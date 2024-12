AleaSoft: Las baterías marcan el inicio de una nueva etapa en la transición energética

En la edición número 50 de los webinars mensuales de AleaSoft Energy Forecasting, coincidiendo con el 25 aniversario de la compañía, expertos de PwC Spain, Deloitte, EY y AleaSoft debatieron sobre los avances en energías renovables, el auge de las baterías y los retos de la transición energética en los próximos cinco años. España es líder en renovables, pero enfrenta desafíos como la canibalización de precios y la necesidad de inversión en redes e interconexiones para un futuro sostenible La edición número 50 de la serie de webinars mensuales organizados por AleaSoft Energy Forecasting ha coincidido con la celebración de los cinco años del primer webinar en diciembre de 2019 y con la celebración del 25 aniversario de la compañía. Para esta ocasión especial se contó con la participación de expertos en el sector de la energía de las firmas más importantes del mundo en el sector de la consultoría y auditoria. Participaron en el webinar Oscar Barrero Gil, Partner responsible for Energy Sector en PwC Spain, Carlos Milans del Bosch, Partner of Transactions, Energy Sector en Deloitte, Antonio Hernández García, Partner of Regulated Sectors en EY, Oriol Saltó i Bauzà, Associate Partner en AleaSoft, y, como moderador, Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft. En el evento se evaluaron los avances logrados y se proyectaron los desafíos que enfrentará el sector en los próximos cinco años. Con una visión retrospectiva y prospectiva, los expertos enfatizaron cómo el pasado quinquenio ha sido transformador para las energías renovables y cómo las baterías prometen liderar la revolución energética de los próximos años.

El último quinquenio: crecimiento sólido y lecciones aprendidas

En los últimos cinco años, las energías renovables en España han crecido de manera significativa, consolidando al país como líder en Europa en este ámbito. La capacidad fotovoltaica se multiplicó de forma exponencial, mientras que la energía eólica también avanzó, aunque con un ritmo más moderado. Este progreso ha colocado a España como un referente en el continente, tanto en términos de generación renovable como en el desarrollo de contratos PPA (Power Purchase Agreements).

El quinquenio también estuvo marcado por tres grandes crisis que pusieron a prueba la resiliencia del sistema energético. En 2020, la pandemia de COVID‑19 generó un desplome de la demanda eléctrica, mientras que, en 2022, la invasión de Ucrania provocó una crisis sin precedentes en los precios de la energía. Finalmente, en 2024, el mercado de electricidad se enfrentó por primera vez a precios negativos en España y una primavera con precios muy bajos, un fenómeno que dejó claro que un punto de inflexión en la transición energética es necesario. A pesar de estos baches, España logró integrar más de 25 GW adicionales de capacidad renovable y mantener precios de la energía más competitivos que muchos países europeos.

Sin embargo, los ponentes también destacaron varios desafíos que han limitado el potencial del sector. Entre ellos, la canibalización de precios en el mercado mayorista y un aumento de los vertidos de energía renovable, aunque recalcaron que actualmente no es un problema crítico que afecte a la mayoría de las instalaciones de energías renovables, ya que, en 2024, la energía vertida se ha mantenido en un 2%, todo un reto en un mix eléctrico con más de un 50% de participación de las energías renovables.

Los próximos cinco años en la transición energética

El futuro inmediato de la transición energética tiene un claro protagonista: las baterías. Estas tecnologías serán esenciales para abordar uno de los mayores retos del sistema eléctrico, la necesidad de almacenamiento de energía. Las baterías permitirán gestionar la intermitencia de las energías renovables, asegurando la estabilidad del sistema y optimizando el uso de recursos. Durante el webinar se destacó que los costos de las baterías han disminuido un 86% en la última década y que las proyecciones indican que el retorno a la inversión empieza a ser atractivo. Según los expertos, unos costes a la baja y una necesidad evidente de capacidad de almacenamiento en el sistema eléctrico auguran un crecimiento acelerado de las baterías en los próximos años.

Paralelamente, se espera un aumento significativo en la demanda eléctrica, impulsado por la electrificación de sectores como el transporte, la industria y las calefacciones. Los centros de datos también jugarán un rol crucial, ya que necesitan energía renovable para cumplir con sus compromisos de sostenibilidad. España, con sus precios competitivos y capacidad renovable, está en una posición privilegiada para atraer inversiones internacionales en este sector.

Otro aspecto clave será la mejora de las redes eléctricas y las interconexiones internacionales. La península ibérica sigue siendo una isla energética, lo que limita la exportación e importación de energía. Los expertos señalaron que se necesitan inversiones anuales de 4300 millones de euros para modernizar y expandir las redes, permitiendo así una integración eficiente de las renovables y la descarbonización de todos los sectores.

El webinar también subrayó la importancia de la hibridación. Las plantas híbridas, que combinan tecnologías renovables con almacenamiento, serán fundamentales para gestionar la producción intermitente y mejorar la rentabilidad de las inversiones, evitando la canibalización de los precios y los vertidos de energía.

Por último, los ponentes hicieron un llamado a la necesidad de estabilidad regulatoria. Un marco normativo claro y predecible será esencial para atraer las inversiones necesarias y garantizar el éxito de la transición energética. Se destacó el papel de los mercados de capacidad, que permitirán la rentabilidad de tecnologías como las baterías y su integración en el sistema mientras se asegura su estabilidad a largo plazo.

Optimismo y acción

El webinar concluyó con un mensaje de optimismo: la transición energética es imparable, pero requiere acciones coordinadas y un compromiso colectivo. Los próximos cinco años serán decisivos para consolidar el liderazgo de España en energías renovables y establecer las bases de un sistema eléctrico sostenible y competitivo. La colaboración entre el sector público y privado, así como el desarrollo de una demanda sólida, de suficiente capacidad de almacenamiento y de una infraestructura moderna, serán claves para lograr este objetivo.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la financiación de proyectos renovables

El próximo webinar de la serie ya será el primer webinar del año 2025. Se contará un año más con la participación de PwC Spain para analizar la evolución de los mercados de energía europeos y las perspectivas a partir de 2025, las perspectivas del almacenamiento de energía y la hibridación, la electrificación de la industria, el estado actual de la regulación en torno a PPA y renovables y los PPA virtuales y FPA (Flexibility Purchase Agreements).