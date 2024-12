El Foro S4i atraerá en Madrid fondos de inversión europeos para impulsar las startups altamente disruptivas

El Foro Science for Industry (S4i) 2025 atraerá a fondos europeos de "science equity", catalizadores para impulsar la competitividad del ecosistema español y europeo de startups altamente disruptivas, es decir, del ´deep science´ o ciencias profundas a partir del próximo enero. España, a pesar de ser una potencia en la producción científica, precisa de más de €100.000 millones(*) para impulsar el ecosistema startup del ´deep science´, clave para el desarrollo de la industria tecnológica Se trata de tecnologías que transforman la ciencia en industria como la biotecnología industrial, materiales avanzados, nanotecnología, micro y nanoelectrónica, fotónica, entre otras. Según el estudio Tecnologías europeas de Deep Science: ha llegado la hora de science equity elaborado por BBVA Research y BeAble Capital, el 90% de las patentes medioambientales europeas pertenecen a tecnologías deep science.

Por ello, este capital podría ser la base para crear una nueva industria en la España vacía. Abarcando sectores estratégicos para el avance de la economía y competitividad a nivel global para los principales sectores de la energía, salud, economía circular y medioambiente. Hoy, el sector manufacturero -que representa el 13% del PIB- genera el 50% del trabajo cualificado en España.

Science equity

El science equity es clave para desarrollar una industria de base tecnológica que produzca productos tangibles listos para su comercialización. La gestora de fondos de inversión española BeAble Capital es todo un referente en España en la búsqueda de oportunidades tecnológicas surgidas de la ciencia para invertir en ellas y transferirlas a través de la creación de startups altamente competitivas al servicio de la industria.

Un fondo que apuesta estratégicamente por el desarrollo y crecimiento de la industria española, que desde su creación en 2018 ha fundado más de 40 startups españolas, aumentando en más de un 10% la generación de empresas industriales de base científica en España.

En este momento, este tipo de startups altamente disruptivasestán atrayendo el interés de los fondos de venture capital especializados. Por ello, Science for Industry (S4i) 2025, el mayor punto de encuentro internacional del science equity se celebrará en Madrid. El Foro está organizado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y por BeAble Capital, la única gestora de fondos española de Science Equity, y a su vez, pionera en Europa.

2025; el año del deep science

Desde Science for Industry (S4i) 2025 se prevé -que a partir de 2015- los próximos avances en la economía llegarán de la mano de sectores, con mucha más actividad inversora, especialmente a medida que otros sectores se sobrecalientan y se saturan.

Un encuentro que atraerá a los principales fondos de inversión europeos de ´equity science´ junto al Banco Europeo de Inversión, universidades internacionales y speakers europeos de primer nivel del deep science en Madrid. Se exhibirán los proyectos de investigación más disruptivos en los principales sectores industriales, facilitando la conexión entre startups, la conexión al más alto nivel.

Tecnologías disruptivas, cuyo proceso de desarrollo y escalado resulta muy complejo, muy diferente al de las tecnologías digitales, por lo que el papel de los inversores especializados es fundamental.

A este respecto, Alberto Díaz, CEO de S4i 2025 y socio-fundador de BeAble Capital, señala; "en España, la industria supone solo algo más del 11% de la economía nacional, sin embargo, con una acción coordinada de sus recursos I+D, de transferencia de tecnología, de inversión especializada (science equity) y de análisis estratégico -seleccionando aquellas industrias en las que tenemos una oportunidad para ser verdaderamente competitivos a nivel global- España puede pasar de estar a la cola a estar a la cabeza y convertirnos en una potencia tecnológica e industrial".

Talento deep science

Europa es líder mundial en deep science, aportando alrededor del 30% de la producción científica mundial, con la contribución decisiva de España, que tiene un sistema científico capaz de estar en el 11º puesto. Sin embargo, ocupa una posición más alejada en cuanto a transferencia de ciencia se refiere, puesto 29 a nivel mundial.

Según, Félix Zamora, Vicerrector de Transferencia, Innovación y Cultura de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y organizador de S4i, señala; "el capital científico desempeña un papel crucial a la hora de llevar las tecnologías que surgen de los centros de investigación y las universidades a la sociedad y S4i tiene como misión ayudar a convertir estos descubrimientos científicos en realidades industriales".

Las universidades y centros de investigación juegan un papel crucial en el surgimiento de las startups de deep science, germen de la industria manufacturera más avanzada. Estas instituciones no solo generan conocimientos científicos avanzados, sino que también facilitan la creación de empresas que si se les suma el resto de ingredientes necesarios, llevan este conocimiento al mercado.

Se ha producido un cambio disruptivo en España y en el mercado laboral, la capacidad de la I+D+i de crear empleo de alta calidad es ya un hecho, 1 de cada 5 nuevos empleos derivan de la ciencia y la innovación. Y es que la ciencia puede cambiar la industria española con empleos cualificados y de alto valor competitivo.

(*) Según datos analizados por Science for Industry (S4i)