de nuestras operaciones”. – Dennis Seah, Chief Digital & Technology Officer, FairPrice.

Desde hoy, los clientes interesados pueden inscribirse para acceder de forma anticipada a Google Agentspace.

NotebookLM Plus para empresas: nuevas formas de interaccionar con sus datos

NotebookLM se creó para ayudar a los usuarios a extraer sentido de la información compleja. Ahora, Google Cloud ha llevado esa capacidad a las empresas. Con NotebookLM Plus, los empleados de una organización pueden subir información para sintetizar, extraer conclusiones o interaccionar con los datos de nuevas maneras. Por ejemplo, mediante resúmenes de audio estilo podcast. Y mucho más. Es la misma experiencia de la que ya disfrutan millones de usuarios, pero reforzada con funciones de seguridad y privacidad propias de los entornos de trabajo.

Los suscriptores de NotebookLM Plus se beneficiarán de una serie de ventajas, como cinco veces más resúmenes de audio, notebooks y fuentes que pueden subir a cada notebook. También tendrán la posibilidad de personalizar el estilo y el tono de las respuestas de sus notebooks; análisis del uso de los notebooks compartidos, y funciones adicionales de privacidad y seguridad.

NotebookLM Plus es una herramienta de toda confianza para las empresas: sus fuentes, consultas y respuestas no salen de la organización. Algunas aplicaciones:

● Los equipos de ventas pueden subir a NotebookLM Plus su hoja de ruta de un producto y especificaciones de sus funciones, análisis comparativos con la competencia, entrevistas de audio con clientes y estudios de mercado. Con esta información, NotebookLM puede ayudarles a preparar reuniones con los clientes y a crear planes para las cuentas de cliente. El equipo localiza la información más rápidamente y está en situación de ofrecer a sus clientes una interacción de mayor calidad.

● El personal de marketing puede utilizar NotebookLM Plus para resumir tendencias y comportamientos de compra de los clientes, redactar comunicaciones, crear resúmenes de campañas y mil cosas más. Todo ello, apoyándose en estudios de mercado, análisis de segmentación de clientes y hojas de ruta de marketing.

● Los usuarios del sector de la enseñanza pueden subir el plan estratégico de su distrito, estándares educativos, apuntes de clase y lecturas del curso. A partir de esta información, pueden generar resúmenes en tiempo real, planes de clase guiados, preguntas de debate, cuestionarios y mucho más. También pueden generar resúmenes en formato de audio, para que sus alumnos puedan aprender cuando van de un sitio a otro, y crear contenidos más accesibles, más atractivos y más fáciles de comprender.

A partir de hoy, NotebookLM Plus estará disponible para empresas, centros de enseñanza y universidades, organizaciones y otros clientes corporativos como un servicio adicional de Google Workspace, con protección de datos de categoría corporativa. El uso está regulado por las Condiciones de servicio adicionales de NotebookLM Plus para Workspace.

Con ello, garantizamos a los usuarios de Gemini for Workspace que trabajen con NotebookLM Plus que los materiales que suban, las consultas que hagan y las respuestas del modelo no se utilizarán para entrenar modelos y ni serán revisadas por humanos. Los datos de los clientes siguen siendo suyos. Así de sencillo, cualquier documento que se suba, así como las consultas y las respuestas, no se compartirá fuera de los límites de confianza de su organización.

Los usuarios solo podrán cargar fuentes de Workspace a las que tengan permiso para acceder. Además, pueden controlar quién tiene acceso a sus notebooks e incluso establecer permisos más granulares dentro de cada notebook. Los notebooks solo pueden compartirse dentro de la organización.

NotebookLM Plus también puede adquirirse por separado con Google Cloud, con protección de nivel empresarial. También formará parte del Plan AI Premium de Google One a partir de principios de 2025.

*Fuente: Knowledge Worker Communication Needs, Google, Inc. (2024)