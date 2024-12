El Grupo EQS adquiere la división de negocio de Ética y Cumplimiento de OneTrust

La adquisición permite a EQS ampliar su presencia en el mundo y reforzar su negocio de forma particular en el mercado estadounidense EQS Group, proveedor líder de software en la nube para el cumplimiento normativo y la ética, la privacidad de los datos, la gestión de la sostenibilidad y las relaciones con los inversores, ha anunciado hoy la adquisición del negocio de cumplimiento normativo y ética de OneTrust, proveedor líder de software de privacidad y seguridad, incluido Convercent by OneTrustR. Con esta adquisición, el Grupo EQS amplía significativamente su presencia global y refuerza su negocio en el mercado estadounidense.

Desarrollada originalmente por la start-up Convercent, la plataforma para la gestión de la ética empresarial y el cumplimiento normativo adquirida por el Grupo EQS presta servicio a más de 1.000 clientes de todo el mundo en distintos sectores. Sus completas funciones incluyen la denuncia de irregularidades, la gestión de políticas éticas, la gestión de la divulgación de información, el análisis y la evaluación comparativa, y herramientas de aprendizaje.

Partiendo de esta base, el Grupo EQS seguirá mejorando la solución con su experiencia en tecnología de cumplimiento, ampliando su impacto y garantizando al mismo tiempo un servicio sin fisuras para los clientes. Como parte de la adquisición, el Grupo EQS conservará a todos los empleados dedicados a la solución, la mayoría de los cuales están basados en Estados Unidos, ampliando aún más la presencia de la empresa en este mercado.

Achim Weick, fundador y consejero delegado de EQS Group: "Estamos encantados de dar la bienvenida al Grupo EQS al apasionado equipo que está detrás de esta solución en Estados Unidos, India, Reino Unido y España. Juntos, seguiremos construyendo un sistema de gestión del cumplimiento normativo innovador y sin fisuras para nuestros clientes. Esta adquisición refleja nuestra misión de proporcionar a las empresas las herramientas que necesitan para generar confianza, apoyar una cultura corporativa ética y agilizar sus procesos de cumplimiento".

Kabir Barday, fundador y consejero delegado de OneTrust: "La transición de nuestro negocio de Ética y Cumplimiento a EQS Group proporciona a nuestros clientes de ética un socio y una plataforma de primera clase, al tiempo que nos permite centrarnos y cumplir con nuestra misión de permitir el uso responsable de los datos y la IA".

Con unos requisitos normativos cada vez más complejos, el Grupo EQS ayuda a sus clientes a superar estos retos digitalizando y automatizando los flujos de trabajo. Esto permite a las empresas cumplir sus obligaciones de forma eficiente, demostrando al mismo tiempo su compromiso con la transparencia y generando una confianza duradera con sus grupos de interés.

Asesores

Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuó como asesor jurídico de OneTrust. Kirkland & Ellis actuó como asesor jurídico de EQS Group.

Acerca de OneTrust

La misión de OneTrust es permitir el uso responsable de los datos y la IA. Su plataforma simplifica la recopilación de datos con consentimiento y preferencias, automatiza la gobernanza de los datos con la gestión integrada de riesgos a través de la privacidad, la seguridad, la TI / tecnología, terceros y el riesgo de IA, y activa el uso responsable de los datos mediante la aplicación y el cumplimiento de las políticas de datos en todo el patrimonio y el ciclo de vida de los datos. OneTrust apoya la colaboración sin fisuras entre los equipos de datos y los equipos de riesgo para impulsar una innovación rápida y de confianza. Reconocida como pionera y líder del mercado, OneTrust cuenta con más de 300 patentes y presta servicio a más de 14.000 clientes en todo el mundo, desde gigantes del sector hasta pequeñas empresas.

Para más información: www.onetrust.com

Acerca del Grupo EQS

El Grupo EQS es un proveedor internacional líder en la nube para el cumplimiento normativo y la ética, la privacidad de los datos, la gestión de la sostenibilidad y las relaciones con los inversores. Más de 10.000 empresas de todo el mundo utilizan los productos del Grupo EQS para generar confianza mediante el cumplimiento fiable y seguro de complejos requisitos normativos, la minimización de riesgos y la elaboración de informes transparentes sobre el rendimiento empresarial y su impacto en la sociedad y el medio ambiente.

Los productos del Grupo EQS están integrados en el software basado en la nube EQS COCKPIT. Esto permite que los procesos de cumplimiento para la protección de los denunciantes y la tramitación de casos, la gestión de políticas y los procesos de aprobación se gestionen con la misma profesionalidad que los socios comerciales, los terceros y los riesgos, las listas de información privilegiada y las obligaciones de información. Además, el Grupo EQS proporciona software para cumplir con los requisitos de diligencia debida en materia de derechos humanos en todas las cadenas de suministro corporativas, garantizar el cumplimiento de las regulaciones de privacidad de datos como GDPR y EU AI Act, y apoyar la gestión eficiente de ESG y la presentación de informes de sostenibilidad conformes. Las empresas que cotizan en bolsa también se benefician de un servicio de noticias global y de flujos de trabajo y datos dirigidos a los inversores.

El Grupo EQS se fundó en Múnich en el año 2000. En la actualidad, el grupo emplea a unos 550 profesionales en todo el mundo.

https://www.eqs.com/