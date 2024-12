Expert One: Partner de mayor crecimiento en ventas de SAP Business One

Expert One ha sido reconocido en el SAP Summit Partners 2024 como el partner con mayor crecimiento en ventas de SAP Business One. La compañía refuerza su compromiso con la transformación digital de las pymes e impulsa su alianza con Huawei Cloud para ofrecer SAP Business One en la nube, facilitando mayor flexibilidad y ahorro a las empresas Expert One, uno de los principales partners de SAP en España, ha sido distinguido como el partner con mayor crecimiento en ventas de SAP Business One durante el último año. Este galardón, otorgado durante el evento SAP Summit Partners 2024, destaca el compromiso de la compañía en liderar la transformación digital de las pymes mediante soluciones tecnológicas innovadoras y accesibles.

Impulsando la digitalización de las pymes

Este reconocimiento refleja el esfuerzo constante de Expert One en la implementación de SAP Business One, la solución ERP líder mundial que optimiza procesos, reduce costes y permite a las pymes tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

En línea con su apuesta por la innovación, Expert One ha anunciado una alianza estratégica con Huawei Cloud. Este acuerdo permite ofrecer SAP Business One como un servicio en la nube, brindando a las pymes mayor flexibilidad, escalabilidad y ahorro en costes tecnológicos. La colaboración responde a la creciente demanda de las empresas de operar con agilidad en entornos digitales cada vez más competitivos.

Declaraciones

"Para nosotros, este reconocimiento por parte de SAP es un impulso para continuar transformando el tejido empresarial español. Nuestra alianza con Huawei Cloud nos permite ofrecer soluciones tecnológicas de última generación, accesibles para todas las empresas que desean dar el salto a la digitalización", declaró Álvaro Escudero, CEO de Expert One.

Una visión integral al servicio de las pymes

Expert One no solo lidera en la implementación de SAP Business One, sino que forma parte de un ecosistema empresarial que ofrece soluciones globales para las pequeñas y medianas empresas.

Junto con Alta Marketing, su agencia especializada en comunicación y estrategias integrales, y Sozpic, boutique digital centrada en la innovación tecnológica y el marketing online, Expert One acompaña a las empresas en todos los aspectos de su transformación digital, desde la gestión empresarial hasta su posicionamiento en el mercado.

Sobre Expert One

Con más de 20 años de experiencia, Expert One se ha consolidado como un referente en la implementación de soluciones tecnológicas para pymes. Su red de delegaciones en Madrid, Aragón, Valencia, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Canarias garantiza un soporte cercano y personalizado en todo el territorio español.

Como partner estratégico de SAP, Expert One ayuda a las empresas a optimizar procesos, mejorar su eficiencia operativa y tomar decisiones basadas en datos. Además, su ecosistema empresarial, formado por Alta Marketing y Sozpic, proporciona un enfoque integral para la transformación y el crecimiento de sus clientes.