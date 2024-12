​Budimir: “Me gusta marcar goles que sirvan para que el equipo sume puntos”

Budimir, delantero de Osasuna, ha logrado el galardón ‘Jugador Kosner del mes’ al sumar 52 puntos en el mes de noviembre. Después del croata se ha situado Lucas Torró, con 36 unidades, mientras que Juan Cruz ha cerrado el podio tras obtener 26.



En una entrevista exclusiva con Kosner, el ariete, que lleva 10 dianas en lo que llevamos de curso, antepone el interés colectivo al suyo personal: “Lo que me gusta de marcar goles es que sirvan para que el equipo sume puntos. Más allá de un número, el objetivo es que los goles aporten puntos y que en la clasificación estemos lo mejor posible”.

De todos los tantos que ha marcado esta temporada, destaca uno por encima de todos: “De los goles que he marcado, contra el Getafe fue el gol más complejo, el que tenía más detalles: desmarcarme, recibir un buen balón de Bryan, hacer un dribling y al final golpear. Todo salió muy bien”.

La salvación como primer objetivo

Respecto a los retos que se marca el equipo, Budimir opta por la prudencia, aunque también sueña con lograr algo grande: “Para ser más preciso y coherente, el objetivo es ganar al Espanyol el sábado. También lo importante es empezar el año bien, conseguir lo antes posible la salvación y que Osasuna juegue el año que viene en Primera División. Esto sí que son cosas importantes. Más allá, una vez que tengamos esto, tenemos que ver lo que haya por delante. Estamos haciendo una buena temporada y seguro que podemos aspirar a algo importante”.

El delantero croata se siente muy feliz tras convertirse en todo un ídolo para la afición rojilla, a la que ha conquistado gracias a su acierto goleador y a su gran rendimiento sobre el campo: “Es mi quinta temporada, me siento muy bien y siento que conozco muy bien a mis compañeros y mi entorno. Esto me ayuda mucho en el día a día y estoy disfrutando”.

Por último, Budimir señala en la entrevista que le encantaría revalidar el galardón de ‘Jugador Kosner de la temporada’ que consiguió la pasada campaña: “Cuando te conectan con los premios, en teoría es que estás haciendo algo bien. Claro que me gusta hacerlo bien y me gustaría ganarlo otra vez”.