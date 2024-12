Talleres Murillo explica las diferencias entre neumáticos de invierno y all-Season

El taller de coches en Monzón (Huesca) desglosa las diferencias clave entre neumáticos de invierno y neumáticos all-season, proporcionando orientación sobre cuándo es más conveniente utilizar cada tipo Desde su origen, Talleres Murillo ha sido un referente en el cambio de neumáticos en Monzón, Huesca. Y con la llegada del frío, cuando muchos conductores se enfrentan a la decisión de si optar por neumáticos de invierno o continuar con los neumáticos all-season, este taller aconseja a sus clientes al respecto. Y es que, esta elección no solo puede afectar la seguridad del conductor y los pasajeros, sino también la eficacia y el rendimiento del vehículo bajo diversas condiciones climáticas.

Neumáticos de invierno: diseñados para el frío

Los neumáticos de invierno están específicamente pensados para ofrecer un rendimiento óptimo en condiciones de frío extremo, hielo, nieve y lluvia intensa. Su compuesto de goma se mantiene flexible incluso a temperaturas muy bajas, lo que mejora la tracción. Además, su dibujo de la banda de rodadura es más profundo y con láminas que se agarran mejor a las superficies invernales, reduciendo el riesgo de deslizamientos y aumentando la seguridad.

Neumáticos All-Season: versatilidad durante todo el año

Por otro lado, los neumáticos all-season están diseñados para ser versátiles y funcionar bien en una variedad de condiciones climáticas típicas, desde temperaturas moderadas hasta lluvias ligeras. Sin embargo, su desempeño en condiciones de frío extremo o carreteras nevadas no es tan efectivo como el de los neumáticos de invierno. El motivo es que su composición de goma tiende a endurecerse a bajas temperaturas, lo que puede implicar una pérdida de tracción.

Cuando elegir cada tipo

La elección entre neumáticos de invierno y all-season debe basarse principalmente en el clima y las condiciones de conducción habituales. Para los conductores que residen en regiones donde los inviernos son severos, con frecuentes nevadas y temperaturas que regularmente caen por debajo de cero, los neumáticos de invierno son indispensables para mantener un nivel óptimo de seguridad y control del vehículo.

En cambio, para aquellos que viven en zonas con inviernos más suaves y condiciones de nieve esporádicas, los neumáticos all-season pueden ser adecuados. Estos neumáticos son cómodos para usar durante todo el año y eliminan la necesidad de cambiar los neumáticos con cada temporada.

Consejos de Talleres Murillo

Desde Talleres Murillo recomiendan a los conductores considerar no solo las condiciones climáticas, sino también su estilo de conducción y los trayectos habituales antes de tomar una decisión. Por ello, es crucial consultar a profesionales experimentados, quienes pueden ofrecer asesoramiento basado en el conocimiento profundo de las especificaciones de los neumáticos y las características del vehículo.

Además, independientemente del tipo de neumático elegido, es fundamental realizar revisiones regulares para asegurar que se mantengan en buen estado y proporcionen el máximo rendimiento.