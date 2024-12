La sonrisa perfecta, el mejor regalo de esta Navidad según Clínicas Prieto&Serrano

La Navidad es una época mágica, llena de celebraciones, reuniones familiares y, cómo no, una gran variedad de alimentos que suelen estar en el centro de las festividades. Sin embargo, estas fechas también pueden suponer un reto para quienes llevan ortodoncia. Al mismo tiempo, la llegada de las fiestas invita a reflexionar sobre los propósitos de cuidado personal y familiar, siendo la salud bucodental un regalo tan práctico como valioso para el bienestar futuro.

Los expertos en ortodoncia de Clínicas Prieto&Serrano, con una larga trayectoria en el cuidado de sonrisas, destacan la importancia de prestar atención a los aparatos ortodóncicos durante esta temporada. Asimismo, recalcan cómo la ortodoncia puede ser el regalo perfecto para iniciar un camino hacia una sonrisa saludable y funcional, no solo en niños y adolescentes, sino también en pacientes adultos.

Cuidar la ortodoncia entre mazapanes y turrones “Los alimentos típicos de las celebraciones navideñas, como los turrones, los frutos secos, los caramelos duros o las carnes fibrosas, pueden convertirse en un enemigo para la ortodoncia”, advierten desde Prieto&Serrano. Estos productos no solo son propensos a quedarse atrapados en los brackets o alineadores, sino que también pueden dañarlos, al igual que los dientes, si no se toman las precauciones necesarias.

De esta forma, los doctores Javier Prieto y Fe Serrano, directores médicos de estas clínicas, recomiendan “evitar alimentos pegajosos o demasiado duros que puedan desprender o deformar los aparatos”. En su lugar, proponen opciones más amigables, como los turrones blandos, las frutas o los postres más suaves. Asimismo, recuerdan que “mantener una higiene bucodental impecable durante estas fechas es fundamental”. Los cepillos interproximales, el hilo dental especial para ortodoncia y los irrigadores bucales son aliados imprescindibles para mantener los dientes y los aparatos libres de restos de comida.

Además, es importante no descuidar el uso de los alineadores transparentes en quienes los llevan, respetando las horas diarias recomendadas por el ortodoncista, incluso durante las celebraciones. Llevar siempre consigo el estuche para guardarlos mientras se come y enjuagarlos antes de volver a colocarlos ayuda a mantenerlos en buen estado y a evitar la acumulación de bacterias.

Invertir en salud bucodental: un regalo que dura toda la vida La Navidad no solo es una época para disfrutar del presente, sino también para pensar en el futuro. La ortodoncia es mucho más que una herramienta que permite mejorar la estética dental; también es una inversión en la salud integral de la persona. Una correcta alineación de los dientes facilita la higiene bucal, reduciendo el riesgo de caries y enfermedades periodontales, mejora la masticación y la digestión, y contribuye a solucionar problemas de mordida.

En este sentido, decidir iniciar un tratamiento de ortodoncia puede ser un regalo significativo tanto para uno mismo como para los hijos. Los ortodoncistas de Clínicas Prieto&Serrano subrayan que nunca es tarde para empezar. “Con los avances tecnológicos actuales y las técnicas de diagnóstico 3D, los tratamientos son más cómodos, precisos y estéticos que nunca, adaptándose perfectamente a las necesidades de cada paciente”, aseveran.

La llegada del nuevo año es un momento ideal para plantearse objetivos relacionados con la salud y el bienestar. Apostar por una sonrisa cuidada no solo mejora la autoestima, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de vida. Para muchas personas, las vacaciones navideñas son una oportunidad para tomar decisiones importantes, como la de comenzar un tratamiento de ortodoncia. Un tratamiento que, eso sí, “siempre se debe llevar a cabo de la mano de profesionales colegiados”, recalcan los doctores Prieto y Serrano. “Es fundamental que cualquier tratamiento de ortodoncia sea pautado y supervisado por un profesional, debemos huir de ofertas y promociones que vemos habitualmente en internet y que no nos garantizan que haya detrás un dentista colegiado”, explican.

Un enfoque integral para cuidar cada sonrisa Desde Clínicas Prieto&Serrano recuerdan que cada tratamiento en sus clínicas de Madrid Centro y Las Tablas comienza con un diagnóstico meticuloso, en el que se evalúan más de cien variables, y una planificación completamente personalizada. Este enfoque integral no solo asegura resultados óptimos, sino que también permite ofrecer una experiencia más cómoda y adaptada a las necesidades de cada paciente, ya sea un niño, un adolescente o un adulto.

Estas fiestas, el mejor regalo puede ser una sonrisa sana y cuidada. Cuidar la ortodoncia durante la Navidad y plantearse iniciar un tratamiento son pasos hacia una salud bucodental más completa, una inversión que traerá beneficios tanto en el presente como en el futuro. Quienes deseen dar el paso y comenzar a cuidar de su sonrisa pueden reservar su cita con el equipo de Prieto&Serrano a través de su página web.