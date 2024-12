El largometraje documental MANOLO KABEZABOLO (Si todavía te kedan dientes es ke no estuviste ahí) de J. Alberto Andrés Lacasta se encuentra disponible en la plataforma Filmin. El film opta a la nominación en los Premios Goya en la categoría de Mejor película documental.



La película MANOLO KABEZABOLO (Si todavía te kedan dientes es ke no estuviste ahí) nos presenta a Manuel Méndez, más conocido como Manolo Kabezabolo, un artista punk que de manera un tanto inverosímil ha traspasado el tiempo, el espacio y las modas, sin renunciar a sus esencias y principios, para convertirse en un icono contracultural.

Coincidiendo con la trayectoria del documental, Manolo Kabezabolo lanzará su nuevo disco doble 'PUNKATARSIS' en enero de 2025. 'Ya pueden llover balas' es el nombre de la cara A del álbum y 'Discobolo', de la cara B. El nuevo proyecto de Kabezabolo está repleto de colaboraciones destacadas: El Drogas, Albert Plá, Kutxi Romero, Aurora Beltrán, Fernando Madina (Reincidentes), Josele Santiago y Josu Korkostegi (Parabellum), entre otros.

El film se estrenó en cines el 17 de mayo con distribución de Syldavia Cinema.

Dirigida, producida y escrita por J. Alberto Andrés Lacasta, MANOLO KABEZABOLO cuenta con Elena Rodrigo como documentalista. Jorge Yetano como director de fotografía y montador. Diego Martín es el cámara y Jorge Fuembuena y Leonor Villaluenga los foto fija. Naiel Ibarrola es el responsable de la animación. Josu Trocaola se ocupa de los VFX y el etalonaje. Daniel Peña (Mubox) firma la edición de sonido y Manuel Méndez Lozano, Naiel Ibarrola y Marina Barredo, la BSO. Manuel Morlanes, Ana Ara, Mubox SL y Jorge Yetano son los productores asociados. Leonor Villaluenga y Carmen Pérez se encargan de la coordinación de producción. Ana Ara y Carmen Pérez son las productoras ejecutivas.

Al protagonista de esta historia, Manuel Méndez Lozano (Manolo Kabezabolo), le acompañan en la cinta Albert Plá (cantante), Kutxi Romero (cantante de Marea), Evaristo Páramos (cantante), Cristina Morales (escritora), Santi Ric (exapoderado), Kike Turrón (músico y cronista musical), Kike Babas (cantante y escritor), Nacho Tajahuerce (poeta), Rakel Winchester (cantante), Manolo Monzón (exmánager), Jaume AOS Sanuy (ex road manager), Jaume Esteve (exmánager), Rafa Trigos (ex-apoderado), Pilar Albiac (road manager), Fernando Madina (cantante de Reincidentes).