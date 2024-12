El control y uso de las nuevas tecnologías en la educación según Logos Nursery School

En un mundo cada vez más digitalizado, la crianza de los hijos enfrenta nuevos desafíos. La Escuela de Padres de Logos Nursery School ha dado inicio a su curso 2024-25 con una sesión centrada en un tema crucial: el impacto de las nuevas tecnologías en la infancia. La charla, que tuvo lugar en las instalaciones del colegio, fue liderada por Beatriz Fernández y Sonia Pérez, profesionales del Departamento de Orientación y expertas en necesidades educativas especiales y audición y lenguaje, respectivamente La conversación giró en torno a cuatro preguntas clave a los padres:

'¿Qué opináis del uso de las nuevas tecnologías?' '¿Cómo se usan las pantallas en casa?' '¿Creéis que las usáis de forma equilibrada en lugares externos?' '¿Ha aumentado el uso de las nuevas tecnologías en vuestro hogar?' Tecnología y crianza: experiencias compartidas

Los padres compartieron reflexiones sobre cómo gestionan el uso de pantallas en casa. Algunos relataron cómo las pantallas han sido útiles en momentos puntuales, como mantener a los niños entretenidos durante comidas en restaurantes. Otros reconocieron haber cometido errores en la introducción temprana de dispositivos electrónicos y destacaron la dificultad de limitar su uso una vez adquirido el hábito.

Un punto recurrente fue la preocupación por el equilibrio. "No se trata de demonizar la tecnología, sino de establecer límites saludables", comentó una madre. Esta opinión fue respaldada por las expertas, quienes subrayaron la necesidad de enseñar a los niños un uso responsable desde edades tempranas.

Impacto de las pantallas: lo que dice la ciencia

La charla avanzó hacia un análisis de los efectos de las nuevas tecnologías en los niños, apoyado por investigaciones y experiencias en el aula. Entre los principales inconvenientes del uso excesivo de pantallas se destacaron:

Alteraciones en la estructura cerebral : La exposición prolongada a dispositivos reduce la generación de sinapsis neuronales, cruciales en etapas tempranas de desarrollo.

: La exposición prolongada a dispositivos reduce la generación de sinapsis neuronales, cruciales en etapas tempranas de desarrollo. Sobreestimulación del sistema nervioso : El uso excesivo de pantallas eleva los niveles de dopamina y cortisol, aumentando la hiperactividad y dificultando la concentración.

: El uso excesivo de pantallas eleva los niveles de dopamina y cortisol, aumentando la hiperactividad y dificultando la concentración. Pérdida de habilidades sociales y cognitivas : Las interacciones cara a cara, fundamentales para el desarrollo de la empatía y la resolución de conflictos, se ven reemplazadas por la interacción con dispositivos.

: Las interacciones cara a cara, fundamentales para el desarrollo de la empatía y la resolución de conflictos, se ven reemplazadas por la interacción con dispositivos. Problemas de atención y lenguaje: Los niños presentan dificultades para mantener la atención y desarrollar habilidades lingüísticas, dado que la comunicación con una pantalla es unidireccional y carece de la riqueza de una interacción humana. Además, se destacó el impacto físico, como problemas de visión, sedentarismo y la pérdida de habilidades oculomanuales. "Las manos que antes moldeaban plastilina o ensamblaban construcciones ahora deslizan pantallas. Esto limita el desarrollo de la motricidad fina, esencial para tareas como la escritura", explicó Sonia Pérez.

Estrategias para un uso equilibrado

La sesión no solo se centró en identificar problemas, sino también en proponer soluciones. Se compartieron estrategias prácticas, como:

Limitar el tiempo frente a las pantallas : Establecer horarios claros y fomentar actividades alternativas como la lectura, juegos manuales o paseos al aire libre.

: Establecer horarios claros y fomentar actividades alternativas como la lectura, juegos manuales o paseos al aire libre. Uso consciente en entornos sociales : Evitar el uso de dispositivos en momentos familiares, como las comidas, para fomentar la interacción y la comunicación.

: Evitar el uso de dispositivos en momentos familiares, como las comidas, para fomentar la interacción y la comunicación. Modelar un comportamiento adecuado: Los padres son un ejemplo clave. Reducir el uso de móviles y dispositivos frente a los niños ayuda a crear un ambiente más equilibrado. Beneficios de las tecnologías, pero con control

Aunque la sesión resaltó los riesgos, también se reconocieron los beneficios de las tecnologías cuando se usan adecuadamente. Herramientas como aplicaciones educativas pueden complementar el aprendizaje. No obstante, la clave está en diferenciarlas de las que simplemente buscan entretener sin aportar valor educativo.

"En un futuro, las tecnologías serán herramientas indispensables en la vida de nuestros hijos. Nuestro objetivo es que aprendan a utilizarlas de forma consciente y responsable", concluyó Beatriz Fernández.

Un compromiso con la educación digital

La Escuela de Padres se compromete a seguir acompañando a las familias en este camino. La próxima sesión profundizará en técnicas específicas para fomentar la atención y la concentración en casa, y cómo equilibrar el tiempo digital con actividades que nutran el desarrollo integral de los niños.

"Educar en el mundo digital no es tarea fácil, pero juntos podemos enfrentar este desafío. Estamos aquí para aprender, compartir y crecer como comunidad", subrayaron los organizadores. La Escuela de Padres de Logos Nursery School invita a todas las familias que lo deseen a participar activamente en sus sesiones y aprovechar este espacio único de aprendizaje mutuo.

