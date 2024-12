L’illa Diagonal confía la renovación de su red WiFi a las tecnológicas Air-Fi y Cambium Networks

La nueva red, basada en WiFi 6, es un elemento clave de la transformación de complejo comercial en un espacio de experiencia integral El centro comercial L’illa Diagonal de Barcelona está revolucionando su espacio para ofrecer una experiencia integral a sus visitantes. En su reforma, con una inversión de 35 millones de euros, se ha instalado un impresionante techo digital de 1,100 m² en colaboración con Lumalia Studio y Lighting Artec, y se ha renovado completamente la red WiFi con tecnología WiFi 6 de última generación.



WiFi 6: Más sostenible y eficiente

Los nuevos equipos WiFi 6 instalados reducen el consumo de energía hasta un 30% en comparación con los equipos instalados anteriormente. Esto se traduce en un menor consumo tanto de la red como de los dispositivos conectados, ordenadores, tablets, smartphones y dispositivos IoT. Además, la tecnología WiFi 6 mejora la eficiencia en la transmisión de datos, la gestión del tráfico y reduce la latencia, permitiendo que los dispositivos utilicen menos energía para mantenerse conectados.



Innovaciones tecnológicas

La función Target Wake Time (TWT) permite a los dispositivos coordinar y programar períodos específicos en los que se "despertarán" o entrarán en modo "reposo" para enviar o recibir datos.



De este modo también reducen el consumo de energía al no tener que mantenerse constantemente en comunicación con la red Wi-Fi.



La tecnología OFDMA divide los canales en subcanales más pequeños, mejorando la eficiencia y reduciendo la latencia, lo que también contribuye a un menor consumo de energía y prolonga la vida útil de las baterías de los dispositivos conectados.



Conectividad de alto rendimiento

Desde 2017, L’illa Diagonal ha confiado su red WiFi a Air-Fi, expertos en redes de alto rendimiento y alta densidad. En esta renovación, Air-Fi ha colaborado con Cambium Networks, reconocido por sus soluciones de conectividad inalámbrica que combinan experiencia técnica y conocimiento.



Más velocidad, capacidad y seguridad

Los nuevos puntos de acceso WiFi 6 multigigabit ofrecen mejoras significativas en velocidad, capacidad y eficiencia, garantizando un rendimiento óptimo incluso en áreas con alta densidad de dispositivos. Esto se traduce en una conectividad más rápida y confiable, mejorando la experiencia del usuario en L’illa Diagonal.



Mayor capacidad y cobertura

WiFi 6 no solo mejora la velocidad, sino que también maneja múltiples dispositivos simultáneamente, soportando la creciente demanda de conectividad en lugares concurridos. Además, ofrece una mejor cobertura, garantizando una conexión estable en todas las áreas del complejo.



Gestión eficiente y sostenibilidad

La transformación de L'illa Diagonal tiene un enfoque significativo en la sostenibilidad y la eficiencia energética. La solución de Cambium Networks y Air-Fi incluye herramientas avanzadas de gestión de redes que permiten monitorizar y optimizar el rendimiento de manera eficiente, asegurando un funcionamiento suave y una rápida resolución de problemas.



La nueva infraestructura WiFi también optimiza el uso de energía, ajustando automáticamente la iluminación y la climatización según el volumen de visitantes, utilizando sensores inteligentes para gestionar mejor los recursos. Estos sensores pueden detectar la cantidad de luz natural disponible y ajustar las luces artificiales, así como controlar la temperatura ambiente para mantenerla en niveles óptimos sin desperdiciar energía.



Estos avances tecnológicos no solo mejoran la eficiencia energética del centro comercial, sino que también proporcionan una mejor experiencia para los visitantes, ofreciendo conectividad WiFi robusta y constante en todo el recinto.

"Para nuestros clientes – señala Lluís Pichel, Director técnico de L’illa Diagonal, una red WiFi de calidad es un elemento diferencial que genera experiencias premium, lo que se traduce una mayor satisfacción y calidad del servicio. El WiFi 6 garantiza los más altos niveles de calidad, servicio, seguridad y concurrencia".



Declaraciones de Air-Fi

"La nueva red WIFI del centro comercial L’illa Diagonal aporta notables mejoras en cuanto a cobertura, calidad de señal y prestaciones. La tecnología WIFI6E incorpora nuevos canales de radiofrecuencia en la banda de 6Ghz, mucho más libre de interferencias y con altísima capacidad de datos. Los nuevos puntos de acceso además incluyen también antenas Bluethooth para monitoraje y transmisión de datos para IoT".



Declaraciones de Cambium Networks

"El ambicioso proyecto de L’illa Diagonal demuestra el impresionante potencial de las redes WiFi de Cambium Networks en la automatización de múltiples sistemas de control. Esto no solo incrementa la seguridad de la información y de las instalaciones, sino que también optimiza la gestión de la iluminación, la climatización y una variedad de dispositivos IoT. El resultado es una experiencia mejorada y más eficiente para empleados, visitantes y clientes", señala David Tajuelo, Regional Sales Manager Iberia de Cambium Networks.