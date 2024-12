TripStop gana Venture on the Road Asturias organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra

TripStop es la aplicación para encontrar espacios para autocaravanas o campers donde poder pernoctar disponiendo en tiempo de real de información turística verificada y reservas TripStop se ha proclamado ganadora de la primera parada de Venture on the Road. El programa ha sido organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el corporate venture capital de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google Cloud.

La VIII edición de Venture On The Road, que este año ha arrancado en Asturias, mantiene, un año más, su objetivo de buscar las mejores oportunidades de inversión de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar una red de contactos profesionales de calidad.

En esta primera parada, que se celebró el 4 de diciembre en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, Venture On the Road contó con la colaboración de socios locales gracias a CEEI Asturias, Gijón Impulsa, Astur Valley y El Camaleón de Rubik.

Las cuatro startups finalistas fueron: AcuPet, un programa informático para monitorizar la salud de las mascotas gracias a redes neuronales propias que al mismo tiempo ayuda a promover acciones saludables en las personas; Enfasys, un sistema de control modular para la gestión de flujos de energía que se implementará en los sectores comerciales e industriales con una instalación híbrida entre generación solar y almacenamiento de energía en baterías de litio; Code Evolution 24, un espacio con múltiples herramientas donde las comunidades puedan tener toda su audiencia en un espacio controlado en el que pueden interactuar con ellos, mientras que generan datos valiosos para sus negocios y; TripStop una aplicación para encontrar espacios para autocaravanas o campers donde poder pernoctar disponiendo en tiempo de real de información turística verificada y reservas.

En el acto también participó Rubén Ferreiro, CEO de Grupo Viko, confundador de Yaba, socio director de Lanai Partners y mentor de SeedRocket, que se encargó de ofrecer a los emprendedores una ponencia bajo el título: "Decisión clave: autofinanciación o capital riesgo en la empresa" donde abordó las diversas formas de financiación a las que puede optar el emprendedor y las implicaciones que tiene cada una de ellas.

TripStop, la startup ganadora de Venture on the Road Asturias, ya tiene su puesto en la gran final nacional que se celebrará en mayo de 2025 en Madrid, junto a los proyectos ganadores del resto de ciudades. Asimismo, podrá formar parte del programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 2.000 dólares en créditos válidos durante 12 meses, revisión de arquitectura y seguimiento técnico con los ingenieros de la propia plataforma, así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform. Además, entrará automáticamente dentro del proceso de selección del Campus de Emprendedores de SeedRocket (33º o 34ª edición), que se celebrará en mayo y noviembre de 2025 respectivamente.

Venture on the Road comienza en Gijón su gira itinerante por diferentes ciudades españolas para localizar talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de los grandes hubs de referencia como son: Madrid y Barcelona. En concreto, el evento pasará por Zaragoza, Sevilla, Bilbao, Girona y Alicante.