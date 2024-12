Una solución al aumento de precio en el seguro de salud

Con el constante incremento de precios en los seguros de salud privados, SegurChollo destaca los seguros con copagos limitados como la solución ideal para quienes buscan ahorrar sin renunciar a una atención médica de calidad. Este modelo no solo reduce el coste mensual, sino que también limita los gastos anuales, proporcionando tranquilidad y control total sobre los gastos médicos. El panorama actual de los seguros de salud en España

Cada año, las aseguradoras ajustan las primas de los seguros de salud en función de factores como el incremento del coste sanitario, reflejado en el IPC sanitario (que este año se sitúa en un 1,9%, a noviembre de 2024), y el aumento de la demanda de la sanidad privada. Con más de 12 millones de españoles utilizando seguros médicos privados, las listas de espera de la sanidad pública han impulsado esta tendencia, incrementando los costes asociados.

Además, los seguros médicos tienen una particularidad en España: todos vencen el 31 de diciembre, independientemente de cuándo se contraten. Este sistema implica un reajuste anual de precios y una concentración de ofertas a final de año, lo que lo convierte en el momento ideal para buscar una póliza más económica.

¿Qué son los seguros con copagos limitados y cómo funcionan?

Los seguros con copagos limitados son una evolución de los seguros con copagos tradicionales. En ambos modelos, el asegurado paga una pequeña cantidad cada vez que utiliza un servicio médico, como una consulta, una prueba diagnóstica o una hospitalización. Sin embargo, existen diferencias clave entre ambas modalidades:

Seguros con copagos tradicionales: No existe un límite máximo anual en los copagos.

Si el asegurado hace un uso frecuente del seguro, podría acumular un gasto considerable en copagos.

Estos seguros suelen tener primas más bajas que los seguros sin copagos, pero los gastos pueden dispararse en años de alto uso médico. Seguros con copagos limitados: Establecen un límite máximo anual en los copagos, que suele oscilar entre 200 y 300 euros por persona.

Una vez alcanzado este límite, el asegurado no paga más copagos durante ese año, independientemente de cuánto use el seguro.

Este modelo combina una prima mensual más baja con un control absoluto de los gastos médicos, garantizando siempre un ahorro frente a los seguros sin copagos. "A diferencia de los seguros con copagos tradicionales, que no establecen un límite y pueden disparar los costes en años de alto uso, los copagos limitados ofrecen un control total de los gastos anuales, asegurando un ahorro incluso en los peores escenarios".

Ejemplo de ahorro para una persona individual. (Seguro de salud con copagos limitados, en Madrid)

Una persona de 40 años con un seguro sin copagos pagaría una prima anual de aproximadamente 1.035 euros. Si optara por un seguro con copagos limitados, pagaría una prima de 515 euros, con un límite de copagos de 250 euros.

Si no utiliza mucho el seguro:

Su gasto anual sería de 515 euros , logrando un ahorro de 520 euros frente al seguro sin copagos.

Si utiliza intensivamente el seguro (alcanzando el límite de copagos):

Su gasto máximo sería de 765 euros (515 euros de prima + 250 euros de copagos), ahorrando 270 euros frente al seguro sin copagos. Ejemplo de ahorro para una familia (Seguro de salud con copagos limitados DKV en Madrid)

Una familia compuesta por dos adultos de 40 años y dos hijos (de 2 y 0 años) pagaría alrededor de 3.141 euros al año con un seguro sin copagos. En cambio, con un seguro de copagos limitados, la prima sería de 1.427 euros anuales, con un límite de copagos de 1.000 euros por toda la familia (250 € por miembro familiar).

Si la familia no utiliza mucho el seguro:

Su gasto anual sería de 1.427 euros , ahorrando 1.714 euros frente al seguro sin copagos.

Si utilizan intensivamente el seguro:

Al alcanzar el límite de copagos, el gasto total sería de 2.427 euros (1.427 euros de prima + 1.000 euros de copagos), logrando un ahorro de 714 euros frente al seguro sin copagos. Ventajas claras de los seguros con copagos limitados

Coste controlado: Los asegurados nunca pagarán más del límite establecido en copagos, independientemente del uso que hagan del seguro.

Los asegurados nunca pagarán más del límite establecido en copagos, independientemente del uso que hagan del seguro. Primas más bajas: Reducen el gasto mensual, haciendo que el seguro sea accesible incluso para familias numerosas.

Reducen el gasto mensual, haciendo que el seguro sea accesible incluso para familias numerosas. Flexibilidad y tranquilidad: Combina el ahorro de los seguros con copagos con la previsibilidad de los seguros sin copagos. Los seguros con copagos limitados representan una opción innovadora y eficiente para quienes buscan ahorrar sin renunciar a la calidad en su atención médica. Este modelo garantiza que tanto individuos como familias puedan beneficiarse de primas bajas y gastos controlados, adaptándose a las necesidades de cada perfil.

Plataformas como SegurChollo facilitan el acceso a estos seguros, permitiendo comparar entre las principales aseguradoras del mercado y elegir la opción que mejor se ajuste a las necesidades y presupuesto de cada cliente.

Los seguros con copagos limitados representan una solución eficiente y económica para quienes buscan ahorrar en salud sin renunciar a la calidad. Consultar el artículo completo para más ejemplos y detalles aquí.

