La WA_ECS se celebra como un hito para el desarrollo energético sostenible con la firma de dos proyectos

La Cumbre de Cooperación Energética de África Occidental (WA-ECS), celebrada en Lomé (Togo) del 3 al 5 de diciembre, reunió a gobiernos y líderes energéticos internacionales durante tres días de discusiones y debates, en los que se abordaron los retos que plantea el desarrollo de proyectos en la región de la CEDEAO y se promovió el crecimiento energético sostenible en toda África Occidental, con dos proyectos ya firmados El martes 3 de diciembre, tras las palabras de bienvenida de Abdoulaye Sylla, Portfolio Manager & Head of Corporate Development, EnergyNet, comenzaron los trabajos en el marco del evento.

Hablando en nombre del Grupo del Banco Mundial, Kwawu Mensan Gaba, director de Prácticas de la Unidad de Energía de África Occidental, expresó el firme compromiso del Grupo con la construcción de un futuro energético sostenible para África Occidental.

"Desde 2020, hemos movilizado más de 5.000 millones de dólares para proyectos energéticos en África Occidental. A través de nuestra iniciativa Misión 300, lanzada en Washington DC en abril de 2024, en colaboración con el Grupo del Banco Africano de Desarrollo, pretendemos reunir financiación innovadora y a gran escala para ofrecer acceso universal a la electricidad en la región. Esta iniciativa, que forma parte integral de nuestra visión de una transición energética justa, combina inversiones, reformas y soluciones tecnológicas para garantizar una energía fiable, sostenible y asequible para todos", afirmó Kwawu Mensan Gaba.

El Excmo. Sr. Sédiko Douka, Comisario de Infraestructuras, Energía y Digitalización de la CEDEAO, destacó el reto al que se enfrentan las comunidades de la región de la CEDEAO donde, a pesar de los vastos recursos energéticos disponibles, solo el 56% de los hogares tienen acceso a la electricidad.

"La reciente iniciativa del Banco Africano de Desarrollo y el Banco Mundial para suministrar electricidad a 300 millones de personas del África subsahariana -la mitad de la población del continente sin acceso- es muy loable. Esperamos recibir una parte proporcional de este esfuerzo, que beneficiará a 100 millones de personas en África Occidental, basándonos en el tamaño de nuestra población y en los niveles actuales de acceso", comentó el Excmo. Sr. Sédiko Douka.

S.E. el Excmo. Sr. Robert Koffi Messan Eklo, Ministro de Minas y Recursos Energéticos de la República Togolesa, pronunció el discurso de apertura ministerial e hizo un llamamiento al compromiso y al cambio.

"Ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. Hago un llamamiento solemne a todas las partes interesadas presentes para que se comprometan firmemente a abrazar esta transformación energética. A los responsables políticos, les insto a crear las condiciones favorables para la inversión y la innovación. A los inversores privados, les pido que aprovechen las oportunidades que ofrece nuestro sector energético en rápida transformación. Y a los socios técnicos y financieros, les pido que presten un apoyo continuo a nuestros esfuerzos", afirmó S.E. el Excmo. Sr. Robert Koffi Messan Eklo.

La cumbre contó con la presencia de Su Excelencia Victoire Tomegah Dogbé, Primera Ministra de la República Togolesa, quien destacó la importancia de Togo en la región.

"Togo destaca como un importante centro energético, gracias a sus infraestructuras de categoría mundial dedicadas al transbordo y almacenamiento de hidrocarburos. Su doble experiencia, tanto portuaria como en alta mar, proporciona un suministro seguro de combustible tanto a África Occidental como a todo el corredor atlántico. Bajo el liderazgo visionario de Su Excelencia Faure Essozimna Gnassingbé, Presidente de la República Togolesa, Togo se compromete plenamente a facilitar las inversiones proporcionando un marco reglamentario transparente y atractivo, fomentando las innovaciones locales para que nuestras soluciones energéticas puedan adaptarse a nuestras necesidades actuales, y favoreciendo los intercambios regionales e internacionales para que podamos avanzar juntos", comentó Victoire Tomegah Dogbé.

Al cierre de la cumbre, el jueves 5 de diciembre, ya se habían realizado progresos.

Tchapo Singo, Director General de Energía del Ministerio de Minas y Recursos Energéticos, resumió los resultados y las medidas a adoptar, entre ellas las directrices para garantizar el suministro de combustible y energía, reforzar la cooperación interestatal, comprometerse en reformas políticas y reglamentarias, centrarse en el desarrollo de capacidades y aumentar el papel del gas natural, componente clave del futuro energético de la región.

"Estamos encantados de que la Cumbre haya proporcionado un marco ideal para que Togo emprenda acciones concretas mediante la firma de dos memorandos de entendimiento: uno con HAIER como parte de una asociación para reforzar la capacidad tecnológica de Togo en el campo de las energías renovables, en particular para las centrales solares; y otro con RELP, proporcionando apoyo técnico e institucional al Ministerio de Minas y Recursos Energéticos con el objetivo de proporcionar acceso universal a la electricidad. Togo también se ha comprometido con los jóvenes en el sector de la energía, ofreciendo inmediatamente prácticas y puestos de trabajo a 50 jóvenes, apuntó Tchapo Singo.

En la clausura de la ceremonia, S.E. el Honorable Mawusi Kakatsi, Ministro Delegado ante el Ministro de Minas y Recursos Energéticos, expresó su agradecimiento al Grupo del Banco Mundial y declaró: "Todos entendemos que es juntos, en un espíritu de cooperación, como podremos acelerar el proceso y lograr los resultados deseados por cada uno de nuestros países, así como construir el futuro energético sostenible y próspero que esperan nuestras respectivas poblaciones. Una vez más, me gustaría reiterar el sincero agradecimiento del Gobierno togolés a todos y cada uno de ustedes por su participación. Permítanme hacer extensiva nuestra felicitación a los dirigentes de EnergyNet, nuestro socio en la organización de esta cumbre".

Distribuido por APO Group en nombre de EnergyNet Ltd..