Paul McCartney, con su gira "Got back", ha hecho en Madrid las delicias de 17.000 espectadores

En una noche memorable para los seguidores de The Beatles, uno de los músicos referente de este grupo de Liverpool, Paul McCartney, nos ofreció en el Wizink Center de Madrid, el 10 de diciembre del 2024, un amplio recital de su gran repertorio musical ante una gran multitud de seguidores que vibraron con sus entrañables canciones que hicieron las delicias en los años 60 en el mundo de la música y marcaron una época y una forma de vestir y de peinar que hicieron furor en todo el mundo.

Paul McCartney - Foto de José Buitrago

Paul McCartney estuvo genial sobre el escenario sin desfallecer en ningún momento en un concierto que duró cerca de 3 horas de duración.

También tuvo momentos para recordar su trayectoria con el grupo de Wings con una selección de sus mejores canciones.

De entre sus canciones más populares de The Beatles nos quedamos con dos temas que entusiasmaron al público asistente en el Wizink Center de Madrid, como "Let it Be" y "Hey Jude" que siempre estarán en la memoria de los fans de The Beatles.

Sin duda alguna, fue una experiencia única ver todavía a Paul McCartney sobre un escenario entregado a este mítico y único cantante del grupo The Beatles y que nos dejó al público asistente a este concierto muy satisfecho de lo que vió y que se llevó en sus corazones para siempre.

Desde estas líneas, con 77 años y desde los 18 años siguiendo la trayectoria de The Beatles, y ahora con Paul McCartney en su concierto, sólo puedo decir "GRACIAS" por vuestras canciones y por vuestro trabajo en la composición de muchos temas que hicieron historia en el mundo discográfico.