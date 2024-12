Ya es Navidad en Fuentenovilla-Guadalajara

Las celebraciones navideñas comenzaron el pasado sábado, 7 de diciembre, con el encendido de la iluminación navideña, que este año es especialmente bonita -con La Picota como elemento potenciador de las luces- y contarán con una gran variedad de actos culturales, tradicionales, lúdicos, solidarios, infantiles y religiosos La localidad alcarreña de Fuentenovilla ha dado ya la bienvenida a las celebraciones navideñas con el encendido de la iluminación que el Ayuntamiento ha instalado en las calles y plazas emblemáticas -la bellísima plaza Mayor y la plaza del Angel-. Las luces iluminaron y adornaron por primera vez la Navidad fuentenovillera este pasado sábado, 7 de diciembre, a las 18.00 horas.

El alumbrado de este año es espectacular, con un nacimiento iluminado en los jardines de la gran plaza, y profusa decoración exterior de Ayuntamiento e Iglesia. Después del encendido, hubo villancicos y chocolate con tortas para todos los asistentes.

Así, desde el pasado sábado y hasta el día 10 de enero, habrá nada menos que 27 propuestas, que combinan lo cultural con lo tradicional. No faltarán tampoco este año los eventos solidarios, ni por supuesto, los religiosos.

Especial atención van a tener en el programa los más pequeños. Para ellos hay programado un taller de manualidades el día 19 de diciembre y las respectivas fiestas de Navidad en los dos centros escolares de Fuentenovilla, el CRA Pimafad y la Escuela Infantil Municipal, Mi pequeño hogar. Y, por supuesto, no va a faltar la yincana de Navidad infantil que llega este año a su X Edición, organizada por la Biblioteca Blas de Salcedo.

La gran ronda de Navidad tendrá lugar este año el sábado, 21 de diciembre, a partir de las 18:30 horas. Pero antes de salir a cantar por las calles, fuentenovilleros y visitantes están invitados a reponer fuerzas en el Centro Social en una merienda. Después de terminar, habrá chocolate para todos.

El día de Nochebuena, en Fuentenovilla, es muy especial. No se olvida a ningún colectivo del pueblo, y además de las tradiciones, también, año a año, algunas propuestas se van convirtiendo en insustituibles. Es el caso de los hinchables para los más pequeños, que podrán disfrutar ese día, a partir de las 11 horas, pero también del «Vermut de Nochebuena», en la plaza Mayor. A todo ello se van sumando el tardeo de Nochebuena y la fiesta, en el local social, ya de madrugada, después de la cena familiar.

El día de Navidad, miércoles, 25 de diciembre, se centrará en la religiosidad, gracias a la misa acompañada con villancicos interpretados por la Asociación Musical Nuestra Señora de la Soledad, como siempre presente en todas las celebraciones de la villa alcarreña.

Para toda esa semana el Ayuntamiento propone actividades de toda índole, como un cuentacuentos en la Biblioteca, cine infantil o un bingo navideño.

Fuentenovilla despedirá el 2024 con una propuesta similar a la de Nochebuena, con hinchables infantiles, el «Vermut de Fin de Año», en esta ocasión acompañado por la charanga El Puntillo, tardeo de Nochevieja y la gran fiesta de Nochevieja en el Centro Social, con la Discomóvil La Bestial, hasta la madrugada.

El 2025 será recibido con la tradicional misa de Año Nuevo, que estará acompañada de nuevo con villancicos de la Asociación Musical Nuestra Señora de la Soledad.

El jueves, 2 de enero, saldrá de la plaza Mayor la excursión para niños a Guadalajara, para asistir a Naviguad. Asimismo, el viernes, 3 de enero se ha programado una nueva actividad infantil, que se denomina "Siguiendo la estrella de Oriente".

Las celebraciones navideñas incluyen también este año la marcha solidaria a favor de APANAG, a cuyo término todos los asistentes podrán disfrutar del almuerzo.

El domingo, 5 de enero, desde las 18.30, llegará uno de los eventos más esperados de las fiestas navideñas. Se trata de la cabalgata de los Reyes Magos, acompañada de nuevo por la banda de música local. Seguidamente, los asistentes degustarán un roscón de reyes en la plaza Mayor. Las iniciativas festivas continuarán el día 6, con la misa de Epifanía, y terminarán el día 10 de enero, con la entrega de los premios de la iniciativa para promover el comercio local "Los Cinco Reyes Magos".

Como cada año, el programa de Navidad de Fuentenovilla supera en propuestas al anterior, con todas las actividades subvencionadas por el Ayuntamiento. Además, el Ayuntamiento agradece el apoyo que, para su confección, recibe de diversas entidades, como el AMPA del CRA Pimafad de Fuentenovilla; la Biblioteca Blas de Salcedo, la Asociación Musical Nuestra Señora de la Soledad; o la Asociación de Mujeres Virgen del Perpetuo Socorro. "Con el liderazgo del Ayuntamiento y la colaboración de todos, hacemos cada año que las Navidades en el medio rural sean especiales", valora Montserrat Rivas, alcaldesa de Fuentenovilla.

Navidades 2024- 2025 en Fuentenovilla

Sábado, 7 de diciembre

18:00 h. Encendido de luces

En la Plaza Mayor. A continuación villancicos y chocolate con tortas.

Jueves, 19 de diciembre

16:30 h. Taller de Manualidades para niños

Lugar: Centro Social

Viernes, 20 de diciembre

10:00 h. Fiesta de Navidad del Colegio

Lugar: Centro Social

11:30 h. Fiesta de Navidad en la Escuela Infantil Municipal "Mi pequeño Hogar"

Lugar: Escuela Infantil

16:00 h. X yincana de Navidad infantil

Organiza: Biblioteca de Fuentenovilla - Lugar: Plaza Mayor

Sábado, 21 de diciembre

18:30 h. Ronda de Villancicos Populares. Antes de la ronda, merienda para todos.

Al finalizar, chocolate.

Organiza: Asociación de Mujeres de Fuentenovilla "Virgen del Perpetuo Socorro"

Lugar: Centro Social

Domingo, 22 de diciembre

12:00 h. Santa Misa

Martes, 24 de diciembre

11:30 h. Hinchables para los más pequeños.

Lugar: Plaza Mayor

12:00 h. Vermut de Nochebuena.

Lugar Plaza Mayor

17:00 h. Tardeo Nochebuena

Lugar: Centro Social

01:00 h. Fiesta de Nochebuena

Lugar: Centro Social

Miércoles, 25 de diciembre

12:00 h. Santa Misa Natividad del Señor, acompañada con villancicos por la Asociación Musical "Ntra. Sra. De la Soledad"

Jueves, 26 de diciembre

17:00 h. Cuentacuentos para los más pequeños.

Lugar: Biblioteca Municipal

Viernes, 27 de diciembre

17:00 h. Cine Infantil

Lugar: Centro Social

Sábado, 28 de diciembre

22:30 h. Bingo Navideño

Organiza: Asociación de Mujeres de Fuentenovilla "Virgen del Perpetuo Socorro"

Lugar: Centro Social

Domingo, 29 de diciembre

12:00 h. Santa Misa Fiesta de la Sagrada Familia

Martes, 31 de diciembre

11:30 h. Hinchables para los más pequeños.

Lugar: Plaza Mayor

12:00 h. Vermut de Nochevieja y Pre-Uvas con la Charanga "El Puntillo".

Lugar: Plaza Mayor

17:00 h. Tardeo Nochevieja

Lugar: Centro Social.

01:00 h. Fiesta de Nochevieja con Discomóvil "La Bestial".

Lugar: Centro Social.

Miércoles, 1 de enero

12.00 h. Santa Misa de Santa Maria Madre de Dios, acompañada con villancicos por la Asociación Musical "Ntra. Sra. De la Soledad"

Jueves, 2 de enero

10:00 h. Excursión para niños "Naviguad"

Organiza: "AMPA del CRA Pimafad de Fuentenovilla" - Salida desde el colegio.

Viernes, 3 de enero

17:30 h. Actividad Infantil "Siguiendo la estrella de oriente"

Lugar: Plaza Mayor

Sábado, 4 de enero

10:30 h. Marcha Solidaria a favor de APANAG

Organiza: Ayuntamiento de Fuentenovilla

Colabora: Asociación Deportiva de Fuentenovilla

Salida: Plaza Mayor

A continuación: Almuerzo en la Plaza Mayor

Domingo, 5 de enero

12.00 h. Santa Misa

18:30 Cabalgata de los Reyes Magos - A continuación, Roscón de Reyes acompañado con Villancicos por la Asociación Musical Ntra. Sra. De la Soledad.

Lunes, 6 de enero

12.00 h. Santa Misa de la Epifania del Señor y Música Navideña a cargo de la Asociación

Musical "Ntra. Sra. De la Soledad"