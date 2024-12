Editions Invierno ‘25: Shopify presenta sus últimas actualizaciones

Más de 150 mejoras diseñadas para optimizar la experiencia diaria de comercios y desarrolladores Shopify, la plataforma de comercio líder, anuncia hoy la actualización de Editions Invierno 2025. Esta nueva versión optimiza las herramientas existentes para ofrecer la mejor experiencia posible a sus comercios. Con más de 150 actualizaciones, esta edición pone el foco en la fiabilidad, la integración y el rendimiento, mostrando por qué Shopify sigue liderando el futuro del comercio.

"En Shopify creemos que hacer comercio debería ser simple. Editions Invierno '25 se trata de pulir, integrar y mejorar lo que ya ofrecemos, para que los comercios puedan concentrarse en lo que mejor hacen: hacer crecer sus negocios. Este enfoque, que se centra en el ‘detrás de escena’ de nuestra plataforma, es una evolución del motor que impulsa la innovación del comercio global" señala Gonzalo Torres, country lead de Shopify España.

El poder de lo cotidiano

Lejos de lo que podría parecer un lanzamiento convencional, Editions demuestra que lo esencial es también lo transformador. Entre las principales mejoras destacan:

● Checkout optimizado: velocidades de carga hasta un 50% más rápidas y nuevas funciones como los bloques de checkout personalizables disponibles para todos los planes.

● Cuentas de cliente mejoradas: una experiencia unificada y sin contraseñas que facilita la gestión de pedidos, devoluciones y datos personalizados, ahora con funcionalidades avanzadas para clientes B2B.

● Potencia en el comercio retail: funciones como la visibilidad de metafields en el punto de venta (POS) o el soporte para Bundles hacen que las ventas en tienda física sean más fluidas y personalizadas. Además, los comercios de todas las zonas que tengan POS podrán ahora aceptar pagos en persona con Tap to Pay (la funcionalidad para que el comerciante pueda aceptar pagos sin contacto desde su dispositivo móvil). Para España, de momento, solo estará disponible en Android.

● Integración avanzada de IA: con Semantic Search un cliente puede buscar productos en el escaparate de un comercio utilizando un lenguaje cotidiano (por ejemplo, "algo de abrigo para el invierno"), lo que le ofrece una forma más rica de encontrar los artículos que le interesan, sin depender de coincidencias exactas de palabras clave.

● Klarna entre las opciones de Payments: la popular plataforma sueca de pagos ahora está disponible para los comercios que utilizan Shopify Payments y funcionará de manera similar a otras pasarelas de pago con un onboarding sin fisuras.

"Semantic Search ha transformado la experiencia de búsqueda en nuestra tienda online, permitiendo a los clientes encontrar lo que necesitan de forma rápida y precisa. Estamos encantados de que ahora esté disponible en todos los idiomas, lo que amplía aún más nuestras posibilidades. También creemos que Bundles podría ayudarnos a ofrecer una experiencia más atractiva a nuestros clientes, aumentando el valor percibido y simplificando el proceso de compra. Definitivamente Bundles es algo que también exploraremos a futuro", expresa José Gimeno, Ecommerce Manager de Gobik, marca referente en ciclismo en España.

Una visión que prioriza a los comerciantes

La filosofía detrás de este Editions es simple: construir software que funcione perfectamente, sin distracciones. Las actualizaciones son el resultado de escuchar a los comercios y priorizar las mejoras que eliminan fricciones y optimizan el día a día. En un mercado donde muchas empresas apuestan por lanzar funciones llamativas, Shopify desafía esa norma con un compromiso firme hacia la excelencia y la estabilidad. Este enfoque permite a los comercios confiar en que cada herramienta cumple su propósito, todos los días.

Un motor para el presente y el futuro del comercio

Además de reforzar las bases del comercio actual, Editions Invierno '25 prepara a los comercios para los desafíos del mañana. La optimización de procesos, como la integración de funciones avanzadas en órdenes personalizadas, refuerza el compromiso de Shopify con la innovación y la escalabilidad.

En un contexto donde las empresas buscan no solo sobrevivir, sino prosperar, Shopify demuestra que simplificar no es aburrido; es fundamental. Para conocer más sobre esta edición y sus actualizaciones, visitar https://www.shopify.com/editions/winter2025.